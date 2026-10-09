Νέο περιστατικό με σοβάδες σε σχολείο: Αποκολλήθηκαν από ταβάνι και έπεσαν σε 14χρονο μαθητή στη Θεσσαλονίκη – ΦΩΤΟ

Σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας στο Γυμνάσιο Βασιλικών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 14χρονος μαθητής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο 14χρονος μαθητής, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”, όπου εφημερεύει η παιδοχειρουργική κλινική.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε το τμήμα της οροφής.
Ωστόσο στο σχολείο έσπευσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θέρμης, Στ. Αποστόλου που δήλωσε ότι “στην οροφή δεν υπήρχε ίχνος υγρασίας οπότε δεν μπορούσε να προβλεφθεί τέτοιο συμβάν”.
Για το συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση η Ένωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Θέρμης.