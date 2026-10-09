Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς – Τι αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους

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Σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αλιείς, έπειτα από σχετική απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα.

Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων σε σχετική τους ανακοίνωση, «θα αναστείλουμε προσωρινά την κινητοποίησή μας αναμένοντας τις επόμενες μέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει το πρόβλημά μας προσωπικά» και προσθέτουν:

«Δεν επαναπαυόμαστε, δείχνουμε για άλλη μια φορά κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση, αλλά σε περίπτωση αθέτησης των υποσχέσεων θα επανέλθουμε όλοι μαζί με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις».

Σημειώνεται ότι αντιπροσωπεία αλιέων συναντήθηκε χθες (8/10) με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στις Σκουριές και είχαν μια σύντομη συνομιλία.

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου και ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα.