Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» – «Θρύλε μου το νέο σου σπίτι, το παλάτι των ονείρων μας»

Σημαντική η σημερινή ημέρα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο πρόεδρος της ΠΑΕ, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το μεγάλο σχέδιο των Πειραιωτών για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε τα σχέδια για την ανακατασκευή του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και μίλησε για όλα τα θέματα, σχετικά με το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, τονίζοντας ότι θα είναι το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ έκανε λόγο για ιστορική ημέρα.

«Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας, τον θρύλο μας, τον Πειραιά μας αλλά για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν ζητήθηκε κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχει καθυστερήσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Σε αντίθεση με άλλα γήπεδα τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές. Θέλω να ενημερώσω από την πλευρά μας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για προετοιμασία και είμαστε έτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι. Ζητάμε από τον Σεπτέμβριο μία ρύθμιση για το ύψος του γηπέδου. Αν την είχαμε, θα είχε ήδη εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Αν είχαμε τη ρύθμιση θα ξεκινούσαμε φέτος τον Μάιο και θα μπαίναμε τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε μία χρονιά χωρίς λόγο. Θα κοστίσει περισσότερο από 250 εκατ. ευρώ και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας.

Θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα. Το 2010 όταν ανέλαβα είπα ότι έχω τρεις στόχους. Και τώρα, είναι πανίσχυρος οικονομικά, έχει το δικό του το υπερσύγχρονο προπονητικό στο Ρέντη και το καλύτερο στην Ευρώπη. Μεγαλύτερη από 53.000 η χωρητικότητα στο νέο γήπεδο.

Έχω δηλώσει ότι θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι ο Ολυμπιακός. Εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μία φωνή του Σταύρου Νταϊφά. Όλοι είναι νάνοι μπροστά στον Ολυμπιακό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σωκράτη Κόκκαλη. Και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί.

Θρύλε μου το νέο σου σπίτι, το παλάτι των ονείρων μας», είπε αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

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Δείτε την παρουσίαση: