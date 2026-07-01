Πετράλωνα: Ένας μηχανικός του έργου είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κατάρρευσης – «Έχουν διαρροή» έγραψε σε μήνυμα

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) στα Πετράλωνα.

Όπως φαίνεται υπήρχαν προειδοποιητικές ενδείξεις για τον κίνδυνο κατάρρευσης. Σύμφωνα με το Mega, στις 08:45 το πρωί της Τρίτης, ένας από τους μηχανικούς που επέβλεπε το έργο στο γειτονικό οικόπεδο έστειλε μήνυμα σε άλλον πολιτικό μηχανικό, υπονοώντας ότι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης.

«Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι» αναφέρει στο μήνυμα που έστειλε.

«Ντουλάπι» στη γλώσσα των μηχανικών είναι ένα κιβώτιο αντιστήριξης το οποίο θα στήριζε τη διπλανή πολυκατοικία για να μην πέσει. Αυτό που καλείται ως «διαρροή» είναι ενδεχομένως ότι βρήκαν κάποια μαύρα λύματα, τα οποία είχαν κάνει το έδαφος ακόμα πιο σαθρό.

Δείτε το μήνυμα: