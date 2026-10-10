Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με ισχυρές εκρήξεις – Χτυπήθηκε εστιατόριο, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση

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Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10), καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα εστιατόριο επλήγη στα βόρεια της πόλης, ενώ συντρίμμια πυραύλου έπεσαν στον περιβάλλοντα χώρο πολυκατοικίας. Την ίδια ώρα, εκτεταμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση καταγράφονται σε διάφορες περιοχές, εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, δημοσιογράφοι του μέσου που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα ανέφεραν ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στις 14:00 τοπική ώρα.

Στο Κίεβο είχε σημάνει συναγερμός αεροπορικής επιδρομής ύψιστου επιπέδου, ο οποίος υποδηλώνει κίνδυνο πυραυλικών πληγμάτων, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και συνδυασμένων επιδρομών με drones και πυραύλους.

Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης χτυπήθηκε εστιατόριο στη βόρεια συνοικία Ομπολόν, ενώ συντρίμμια πυραύλου κατέπεσαν στον χώρο πολυκατοικίας.

Χωρίς ρεύμα και νερό περιοχές του Κιέβου

Περίπου μία ώρα πριν από τις νέες εκρήξεις, τμήματα της ουκρανικής πρωτεύουσας είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, έπειτα από ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Δημοσιογράφοι του Kyiv Independent ανέφεραν διακοπές ηλεκτροδότησης στις συνοικίες Πετσέρσκ και Μπορστσαχίβκα, περίπου στις 12:50 τοπική ώρα.

«Λόγω των ζημιών σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια του Κιέβου, η κατάσταση της ηλεκτροδότησης στην πρωτεύουσα έχει επιδεινωθεί. Η πόλη αντιμετωπίζει επίσης διακοπές στην υδροδότηση», δήλωσε ο Κλίτσκο.

Τα προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επηρέασαν και τις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς οι απότομες πτώσεις της τάσης προκάλεσαν τη διακοπή της λειτουργίας συρμών και κυλιόμενων κλιμάκων του μετρό.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Διοίκηση του Κιέβου, η λειτουργία του μετρό αποκαταστάθηκε περίπου στις 14:30, ωστόσο τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν με μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ των συρμών.

🇺🇦 Electric transport has completely stopped in Kyiv, — local media. Train traffic and escalators in the metro have been suspended. Trolleybuses and trams have also all stopped. The reason is the loss of voltage from external power sources. https://t.co/JWkJ09yWjJ — The Ukrainian Review (@UkrReview) October 10, 2026

Νέα πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας

Προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν και στην περιοχή Μπούτσα της περιφέρειας Κιέβου, σύμφωνα με την DTEK, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας.

«Τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στο πεδίο και εργάζονται για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε όλα τα σπίτια το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η νέα επίθεση σημειώνεται μόλις δύο ημέρες μετά τα ρωσικά πλήγματα της 8ης Οκτωβρίου, τα οποία βύθισαν σχεδόν ολόκληρη την ουκρανική πρωτεύουσα στο σκοτάδι, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες και αφήνοντας εκατομμύρια κατοίκους χωρίς νερό.

Από την 1η Οκτωβρίου, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, προκαλώντας έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης και αναγκάζοντας τις αρχές του Κιέβου να εφαρμόσουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

🤬 Footage from local channel after Russian strike on Kyiv https://t.co/ptDwhRGWEF — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 10, 2026

Ζελένσκι: «Κάθε επιπλέον δισεκατομμύριο που κερδίζει η Ρωσία μετατρέπεται σε όπλα»

Σφοδρή επίθεση κατά της Μόσχας εξαπέλυσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνδέοντας τους νέους βομβαρδισμούς στο Κίεβο με τη χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων.

«Το τι σημαίνει να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλά πετρελαϊκά προϊόντα έγινε απολύτως σαφές πριν από λίγο στο Κίεβο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι, έπειτα από επανειλημμένες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις με αεριωθούμενα drones τύπου Shahed, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν και επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, ορισμένοι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η νέα επίθεση αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας, την οποία κατηγόρησε ότι επιδιώκει να παρατείνει τον πόλεμο, να τρομοκρατήσει τον άμαχο πληθυσμό και να καταστρέψει κρίσιμες υποδομές.

What allowing Russia to sell oil products means was heard most clearly in Kyiv just now, when, after repeated attacks on energy facilities with jet-powered “shaheds,” Russia launched a ballistic missile attack as well. Some of the missiles were intercepted. This once again clearly demonstrates Russia’s true intentions. They count on prolonging the war, terrorizing ordinary people, and destroying infrastructure. Every additional billion dollars they can earn from exports will be spent on nothing but sourcing and importing critical components and equipment to manufacture weapons, upgrading “shaheds,” producing missiles, and recruiting even more mercenaries to fight at the front. Russia’s choice is war. And they will be ready to end it only when they feel that their ability to drag the war out is diminishing. Unfortunately, the signals Russia received yesterday were entirely different – signals suggesting that it could simply keep attacking. And this needs to be corrected. Strong signals are needed from the United States, Europe, and other partners – signals in support of Ukraine and to RESTRICT Russia’s ability to wage war and terrorize people. Thank you to everyone who stands with Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026

«Κάθε επιπλέον δισεκατομμύριο δολάρια που μπορούν να κερδίσουν από τις εξαγωγές θα δαπανηθεί αποκλειστικά για την προμήθεια κρίσιμων εξαρτημάτων και εξοπλισμού για την κατασκευή όπλων, την αναβάθμιση των Shahed, την παραγωγή πυραύλων και τη στρατολόγηση ακόμη περισσότερων μισθοφόρων για το μέτωπο», προειδοποίησε.

«Η επιλογή της Ρωσίας είναι ο πόλεμος. Και θα είναι έτοιμη να τον τερματίσει μόνο όταν αισθανθεί ότι μειώνεται η δυνατότητά της να τον παρατείνει», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για τα μηνύματα που, όπως υποστήριξε, έλαβε η Μόσχα την προηγούμενη ημέρα, εκτιμώντας ότι της δημιουργήθηκε η εντύπωση πως μπορεί να συνεχίσει τις επιθέσεις χωρίς συνέπειες.

Κλείνοντας, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και τους υπόλοιπους συμμάχους να στείλουν ισχυρότερα μηνύματα στήριξης προς την Ουκρανία και να περιορίσουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί και να συνεχίζει τον πόλεμο.