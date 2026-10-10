Γιούλη Τσαγκαράκη: «Έχω κάνει πολλά επαγγέλματα μέχρι να φτάσω να γίνω ηθοποιός» – Η εξομολόγηση για τις απορρίψεις από δραματικές σχολές

Καλεσμένη στο «Καλύτερα δε γίνεται» με την Ναταλία Γερμανού ήταν η Γιούλη Τσαγκαράκη, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η επιτυχημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στο γεγονός πως πριν γίνει ηθοποιός, είχε εργαστεί και σε άλλους χώρους. Ακόμα, μίλησε για τις τρεις φορές που την απέρριψαν από δραματικές σχολές, πριν περάσει στο Εθνικό Θέατρο.

«Έχω κάνει πολλά επαγγέλματα μέχρι να φτάσω να γίνω ηθοποιός. Έχω εργαστεί ως σερβιτόρα, ως καθαρίστρια… Και όσο ήμουν στο θέατρο, για να έχω κάποιο έξτρα εισόδημα. Είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτές τις δουλειές που έχω κάνει, γιατί καταλαβαίνεις από αυτές τις δουλειές…», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της.

Επιπλέον, εξήγησε πως: «Νομίζω ότι όλοι πρέπει να περάσουν από το πόστο του σερβιτόρου, για να καταλάβεις πώς νιώθει ο σερβιτόρος, για να καταλάβω εγώ που κάθομαι εκεί πέρα και παραγγέλνω τον καφέ μου ή το φαγητό μου, πώς πρέπει να συμπεριφερθώ σε αυτόν τον άνθρωπο.

Δηλαδή όταν έχω συναντήσει ας πούμε όχι τόσο ευγενικούς σερβιτόρους, τώρα πια μπορώ να καταλάβω γιατί. Μπορώ να υποψιαστώ».

Στη συνέχεια, η Γιούλη Τσαγκαράκη είπε ότι: «Μέχρι να φτάσω να γίνω ηθοποιός με είχαν απορρίψει τρεις φορές από δραματικές σχολές. Για να μιλήσω και για τη δική μου ευθύνη, η αλήθεια είναι ότι στο Κρατικό Θέατρο που έδωσα δύο φορές, είχα πολύ τρακ».

«Στο Εθνικό Θέατρο μπήκα με τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που είχα δώσει, είχα μπει στη Θεοδοσιάδη και εκεί γνώρισα και τον Γιώργο Καπουτζίδη. Έκανα ένα έτος σχολής και μετά μπήκα στο Εθνικό και εκεί γνώρισα τον Γιώργο Γάλλο», πρόσθεσε.