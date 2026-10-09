Ηράκλειο: Λαχτάρησαν οι κάτοικοι της περιοχής του Ατσαλένιου – Κατέρρευσαν τμήματα πολυκατοικίας – Δείτε βίντεο

Τμήμα πολυκατοικίας κατέρρευσε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί. Μεγάλα κομμάτια από μπετόν και τούβλα έπεσαν με ορμή στην αυλή της ισόγειας κατοικίας, με τις συνθήκες της κατάρρευσης να παραμένουν άγνωστες

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τμήμα κτιρίου κατέρρευσε στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Παρασκευής.
  • Αποκολλήθηκαν και κατέρρευσαν τμήμα της ταράτσας και το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας, με μεγάλα κομμάτια από μπετόν και τούβλα να πέφτουν στην αυλή.
  • Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί, καθώς κανείς δεν βρισκόταν στην αυλή την ώρα του περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τμήμα κτιρίου κατέρρευσε στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Παρασκευής χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις περίπου 2 τα ξημερώματα, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, αποκολλήθηκαν και κατέρρευσαν τμήμα της ταράτσας και το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας.

Μεγάλα κομμάτια από μπετόν και τούβλα έπεσαν με ορμή στην πίσω πλευρά της πολυκατοικίας, παρασύροντας και «ξηλώνοντας» την τέντα του πρώτου ορόφου, πριν καταλήξουν στην αυλή της ισόγειας κατοικίας, σύμφωνα με το creta24.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος έβγαλε από τα σπίτια τους του κατοίκους της γειτονιάς, που αδυνατούσαν να αντιληφθούν τι έχει συμβεί.

Όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες και το βίντεο του CRETA24, ένας τεράστιος σωρός από μπάζα έχει σχηματιστεί στην αυλή, με τις εικόνες να αποκαλύπτουν το μέγεθος της κατάρρευσης.

Καθοριστική αποδείχθηκε η ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν κάποιος στην αυλή.

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