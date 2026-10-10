Ινδία: Χάος στο Νέο Δελχί με μαζικές διαδηλώσεις νέων – Συλλήψεις, αποκλεισμοί και διακοπή του ίντερνετ

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Σε κλοιό ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων βρίσκεται το Νέο Δελχί, καθώς χιλιάδες νέοι ετοιμάζονται να διαδηλώσουν κατά της εκλογικής επιτροπής της Ινδίας, καταγγέλλοντας αλλοίωση των εκλογικών καταλόγων προς όφελος του κυβερνώντος κόμματος του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες συλλήψεις και προσαγωγές, έκλεισαν σταθμούς του μετρό και ανέστειλαν τη λειτουργία του διαδικτύου μέσω κινητών τηλεφώνων σε περιοχές της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία συνέλαβε το Σάββατο (10/10) δεκάδες διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και τον ιδρυτή του Κόμματος Cockroach Janta (CJP), Αμπχιτζίτ Ντίπκε, την ώρα που χιλιάδες αστυνομικοί και μέλη παραστρατιωτικών δυνάμεων είχαν αναπτυχθεί σε ολόκληρη την ινδική πρωτεύουσα.

Οι διαδηλωτές, με επικεφαλής το νεανικό κίνημα «Cockroach», απαιτούν την παραίτηση του επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής, Γκιανές Κουμάρ, κατηγορώντας τον ότι η αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων ευνοεί το κόμμα Bharatiya Janata (BJP) του Μόντι.

Τηλεοπτικά πλάνα κατέγραψαν αστυνομικούς να καταδιώκουν νεαρούς διαδηλωτές στο κεντρικό επιχειρηματικό τμήμα του Νέου Δελχί, προτού τους επιβιβάσουν σε οχήματα της αστυνομίας.

Πηγή της αστυνομίας ανέφερε στο Reuters ότι περίπου 200 άνθρωποι συνελήφθησαν ή προσήχθησαν στην περιοχή, ενώ μεταξύ όσων τέθηκαν υπό κράτηση εκτός της πρωτεύουσας βρίσκεται και ο δημοφιλής YouTuber Ντρουβ Ράτι, υποστηρικτής των κινητοποιήσεων.

Συνέλαβαν τον ηγέτη του κινήματος στο αεροδρόμιο

Ο ιδρυτής του CJP, Αμπχιτζίτ Ντίπκε, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί, αμέσως μετά την άφιξή του από τη Βομβάη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές του ζήτησαν να ακυρώσει τη διαδήλωση, καθώς είχε ήδη απαγορευτεί η πραγματοποίησή της.

Το κίνημα ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη στελέχη του, ο Σοράβ Ντας και ο Ασουτός Ράνκα, τέθηκαν υπό κράτηση μετά την προσγείωση της πτήσης τους.

Οι διοργανωτές είχαν καλέσει τους πολίτες να συγκεντρωθούν το πρωί του Σαββάτου στο Τζαντάρ Μαντάρ, έναν από τους καθορισμένους χώρους διαδηλώσεων στο κέντρο της ινδικής πρωτεύουσας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν είχε χορηγήσει άδεια για τη συγκέντρωση, καθώς το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε εκπρόθεσμα. Υποστήριξε επίσης ότι το CJP είχε παραβιάσει δεσμεύσεις που είχε αναλάβει κατά τη διάρκεια προηγούμενων κινητοποιήσεων.

Οργή για τη διαγραφή 130 εκατομμυρίων ονομάτων από τους εκλογικούς καταλόγους

Το κίνημα, που ξεκίνησε ως διαδικτυακή πολιτική σάτιρα, έχει εξελιχθεί σε οργανωμένη δύναμη διαμαρτυρίας, με τους υποστηρικτές του να ζητούν την προστασία της δημοκρατίας και τη διαφάνεια στην εκλογική διαδικασία.

Η νέα κινητοποίηση ακολουθεί δημοσίευμα της εφημερίδας Indian Express, σύμφωνα με το οποίο συνεργάτες του επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής είχαν εκφράσει διαφωνίες και επιφυλάξεις για τη διαδικασία αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων.

