Γεραπετρίτης: Δεν τέθηκε θέμα πίεσης ή απειλής της Ελλάδας – Η επίσκεψη Ρούμπιο δείχνει ότι η χώρα μας είναι πρωταγωνιστής, ισότιμος εταίρος και σύμμαχος

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης βρέθηκαν οι καταγγελίες για φερόμενες απειλητικές δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, να απορρίπτει το ενδεχόμενο διπλωματικής παρέμβασης, επικαλούμενος τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, ότι δεν ασκήθηκε καμία απειλή κατά της Ελλάδας.

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε των αποτελεσμάτων της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας διατηρεί ισότιμη θέση στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, χάρη στην αμυντική της ενίσχυση και τη διπλωματική της παρουσία. Απαντώντας στην κριτική της βουλευτού Σίας Αναγνωστοπούλου για το περιεχόμενο της ομιλίας του Ρούμπιο στην Πνύκα και τα οφέλη της αμυντικής συνεργασίας, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η συμφωνία εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της ελληνικής άμυνας.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι στρατηγικός στόχος της Αθήνας είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και των διεθνών της ερεισμάτων, ώστε η Ελλάδα να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις.

«Είναι προφανές ότι παρέλκει η πρόσκληση στο υπουργείο Εξωτερικών της πρέσβειρας των ΗΠΑ, στο μέτρο που ο παρών αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε ρητώς, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως απειλή για τη χώρα μας. Αυτό δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, παραπέμποντας στις δηλώσεις του κ. Παπασταύρου και διαψεύδοντας δημοσιεύματα σχετικά με δηλώσεις που φέρεται να έκανε η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, περί δυνατότητας επέμβασης σε οποιαδήποτε χώρα.

«Η Ελλάδα έχει καταφέρει να κτίσει ένα διπλωματικό αποτύπωμα συνέπειας, αποφασιστικότητας και αυτοπεποίθησης, δεν είναι στο περιθώριο των εξελίξεων αλλά είναι πρωταγωνιστής τους», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης απαντώντας στην ανεξάρτητη βουλευτή, Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία σε επίκαιρη ερώτησή της υποστήριξε ότι εγείρονται σοβαρά ερωτήματα μετά τις φερόμενες δηλώσεις της κ. Κίμπερλι και τις απειλές περί δυνατότητας επέμβασης σε οποιαδήποτε χώρα -σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal- αλλά και της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

«Είναι θέμα εθνικής αξιοπρέπειας να κληθεί και να δώσει εξηγήσεις η Αμερικανίδα πρέσβειρα για τη φράση που φέρεται να ξεστόμισε σε δείπνο, θέμα στο οποίο επανέρχονται και αναπαράγουν έγκριτες αμερικανικές εφημερίδες», σημείωσε η κ. Αναγνωστοπούλου.

«Το ζήτημα έχει απαντηθεί προσηκόντως από τον πλέον σχετικό και αρμόδιο, που είναι ο ίδιος ο υπουργός Περιβάλλοντος, ο οποίος ήταν παρών στη συζήτηση που φέρεται να έχει γίνει και απάντησε με τρόπο εξαιρετικά σαφή στις 2 Οκτωβρίου, λέγοντας ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας. Ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε ποτέ να γίνει ανεκτό.

Υπό αυτήν την εκδοχή, άρα, είναι προφανές ότι παρέλκει η πρόσκληση στο υπουργείο Εξωτερικών της πρέσβειρας των ΗΠΑ, στο μέτρο που ο παρών υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανέφερε ρητώς στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως απειλή», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης και συμπλήρωσε:

«Την ίδια τακτική θα είχαμε για οποιοδήποτε πρέσβη και τούτο διότι στο φερόμενο συμβάν ήταν παρόν μέλος της κυβέρνησης το οποίο έχει προφανή αντικειμενική αξιοπιστία.

Προσήλθε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και έκανε δήλωση ότι δεν υπήρξε η φερόμενη απειλή. Άρα, όλοι κατανοούμε ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την αντικειμενική υπόσταση των όσων συνέβησαν. Το να καλέσουμε έναν πρέσβη, να δημιουργήσουμε ενδεχομένως και μία τέτοιου τύπου διπλωματική κατάσταση ενόσω ο παριστάμενος υπουργός ανέφερε ρητώς ότι δεν υπήρξε απειλή για τη χώρα μας, νομίζω ότι παρέλκει απολύτως», τόνισε.

