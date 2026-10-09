Ουκρανία: 41 νεκροί και 67 τραυματίες σε ένα 24ωρο – Ρωσικές βόμβες έπληξαν κατοικημένες περιοχές

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Τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία μέσα στο τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το βαρύτερο τίμημα καταγράφηκε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου έχασαν τη ζωή τους 35 άνθρωποι, ενώ κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν κατοικημένες περιοχές της Ζαπορίζια, προκαλώντας νέες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές.

Στη Ζαπορίζια, ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν κατοικίες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν επτά, ανάμεσά τους ένα παιδί, σύμφωνα με τον Ιβάν Φεντόροφ, συμπρόεδρο του Συμβουλίου Άμυνας της περιφέρειας.

Συνολικά στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.039 επιθέσεις εναντίον 51 οικισμών της περιφέρειας.

35 νεκροί στο Ντονέτσκ

Ο βαρύτερος απολογισμός καταγράφηκε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Από τους νεκρούς, 32 βρίσκονταν στο Κραματόρσκ και ακόμη τρεις στο Μπιλένκε.

💔🇺🇦 Donetsk police show how they rescued survivors after Russian strike on Kramatorsk https://t.co/y9HRGDQYSs — The Ukrainian Review (@UkrReview) October 9, 2026

Δύο νεκροί στο Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερες από 60 επιθέσεις σε περιοχές της περιφέρειας, χρησιμοποιώντας drones, πυροβολικό και αεροπορικές βόμβες.

Δύο 12χρονα παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες στο Σούμι

Στην περιφέρεια του Σούμι, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Δύο αγόρια ηλικίας 12 ετών τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σχεδόν 40 επιθέσεις εναντίον 21 οικισμών της περιφέρειας.

In Region Cherson vier Zivilisten, darunter ein Kind, verletzt, 39 Ortschaften beschossen https://t.co/wrlLz7tf3T https://t.co/GrWMkl2rfS — Ukrinform-DEU (@Ukrinform_deu) October 9, 2026

Τραυματίες και καταστροφές στη Χερσώνα και το Χάρκοβο

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Οι επιθέσεις έπληξαν κρίσιμες και κοινωνικές υποδομές καθώς και κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε 12 ιδιωτικές κατοικίες, αγωγούς φυσικού αερίου και οχήματα.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις εναντίον 17 οικισμών. Δύο άνδρες, ηλικίας 51 και 53 ετών, τραυματίστηκαν στο Ζολότσιβ, ενώ μία 72χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στο Χοτίμλια.

Στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν αεροπορικές βόμβες, πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων και drones, μεταξύ των οποίων και FPV.

Drone έπληξε υπεραγορά στο Τσερνίχιβ

Στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, ηλικιωμένος άνδρας τραυματίστηκε όταν ρωσικό drone έπληξε αυλή σε χωριό της κοινότητας Λιούμπετς.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, drone τύπου Geran έπληξε επίσης υπεραγορά στα περίχωρα του Τσερνίχιβ, προκαλώντας πυρκαγιά.

Στην περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ, 67χρονος άνδρας σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση στην ομώνυμη πόλη.

Επίθεση με 136 drones τη νύχτα

Η Ρωσία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με 136 drones, εκ των οποίων τα 93 ήταν αεριωθούμενα Shahed, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 114 drones, μεταξύ των οποίων 77 αεριωθούμενα Shahed.

Πλήγματα από drones καταγράφηκαν σε οκτώ σημεία, ενώ συντρίμμια από αναχαιτισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν σε ακόμη επτά.