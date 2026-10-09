Κρήτη: 37χρονος κατηγορείται για παρενόχληση ανηλίκων και παράνομη οπλοκατοχή – Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη

Ένας 37χρονος άνδρας, συνελήφθη στις Μοίρες στη Μεσαρά, κατηγορούμενος για συστηματικά περιστατικά άσεμνων χειρονομιών προς ανήλικα παιδιά, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή. Η σύλληψη έγινε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, με την υπόθεση να έχει στο προσκήνιο τον Νοέμβριο του 2025 και την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Μεσαρά συνελήφθη 37χρονος άνδρας, κατηγορούμενος για συστηματικά περιστατικά άσεμνων χειρονομιών, προς ανήλικα παιδιά.
  • Η παραβατική συμπεριφορά του είχε ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2025, με τις Αρχές να τον θέτουν, υπό διακριτική παρακολούθηση.
  • Στην κατοικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα όπλο χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται ένας 37χρονος, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του ΑΤ Φαιστού στη Μεσαρά Κρήτης. Η υπόθεση ήρθε στο φως, έπειτα από σοβαρές καταγγελίες που τον εμπλέκουν σε συστηματικά περιστατικά άσεμνων χειρονομιών με στόχο ανήλικα παιδιά, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία των Μοιρών.

Το χρονικό των καταγγελιών και η αστυνομική έρευνα

Σύμφωνα με το Nea Kriti, η παραβατική συμπεριφορά του 37χρονου, φαίνεται πως είχε ξεκινήσει ήδη, από τον Νοέμβριο του 2025. Ο κατηγορούμενος εντοπιζόταν συχνά σε σημεία, όπου συχνάζουν παιδιά και έφηβοι, προβαίνοντας, σύμφωνα με τις αναφορές, σε ανεπιθύμητες και άσεμνες χειρονομίες εις βάρος τους. Οι πληροφορίες αυτές κινητοποίησαν άμεσα τα στελέχη του Α.Τ. Φαιστού, τα οποία έθεσαν τον άνδρα υπό διακριτική παρακολούθηση, συλλέγοντας στοιχεία για την ταυτοποίηση και τη δράση του.

Η σύλληψη και τα ευρήματα στην κατοικία του

Έπειτα από την επίσημη καταγγελία που υπεβλήθη, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στο πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιήθηκε νομότυπος έλεγχος στην κατοικία του 37χρονου, όπου οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα όπλο, για το οποίο δεν διέθετε την προβλεπόμενη άδεια, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, με το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού να συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων.

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