Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή», ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών που πραγματοποιείται στο Θέατρο Αλίκη.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή» για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
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