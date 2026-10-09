Άννα Παπαδοπούλου: Υπάρχει πολύ αντριλίκι στο ΠΑΣΟΚ- Δεν ντρέπεστε λίγο;

Η αντιπαράθεση γύρω από το περιστατικό λεκτικής βίας που, σύμφωνα με την καταγγελία της, δέχθηκε η Άννα Παπαδοπούλου από τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, συνεχίζεται, με την ίδια να ζητεί σαφή θέση και αντίδραση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η πρώην βουλευτής του κόμματος και νυν αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κατήγγειλε, παράλληλα, διαδικτυακές επιθέσεις που δέχθηκε μετά την αποχώρησή της από το κόμμα, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, η Άννα Παπαδοπούλου περιέγραψε αναλυτικά όσα, όπως υποστηρίζει, εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής αντιπαράθεσης με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, αλλά και έπειτα από τη λήξη της εκπομπής. Όπως τόνισε, το περιστατικό δεν αφορά μια απλή πολιτική διαφωνία, αλλά για μια προσωπική επίθεση. με απειλητικές διαστάσεις.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που ακολούθησαν, στις επιθέσεις που καταγγέλλει ότι δέχθηκε στο διαδίκτυο, αλλά και στην ανάγκη να υπάρξει ξεκάθαρη τοποθέτηση από την πλευρά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

«Δέχτηκα προσωπική επίθεση επί πέντε λεπτά. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση αυτή», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Παπαδοπούλου, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος της επιτέθηκε λεκτικά επί αρκετά λεπτά, χωρίς να της δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί, όπως τόνισε.

«Με αποκάλεσε σκουπίδι off camera»

Σύμφωνα με την περιγραφή της, η ένταση δεν σταμάτησε με την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής συζήτησης, καθώς η ίδια υποστήριξε ότι ύστερα από τη διακοπή της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος, σηκώθηκε από την καρέκλα του και κινήθηκε προς το μέρος της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση τρίτου προσώπου για να απομακρυνθεί, όπως υποστηρίζει η ίδια.

«Σηκώνεται όρθιος, σπρώχνει την καρέκλα του, ακούγεται στο τέλος του βίντεο που χτυπά το χέρι του στο τραπέζι. Και κατόπιν με αποκάλεσε σκουπίδι off camera», ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου, προσθέτοντας ότι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κινήθηκε, όπως υποστήριξε, τουλάχιστον δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της.

Η ίδια εξήγησε ότι η παρέμβαση τρίτου προσώπου κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να διατηρηθεί η απόσταση μεταξύ τους, ενώ περιέγραψε τον φόβο που όπως είπε, αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή, θέτοντας το ζήτημα της προσωπικής της ασφάλειας.

«Ένιωσα απειλή»

«Όταν ένας άντρας κατευθύνεται σε μια γυναίκα και του λέει κάποιος «απομακρύνσου», ξέρω τι θα κάνει; Πρέπει να φάω ξύλο, δηλαδή; Γιατί να με προσεγγίζει; Ένιωσα απειλή», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στην κίνηση του κ. Κωνσταντόπουλου και στην αντίδραση που, σύμφωνα με την ίδια, προκάλεσε.

Παράλληλα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. υποστήριξε ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος, απομακρύνθηκε όταν εκείνη του γνωστοποίησε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του, ενώ, όπως ανέφερε, επέστρεψε έπειτα από πέντε έως δέκα λεπτά, προκειμένου να της ζητήσει συγγνώμη.

Η κ. Παπαδοπούλου εξήγησε, ωστόσο, ότι δεν θεωρεί πως η συγγνώμη αρκεί για να θεωρηθεί λήξαν το ζήτημα, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό, όπως το περιγράφει, εκτυλίχθηκε παρουσία μαρτύρων, γεγονός που σύμφωνα με την ίδια, πρέπει να ληφθεί υπόψη..

«Αν εγώ αποδεχθώ κάτι, που έγινε ενώπιον μαρτύρων, γιατί ακούω και διάφορα για τα off camera, υπάρχουν μάρτυρες στο περιστατικό», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν πρόσωπα που όπως αναφέρει, μπορούν να επιβεβαιώσουν όσα συνέβησαν.

«Δέχομαι συστηματικά επιθέσεις μετά την αποχώρησή μου από το ΠΑΣΟΚ»

Στη συνέχεια, η κ. Παπαδοπούλου, επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέεται άρρηκτα με την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ, ισχυριζόμενη ότι από τότε δέχεται επανειλημμένες επιθέσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από λογαριασμούς που, όπως ανέφερε, πρόσκεινται στην ηγετική ομάδα του κόμματος.

«Από την ώρα που έχω αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ, δέχομαι συστηματικά στους λογαριασμούς μου, στο διαδίκτυο, επιθέσεις από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς, οι οποίοι πρόσκεινται στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κατάσταση που, σύμφωνα με την ίδια, αντιμετωπίζει ύστερα από την αποχώρησή της.

Η κ. Παπαδοπούλου είπε ακόμη, ότι η κριτική σε βάρος της επανέρχεται με αφορμή την απόφασή της να αποχωρήσει από το κόμμα, εκτιμώντας ότι το επεισόδιο με τον κ. Κωνσταντόπουλο δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο συμβάν, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συμπεριφορών», όπως ανέφερε.

«Υπάρχει μια γραμμή εδώ, την οποία ο κύριος Κωνσταντόπουλος εκτέλεσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι, κατά την εκτίμησή της, όσα καταγγέλλει δεν μπορούν να εξεταστούν, ανεξάρτητα από το γενικότερο κλίμα που περιγράφει.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε να υπάρξει αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας παράλληλα το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του κ. Κωνσταντόπουλου από το κόμμα, ενώ κάλεσε την ηγεσία να πάρει θέση απέναντι στην καταγγελία της, όπως τόνισε.

Οι αναφορές στο έμφυλο στοιχείο και την πολιτική κουλτούρα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Άννα Παπαδοπούλου και στο έμφυλο στοιχείο της υπόθεσης, συνδέοντας τη συμπεριφορά που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε με ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο δημόσιος πολιτικός λόγος απέναντι στις γυναίκες, όπως επισήμανε.

«Μια τέτοιου είδους επίθεση γίνεται απέναντι σε έναν άντρα να τον αποκαλεί κάποιος σκουπίδι;», διερωτήθηκε, αναφερόμενη στη χρήση απαξιωτικών χαρακτηρισμών σε βάρος γυναικών που συμμετέχουν στην πολιτική ζωή, ενώ επικαλέστηκε και άλλες δημόσιες αναφορές σε γυναίκες πολιτικούς, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες εκφράσεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός προβληματικού κλίματος, πρόσθεσε.

«Έτσι θα μιλάμε για τις γυναίκες που συμμετέχουν στην πολιτική ζωή του τόπου; Με αυτό το λεξιλόγιο, αυτή την ενθάρρυνση που δίνουμε στις γυναίκες;», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας το ζήτημα της αντιμετώπισης των γυναικών στον δημόσιο διάλογο.

Αναφερόμενη ειδικότερα στο ΠΑΣΟΚ, η ίδια έκανε λόγο για μια κουλτούρα έντασης και για «αντριλίκι», υποστηρίζοντας ότι οι συμπεριφορές που καταγγέλλει, δεν περιορίζονται στην προσωπική αντιπαράθεση με τον κ. Κωνσταντόπουλο, αλλά συνδέονται, κατά την εκτίμησή της, με ένα ευρύτερο πλαίσιο.

«Εγώ βλέπω πολύ υψηλή ένταση, δυστυχώς, αντριλίκι», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι θεωρεί πως οι επιθέσεις που αναφέρει ότι δέχεται μετά την αποχώρησή της από το κόμμα ακολουθούν συγκεκριμένη κατεύθυνση.

«Δεν ντρέπεστε λίγο στο ΠΑΣΟΚ;»

Η πρώην βουλευτής άσκησε παράλληλα, έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκε η καταγγελία της, θέτοντας ζήτημα συνέπειας ανάμεσα στις πολιτικές διακηρύξεις του κόμματος και στη στάση που τηρεί απέναντι σε συμπεριφορές τις οποίες η ίδια θεωρεί απαράδεκτες, όπως ανέφερε.

«Δεν ντρέπεστε λίγο στο ΠΑΣΟΚ; Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ της κοινωνικής απελευθέρωσης και της εξάλειψης των κοινωνικών διακρίσεων του Ανδρέα Παπανδρέου;», διερωτήθηκε, ασκώντας ευθεία κριτική στην ηγεσία και ζητώντας να τοποθετηθεί απέναντι στο περιστατικό.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Άννα Παπαδοπούλου, επέμεινε ότι το περιστατικό πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά και όχι αποκομμένα από όσα, όπως υποστηρίζει, προηγήθηκαν και ακολούθησαν, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι οι επιθέσεις που καταγγέλλει πως δέχεται μετά την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ αποτελούν, κατά την εκτίμησή της, μέρος μιας ευρύτερης συμπεριφοράς που απαιτεί πολιτική απάντηση.