Καιρός: «Διπλό» κύμα κακοκαιρίας φέρνει βροχές και ισχυρές καταιγίδες – «Βουτιά» της θερμοκρασίας από την Τρίτη

Δύο διαδοχικές μεταβολές του καιρού αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με την πρώτη να φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τη δεύτερη, από την Τρίτη, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βορείων ανέμων και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Το πρώτο σύστημα συνδέεται με βαρομετρικό χαμηλό που κινείται στην ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας και συνοδεύεται από ψυχρό μέτωπο. Οι επιπτώσεις του έχουν ήδη γίνει αισθητές στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, όπου εκδηλώθηκαν βροχές και καταιγίδες. Την ίδια ώρα, στα ανατολικά επικράτησαν σαφώς υψηλότερες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο στη Φθιώτιδα να φτάνει ακόμη και τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη, η έντονη αντίθεση μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ελλάδας θα παραμείνει και το Σάββατο.

«Χθες, στην ουσία χωρίστηκε στα δύο: είχαμε φθινόπωρο στα δυτικά και στα ανατολικά αγγίξαμε τους 31 βαθμούς», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ανάλογη εικόνα αναμένεται και σήμερα.

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, το βαρομετρικό χαμηλό θα πλησιάζει σταδιακά τη χώρα, αυξάνοντας την πιθανότητα βροχών και καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Από το μεσημέρι, τοπικές μπόρες ενδέχεται να εκδηλωθούν και σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στη Θράκη οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν αρχικά καλύτερες.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα στα ανατολικά. Στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά μπορεί να προσεγγίσει τους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Ιόνιο.

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Ισχυρές καταιγίδες από τη νύχτα του Σαββάτου

Η σημαντικότερη επιδείνωση αναμένεται από αργά το βράδυ του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το ψυχρό μέτωπο θα αρχίσει να κινείται ανατολικότερα.

«Η πιο δύσκολη και κρίσιμη φάση κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από αργά τη νύχτα του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής», ανέφερε η Όλγα Παπαβγούλη.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική και βορειοδυτική Πελοπόννησο, καθώς και σε ορεινά τμήματα της δυτικής Θεσσαλίας. Στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο δεν αποκλείονται καταιγίδες μεγάλης έντασης.

Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ενδέχεται να σχηματιστεί οργανωμένη ζώνη καταιγίδων πάνω από το Ιόνιο, η οποία στη συνέχεια θα κινηθεί προς την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη ραγδαιότητα βροχής, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το μέτωπο κακοκαιρίας θα δώσει ισχυρά φαινόμενα στο Ιόνιο, τα οποία θα κινηθούν κατά μήκος και θα πάνε προς τη δυτική Ελλάδα, τη δυτική Ήπειρο, τη δυτική Στερεά μέχρι και τη νότια Πελοπόννησο. Αναμένεται να σχηματιστεί μια λαίλαπα, δηλαδή μια γραμμή ισχυρών καταιγίδων. Θα έχουμε ραγδαιότητα, έντονες βροχές, ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις. Εκεί, ιδιαίτερα, στη δυτική Ελλάδα».

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Κυριακή: Γενικεύονται τα έντονα φαινόμενα

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 η κακοκαιρία θα επεκταθεί σταδιακά από τα δυτικά προς την κεντρική και ανατολική χώρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, ενώ από το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Προς το βράδυ, η αστάθεια θα επεκταθεί στο βόρειο Αιγαίο, ενώ σε ορισμένες ηπειρωτικές περιοχές ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται. Η Θράκη αναμένεται να παραμείνει αρχικά εκτός της κύριας ζώνης των φαινομένων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Η Όλγα Παπαβγούλη προειδοποίησε ότι η Κυριακή θα είναι η ημέρα με τα πιο εκτεταμένα και ισχυρά φαινόμενα.

«Θα έχουμε τα πιο γενικευμένα και ισχυρά φαινόμενα. Θα πέφτει πολύ μεγάλος όγκος νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια της Κυριακής, προς το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να επεκτείνονται και πιο ανατολικά. Θα έχουμε μπόρες, βροχές και καταιγίδες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, με έμφαση στη Θεσσαλία, ιδίως προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Όσο πάμε προς το βράδυ, και στο βόρειο Αιγαίο».

Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα της Κυριακής και μετά.

Δευτέρα: Μετατοπίζεται ανατολικότερα η διαταραχή

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, το κύριο σύστημα θα έχει μετακινηθεί ανατολικότερα, χωρίς όμως να έχει απομακρυνθεί πλήρως από τη χώρα.

Τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, σχηματίζοντας, σύμφωνα με την περιγραφή της μετεωρολόγου, μια κατανομή που θυμίζει το γράμμα «Π».

Ισχυρές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά το πρώτο μισό της ημέρας στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, πριν αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται μεταξύ 23 και 25 βαθμών Κελσίου.

Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με ισχυρούς βοριάδες

Νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, αυτή τη φορά με κύριο χαρακτηριστικό την είσοδο ψυχρότερων αέριων μαζών και την επικράτηση ισχυρών βορείων ανέμων.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη φαίνεται να ευνοεί τη μεταφορά ψυχρότερου αέρα προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να υποχωρήσει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Η Όλγα Παπαβγούλη ανέφερε:

«Από την Τρίτη και μετά έρχεται νέα κακοκαιρία που θα συνοδεύεται από ψυχρότερες μάζες. Θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες. Τέλος τα 30άρια, θα έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Την Τρίτη ο υδράργυρος φαίνεται να είναι κοντά στους 17-24 βαθμούς Κελσίου, την Τετάρτη ακόμη πιο χαμηλά. Η μέγιστη στην Αθήνα θα είναι κάτω από 19 βαθμούς Κελσίου».

Η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να γίνει ακόμη πιο αισθητή έως την Τετάρτη, με τη μέγιστη τιμή στην Αθήνα να διαμορφώνεται κάτω από τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ταυτόχρονα, οι βροχοπτώσεις και η εισροή ψυχρού αέρα θα δημιουργήσουν συνθήκες για χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας από την Τρίτη. Ασθενέστερες χιονοπτώσεις θεωρούνται πιθανές και στις υψηλότερες κορυφές της Πελοποννήσου.

Η δεύτερη κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί και την Τετάρτη, ενώ έως την Πέμπτη τα φαινόμενα προβλέπεται να μετατοπιστούν σταδιακά προς το Αιγαίο. Η ακριβής ένταση και η γεωγραφική κατανομή τους θα αποσαφηνιστούν από τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.