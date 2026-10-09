Υπόθεση Μαζωνάκη: Διαψεύδει ο προφυλακισμένος γιατρός ότι έχει λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού – Τι λέει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του προφυλακισμένου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, Τέλλος Αγαπηνός, διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα που αναφέρουν εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό που ανήκει στον πελάτη του. Τονίζει ότι ο γιατρός δεν διαθέτει λογαριασμούς στην αλλοδαπή και τα οικονομικά του στοιχεία είναι διαυγή, χαρακτηρίζοντας την πληροφορία ως παντελώς ψευδή και ανυπόστατη

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Κοινωνία

Γιώργος Μαζωνάκης, Γιατροί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο δικηγόρος του προφυλακισμένου γιατρού, Τέλλος Αγαπηνός, διαψεύδει την πληροφορία περί εντοπισμού τραπεζικού λογαριασμού εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό, που φέρεται να ανήκει στον πελάτη του.
  • «Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανένα λογαριασμό στο όνομα του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/ φορολογικά του στοιχεία του είναι απολύτως διαυγή» τονίζει ο δικηγόρος.
  • «Καλούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να παύσουν άμεσα την αναπαραγωγή της εν λόγω ψευδούς πληροφορίας» καθώς αυτή «προσβάλλει την προσωπικότητα και το τεκμήριο αθωότητας του εντολέα μας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Τέλλος Αγαπηνός δικηγόρος του προφυλακισμένου γιατρού που εμπλέκεται στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με ανακοίνωσή του διαψεύδει την πληροφορία ότι εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός εκατομμυρίων ευρώ που ανήκει στον πελάτη του.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου

«Εκ μέρους του εντολέα μας, ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, διαψεύδουμε με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν την απολύτως αναληθή και ανυπόστατη πληροφορία ότι δήθεν εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός του στο εξωτερικό με καταθέσεις δήθεν «εκατομμυρίων ευρώ», επικαλούμενα μάλιστα υποτιθέμενες διαρροές από δήθεν «επίσημες πηγές».

Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανένα λογαριασμό στο όνομα του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/ φορολογικά του στοιχεία του είναι απολύτως διαυγή.

Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης.

Καλούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να παύσουν άμεσα την αναπαραγωγή της εν λόγω ψευδούς πληροφορίας και να προβούν στην προσήκουσα αποκατάσταση της αλήθειας.

Επισημαίνουμε ότι η ανεξέλεγκτη διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών, ιδίως όταν αυτές αποδίδονται αορίστως σε δήθεν επίσημες πηγές, προσβάλλει την προσωπικότητα και το τεκμήριο αθωότητας του εντολέα μας, υπονομεύει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και δημιουργεί αδικαιολόγητες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά σοβαρή ποινική υπόθεση.»

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