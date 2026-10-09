ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει το αίτημα της Ουκρανίας για σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Αθήνα υποστηρίζει το αίτημα της Ουκρανίας για σύγκληση του Συμβουλίου, προκειμένου να εξεταστούν οι τελευταίες επιθέσεις.

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Πηγή: Ert News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη σταθερή της στήριξη προς την Ουκρανία, στον απόηχο της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων κατά αμάχων και κατοικημένων περιοχών.
  • Ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα υποστηρίζει το αίτημα της Ουκρανίας για σύγκληση του Συμβουλίου.
  • Η σύγκληση ζητείται προκειμένου να εξεταστούν οι τελευταίες ρωσικές επιθέσεις κατά αμάχων και κατοικημένων περιοχών.

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Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη σταθερή στήριξή της προς την Ουκρανία, στον απόηχο της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων κατά αμάχων και κατοικημένων περιοχών, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) σε ανάρτησή του στο «Χ».

Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει παράλληλα ότι η Αθήνα, η οποία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζει το αίτημα της Ουκρανίας για σύγκληση του Συμβουλίου, προκειμένου να εξεταστούν οι τελευταίες ρωσικές επιθέσεις.

«Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας εν μέσω των κλιμακούμενων ρωσικών επιθέσεων σε άμαχους και κατοικημένες περιοχές», αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως προσθέτει, «κατέχοντας την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ελλάδα υποστηρίζει το αίτημα της Ουκρανίας να συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις».

 

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