Απαντώντας ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στις αιχμές της βουλευτού για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του κ. Ρούμπιο στη χώρα μας και τα όρια των διμερών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, επεσήμανε ότι χώρα μας δεν αντιλαμβάνεται τις Ηνωμένες Πολιτείες ως παράκλητο ούτε ως διεθνή παραστάτη:

«Ειδικά από την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, Μάρκο Ρούμπιο, εκείνο το οποίο προκύπτει, πέρα από οποιαδήποτε αμφιβολία, είναι ότι η Ελλάδα δεν αντιλαμβάνεται τις Ηνωμένες Πολιτείες ως παράκλητο ούτε ως διεθνή παραστάτη. Αντιθέτως η Ελλάδα, με την οικονομική ισχύ την οποία έχει αποκτήσει, με την αμυντική της θωράκιση, με το μεγάλο διπλωματικό της κεφάλαιο και με την προβολή ισχύος -η οποία υπήρξε και κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών- είναι πλέον ένας ισότιμος εταίρος και σύμμαχος ακόμα και με τις ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη», υπογράμμισε.

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο κ. Γεραπετρίτης και στις επικρίσεις της κ. Αναγνωστοπούλου για την ομιλία του κ. Ρούμπιο στη Πνύκα, υποστηρίζοντας ότι «προέβαλε το ιδεολόγημα της MAGA και του Τραμπ περί θριάμβου της εθνικής ισχύος με φόντο την Ακρόπολη».

«Η Πνύκα είναι ο χώρος στον οποίο συγκεντρωνόταν η Αθηναϊκή Συνέλευση, ο χώρος που κατεξοχήν υπηρετούσε την ελευθερία της έκφρασης και την ποικιλότητα στις φωνές και για τον λόγο αυτόν, σε κάθε περίπτωση, αισθάνομαι ότι θα πρέπει να είμαστε ανεκτικοί στην έκφραση του καθενός είτε συμφωνούμε είτε δεν συμφωνούμε», υπογράμμισε.

Παράλληλα, απέρριψε τις αιχμές της κ. Αναγνωστοπούλου ότι τα οφέλη της επίσκεψης Ρούμπιο περιορίζονται μόνο στην αμερικανική πλευρά από την αμυντική συμφωνία, αντιτείνοντας πως «είναι μία συμφωνία που εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο αμυντικό σχεδιασμό 20 ετών της Ελλάδος», ανέφερε.

«Η συμφωνία αποτυπώνει ότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει να ενισχύσει την άμυνά της διότι αντιλαμβάνεται ότι σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, το να μπορέσεις να έχεις αυτάρκεια στην ισχύ σου είναι απολύτως αναγκαίο όσο αναγκαίο είναι να κτίσεις τα διπλωματικά σου ερείσματα. Η Ελλάδα έχει πολλαπλασιάσει τα διεθνή της ερείσματα τόσο σε επίπεδο διμερών σχέσεων όσο και σε επίπεδο πολυμερών σχέσεων και διεθνών οργανισμών. Έχει ιδιαίτερη σημασία να μπορούμε να προβάλουμε τις ελληνικές θέσεις με τον προσήκοντα τρόπο. Έγινε νομίζω είναι απολύτως κατανοητό σε όλη την ελληνική κοινωνία από τις δηλώσεις, τις παραστάσεις, τις εικόνες που είχαμε κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, το πώς αντιλαμβάνονται οι ΗΠΑ αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται συνολικά η διεθνής κοινότητα τη θέση της Ελλάδος στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας», τόνισε ο υπουργός.

«Η Ελλάδα είναι ένας πολύ ισχυρός πόλος διότι έχει καταφέρει να κτίσει ένα διπλωματικό αποτύπωμα συνέπειας, αποφασιστικότητας και αυτοπεποίθησης. Και αυτό έχει αξία για τη χώρα μας, να μπορούμε σήμερα να μιλάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι στο περιθώριο των εξελίξεων αλλά είναι πρωταγωνιστής τους», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.