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Δήμος Αθηναίων: Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα

Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε άμεση οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα.
  • Το Τμήμα Ειδικών Εργασιών τοποθέτησε κιγκλιδώματα και λαμαρίνες για αποκλεισμό της πρόσβασης, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δόμησης πραγματοποίησε αυτοψία για έκθεση επικινδυνότητας.
  • Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται δίπλα στους πληγέντες, διευκολύνοντας την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η δημοτική Αρχή αναφέρει ότι «Ο δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες κατοίκους… και τη στήριξη των οικογενειών που δοκιμάζονται».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πρόθεση της δημοτικής Αρχής ήταν από την πρώτη στιγμή η οικονομική ενίσχυση των οικογενειών της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, όπως είχε ανακοινώσει χτες ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Έτσι, με πρωτοβουλία του συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων και ενέκρινε ομόφωνα τη στήριξη των πληγέντων. Η απόφαση προβλέπει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων του κτιρίου.

Στο μεταξύ, το Τμήμα Ειδικών Εργασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του δήμου τοποθέτησε κιγκλιδώματα και η Διεύθυνση Οδοποιίας λαμαρίνες από τρέχουσα εργολαβία, ώστε να αποκλειστεί πλήρως η πρόσβαση στο σημείο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δόμησης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία και θα συντάξουν έκθεση επικινδυνότητας.

Παράλληλα, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου και το Σημείο Εξυπηρέτησης Δημότη της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, βρίσκονται δίπλα στους πληγέντες, διευκολύνοντας την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

«Ο δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες κατοίκους της εν λόγω πολυκατοικίας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών του τραγικού περιστατικού και τη στήριξη των οικογενειών που δοκιμάζονται», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

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