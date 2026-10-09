Νέο περιστατικό με σοβάδες σε σχολείο: Αποκολλήθηκαν από ταβάνι και έπεσαν σε 14χρονο μαθητή στη Θεσσαλονίκη – ΦΩΤΟ

Σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 14χρονος μαθητής. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» ενώ ο αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Θέρμης, Στ. Αποστόλου, δήλωσε ότι δεν υπήρχε ίχνος υγρασίας στην οροφή

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 14χρονος μαθητής.
  • Ο 14χρονος μαθητής, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”.
  • Ο αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Θέρμης, Στ. Αποστόλου, δήλωσε ότι «στην οροφή δεν υπήρχε ίχνος υγρασίας οπότε δεν μπορούσε να προβλεφθεί τέτοιο συμβάν».

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Σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 14χρονος μαθητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο 14χρονος μαθητής, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”, όπου εφημερεύει η παιδοχειρουργική κλινική.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε το τμήμα της οροφής.

Ωστόσο στο σχολείο έσπευσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θέρμης, Στ. Αποστόλου που δήλωσε ότι “στην οροφή δεν υπήρχε ίχνος υγρασίας οπότε δεν μπορούσε να προβλεφθεί τέτοιο συμβάν”.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φωτό από thestival
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φωτό από thestival

Για το συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση η Ένωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Θέρμης.

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