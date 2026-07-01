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Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά, Βοιωτία, εναέρια μέσα, ελικόπτερο
φωτογραφία αρχείου
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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδος, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

 

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής προστασίας.

 

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