Η διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή περίπου 130 εκατομμυρίων ονομάτων ψηφοφόρων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν εδώ και καιρό την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να διαμορφώσει τους εκλογικούς καταλόγους προς όφελός της.

Ο Γκιανές Κουμάρ δεν έχει σχολιάσει τις καταγγελίες, ενώ η εκλογική επιτροπή και το BJP τις απορρίπτουν.

Το κυβερνών κόμμα υποστηρίζει ότι η εκλογική του κυριαρχία οφείλεται στη δημοτικότητα του Μόντι και στην οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι παραπλανά τους πολίτες επειδή αδυνατεί να κερδίσει στις εκλογές.

Protesters have crossed first barricading https://t.co/WDlkbLBzSF — Hemant Rajaura (@hemantrajora_) October 10, 2026

Έκλεισαν σταθμούς του μετρό και διέκοψαν το ίντερνετ

Τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα είναι ιδιαίτερα αυστηρά, με δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς και μέλη παραστρατιωτικών δυνάμεων να έχουν αναπτυχθεί σε κεντρικά σημεία.

Πολλαπλές σειρές μεταλλικών οδοφραγμάτων έχουν αποκλείσει τους δρόμους που οδηγούν στο Τζαντάρ Μαντάρ, ενώ οι αρχές διέταξαν το κλείσιμο δεκάδων σταθμών του μετρό και την ακύρωση αρκετών σιδηροδρομικών δρομολογίων προς το Νέο Δελχί.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι ορισμένα τρένα πρέπει να συνεχίσουν να εκτελούν δρομολόγια και ότι δεν μπορεί να επιβληθεί γενικευμένο κλείσιμο των σταθμών του μετρό.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο ANI, διατάχθηκε η αναστολή των υπηρεσιών διαδικτύου μέσω κινητών τηλεφώνων σε ακτίνα τεσσάρων χιλιομέτρων από τον χώρο της συγκέντρωσης, από το βράδυ της Παρασκευής έως το βράδυ του Σαββάτου.

«Ο δικτάτορας προτιμά να κλείσει ολόκληρη την πρωτεύουσα και να ταλαιπωρήσει εκατομμύρια πολίτες, παρά να επιτρέψει μια ειρηνική διαδήλωση σε καθορισμένο χώρο συγκεντρώσεων», έγραψε ο Ντίπκε στην πλατφόρμα X, λίγο πριν από τη σύλληψή του.

«Φανταστείτε πόσες ζωές θα επηρεαστούν από αυτό το κλείσιμο που επέβαλε ο Μόντι», πρόσθεσε.

Members of the Youth Organisation Revolutionary Workers’ Party of India were manhandled and injured at Rajghat. Video: Special arrangement

https://t.co/SvuNhmKrAk https://t.co/mfImEoSafl — The Hindu (@the_hindu) October 10, 2026

Καταγγελίες για τουλάχιστον 10.000 συλλήψεις και προσαγωγές

Το CJP υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων διαδηλωτών που ταξίδευαν σιδηροδρομικώς προς την πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Hindu, ορισμένοι από όσους συνελήφθησαν ή προσήχθησαν στο κρατίδιο Μάντια Πραντές μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία.

Η αστυνομία δεν έχει απαντήσει στις καταγγελίες του κινήματος για μαζικές συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο.

Οι σχεδόν καθημερινές κινητοποιήσεις δημιουργούν νέα πολιτική πίεση στον Ναρέντρα Μόντι, λίγους μήνες μετά τις διαδηλώσεις για διαρροές θεμάτων εξετάσεων, οι οποίες οδήγησαν στην παραίτηση του υπουργού Παιδείας.

Η νέα κρίση εκδηλώνεται ενόψει μιας σειράς κρίσιμων περιφερειακών εκλογών που αρχίζουν στις αρχές του 2027, μεταξύ άλλων στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της Ινδίας, το Ούταρ Πραντές, όπου κυβερνά το BJP.