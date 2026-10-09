Υπόθεση Μαζωνάκη: Διαψεύδει ο προφυλακισμένος γιατρός ότι έχει λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού – Τι λέει ο δικηγόρος του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Τέλλος Αγαπηνός δικηγόρος του προφυλακισμένου γιατρού που εμπλέκεται στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με ανακοίνωσή του διαψεύδει την πληροφορία ότι εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός εκατομμυρίων ευρώ που ανήκει στον πελάτη του.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου

«Εκ μέρους του εντολέα μας, ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, διαψεύδουμε με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν την απολύτως αναληθή και ανυπόστατη πληροφορία ότι δήθεν εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός του στο εξωτερικό με καταθέσεις δήθεν «εκατομμυρίων ευρώ», επικαλούμενα μάλιστα υποτιθέμενες διαρροές από δήθεν «επίσημες πηγές».

Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανένα λογαριασμό στο όνομα του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/ φορολογικά του στοιχεία του είναι απολύτως διαυγή.

Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης.

Καλούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να παύσουν άμεσα την αναπαραγωγή της εν λόγω ψευδούς πληροφορίας και να προβούν στην προσήκουσα αποκατάσταση της αλήθειας.

Επισημαίνουμε ότι η ανεξέλεγκτη διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών, ιδίως όταν αυτές αποδίδονται αορίστως σε δήθεν επίσημες πηγές, προσβάλλει την προσωπικότητα και το τεκμήριο αθωότητας του εντολέα μας, υπονομεύει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και δημιουργεί αδικαιολόγητες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά σοβαρή ποινική υπόθεση.»