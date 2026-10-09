Κρήτη: 37χρονος κατηγορείται για παρενόχληση ανηλίκων και παράνομη οπλοκατοχή – Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη

Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται ένας 37χρονος, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του ΑΤ Φαιστού στη Μεσαρά Κρήτης. Η υπόθεση ήρθε στο φως, έπειτα από σοβαρές καταγγελίες που τον εμπλέκουν σε συστηματικά περιστατικά άσεμνων χειρονομιών με στόχο ανήλικα παιδιά, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία των Μοιρών.

Το χρονικό των καταγγελιών και η αστυνομική έρευνα

Σύμφωνα με το Nea Kriti, η παραβατική συμπεριφορά του 37χρονου, φαίνεται πως είχε ξεκινήσει ήδη, από τον Νοέμβριο του 2025. Ο κατηγορούμενος εντοπιζόταν συχνά σε σημεία, όπου συχνάζουν παιδιά και έφηβοι, προβαίνοντας, σύμφωνα με τις αναφορές, σε ανεπιθύμητες και άσεμνες χειρονομίες εις βάρος τους. Οι πληροφορίες αυτές κινητοποίησαν άμεσα τα στελέχη του Α.Τ. Φαιστού, τα οποία έθεσαν τον άνδρα υπό διακριτική παρακολούθηση, συλλέγοντας στοιχεία για την ταυτοποίηση και τη δράση του.

Η σύλληψη και τα ευρήματα στην κατοικία του

Έπειτα από την επίσημη καταγγελία που υπεβλήθη, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στο πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιήθηκε νομότυπος έλεγχος στην κατοικία του 37χρονου, όπου οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα όπλο, για το οποίο δεν διέθετε την προβλεπόμενη άδεια, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, με το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού να συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων.