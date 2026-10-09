Ηράκλειο: Λαχτάρησαν οι κάτοικοι της περιοχής του Ατσαλένιου – Κατέρρευσαν τμήματα πολυκατοικίας – Δείτε βίντεο

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Τμήμα κτιρίου κατέρρευσε στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Παρασκευής χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις περίπου 2 τα ξημερώματα, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, αποκολλήθηκαν και κατέρρευσαν τμήμα της ταράτσας και το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας.

Μεγάλα κομμάτια από μπετόν και τούβλα έπεσαν με ορμή στην πίσω πλευρά της πολυκατοικίας, παρασύροντας και «ξηλώνοντας» την τέντα του πρώτου ορόφου, πριν καταλήξουν στην αυλή της ισόγειας κατοικίας, σύμφωνα με το creta24.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος έβγαλε από τα σπίτια τους του κατοίκους της γειτονιάς, που αδυνατούσαν να αντιληφθούν τι έχει συμβεί.

Όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες και το βίντεο του CRETA24, ένας τεράστιος σωρός από μπάζα έχει σχηματιστεί στην αυλή, με τις εικόνες να αποκαλύπτουν το μέγεθος της κατάρρευσης.

Καθοριστική αποδείχθηκε η ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν κάποιος στην αυλή.