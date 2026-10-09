Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές: Επιστροφή στις νίκες αναζητούν οι Πρωταθλητές Ευρώπης

Την επιστροφή στις νίκες, μετά το στραβοπάτημα στην Μπολόνια, αναζητά ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του στη Euroleague, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Στην προσωρινή έδρα της, τη SUNEL Arena, η ομάδα του Πειραιά υποδέχεται την Αναντολού Εφές, την Παρασκευή (9/10, 21:15).

Ο Ολυμπιακός πέτυχε δύο εκτός έδρας νίκες με Μπασκόνια και Ζαλγκίρις, ενώ από τη Βίρτους ηττήθηκε στην Ιταλία με 96-94, μετά το επόδυνο για τους «ερυθρόλευκους» buzzer beater τρίποντο του Μάρκους Καρ. Η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, Αναντολού Εφές, θα πάρει θέση στο τζάμπολ, με ρεκόρ 1 νίκη – 2 ήττες. Οι παίκτες του Πάμπλο Λάσο μπήκαν με το… αριστερό, καθώς ηττήθηκαν εκτός έδρας από την Μπαρτσελόνα στην πρεμιέρα, για να πετύχουν μία εμφατική εντός έδρας νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη κατά τη 2η αγωνιστική. Όμως, στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, η πράξη δεύτερη «έγραψε» ήττα για την Εφές στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα.

Η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ δίνει διαφορετικό «εκτόπισμα» στη ρακέτα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα απέναντι στην Αναντολού Εφές. Ο Σέρβος σέντερ ξεπέρασε την τενοντίτιδα στο αριστερό πόδι που τον άφησε εκτός τόσο στο Super Cup όσο και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ο πρώτος αγώνας του ήταν αυτός στο Ιβανώφειο απέναντι στον Ηρακλή, για την πρεμιέρα της Greek Basketball League, όταν σημείωσε 10 πόντους, πήρε 5 ριμπάουντ, έκανε 2 κοψίματα και μοίρασε 1 ασίστ σε 21:29΄΄ λεπτά συμμετοχής.

Οι +15 πόντοι που σημειώνει ο Ολυμπιακός μέσο όρο φέτος στη διοργάνωση εν συγκρίσει με την Εφές τον καθιστούν φαβορί για το θετικό αποτέλεσμα. Στην άμυνα, όμως οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσιάζουν σημαντικό πρόβλημα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Η Εφές δέχεται 8,7 λιγότερους πόντους μέσο όρο από τον Πρωταθλητή Ευρώπης 2026.

Σε αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

EUROLEAGUE – 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7-9/10/2026)

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου

Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-98

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός -Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 92-74

-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 92-74 Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 58-77

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 97-79

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-94

Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-82

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 86-76

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός -Αναντολού Εφές (Τουρκία)

-Αναντολού Εφές (Τουρκία) Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0

Βαλένθια 4-0

Παρτιζάν 3-1

Φενέρμπαχτσε 3-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1

Μπαρτσελόνα 2-1

Ερυθρός Αστέρας 2-2

Βίρτους Μπολόνια 2-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2

Ντουμπάι 2-2

Βιλερμπάν 2-2

Μπεσίκτας 1-2

Ζάλγκιρις Κάουνας 1-2

Αναντολού Εφές 1-2

Μπασκόνια 1-2

Παρί 1-3

Μπάγερν Μονάχου 1-3

Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3

Αρμάνι Μιλάνο 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης 1-3