Βραζιλία: Βρέφος 18 μηνών το έσκασε από παιδικό σταθμό και πήγε μόνο του στη δουλειά της μητέρας του – ΒΙΝΤΕΟ

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Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βραζιλία, όταν ένα αγοράκι μόλις 18 μηνών κατάφερε να φύγει από παιδικό σταθμό χωρίς να γίνει αντιληπτό από το προσωπικό και περπάτησε ολομόναχο στον δρόμο μέχρι τον χώρο εργασίας της μητέρας του. Η διαδρομή του μικρού παιδιού καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τα μέτρα προστασίας στον παιδικό σταθμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στην πόλη Μπράσο ντο Νόρτε, στην πολιτεία Σάντα Καταρίνα της νότιας Βραζιλίας, και ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το CNN Brasil και το UOL, η μητέρα του αγοριού, Ναϊάρα Ασκάρι Βιέιρα, είχε αφήσει τον γιο της στον δημοτικό παιδικό σταθμό Antônio Volpato περίπου στις 07:00 το πρωί.

Περίπου μία ώρα αργότερα, το αγοράκι κατάφερε να βγει από την εγκατάσταση χωρίς κανένας από τους εργαζομένους να αντιληφθεί την απουσία του.

Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται το παιδί να περπατά με δυσκολία στον δρόμο, να διασχίζει το οδόστρωμα, ακόμη και να σκοντάφτει και να πέφτει, προτού σηκωθεί και συνεχίσει την πορεία του.

Αφού διένυσε περίπου 50 μέτρα, έφτασε στο κτίριο όπου εργαζόταν η μητέρα του και χτύπησε τη γυάλινη πόρτα.

Μια υπάλληλος της υποδοχής το εντόπισε μόνο του στην είσοδο, το πήρε στην αγκαλιά της και το οδήγησε στη μητέρα του.

Ευτυχώς, το αγοράκι δεν τραυματίστηκε.

Brésil: un bébé s’échappe de sa crèche et marche jusqu’au travail de sa mère https://t.co/rzhUuusyJJ — BFM (@BFMTV) October 9, 2026

«Θα μπορούσε να είχε συμβεί μια τραγωδία» – Σοκαρισμένη η μητέρα

Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε τον τρόμο που ένιωσε όταν είδε ξαφνικά τον γιο της στον χώρο εργασίας της, χωρίς να συνοδεύεται από κάποιον υπεύθυνο του παιδικού σταθμού.

«Η υπάλληλος της υποδοχής ήρθε κρατώντας τον στην αγκαλιά της. Αμέσως πανικοβλήθηκα και ρώτησα τι είχε συμβεί. Μου είπε ότι ήταν μόνος του. Τη ρώτησα πώς ήταν δυνατόν να είναι μόνος του», ανέφερε, σύμφωνα με το UOL.

Όπως εξήγησε, ο δρόμος έξω από τον παιδικό σταθμό έχει σημαντική κυκλοφορία, με αυτοκίνητα, φορτηγά, ακόμη και τρακτέρ να διέρχονται από το σημείο.

«Θα μπορούσε να είχε συμβεί μια τραγωδία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα επέστρεψε στον παιδικό σταθμό ζητώντας εξηγήσεις, διαπιστώνοντας, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ότι το προσωπικό δεν είχε αντιληφθεί την απουσία του παιδιού.

Στη συνέχεια υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία και αποφάσισε να μεταφέρει τον γιο της σε άλλον παιδικό σταθμό.

Απομακρύνθηκαν δύο εργαζόμενοι – Τι αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα

Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση των αστυνομικών και δημοτικών αρχών, με την έρευνα να αποκαλύπτει σοβαρές ελλείψεις στην επιτήρηση της εισόδου.

Σύμφωνα με το CNN Brasil, ο παιδικός σταθμός βρισκόταν σε διαδικασία ανακαίνισης και η κεντρική πύλη παρέμενε ανοιχτή.

Οι εμπλεκόμενοι επικαλέστηκαν τις εργασίες ως αιτία για την κατάσταση αυτή, ενώ η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο φύλακας δεν βρισκόταν στη θέση του τη στιγμή που το παιδί εγκατέλειψε το κτίριο.

Η αστυνομική έρευνα ολοκληρώθηκε με την απόδοση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών στη συντονίστρια του παιδικού σταθμού και στον φύλακα για εγκατάλειψη ατόμου που αδυνατεί να προστατεύσει τον εαυτό του.

Την 1η Οκτωβρίου, ο δήμος ανακοίνωσε την απομάκρυνση της συντονίστριας από τη διευθυντική της θέση και την αναστολή των καθηκόντων του φύλακα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διοικητική έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί κατάφερε να φύγει απαρατήρητο.

Οι δημοτικές αρχές διευκρίνισαν ότι η απόδοση ευθυνών στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας δεν συνιστά καταδικαστική απόφαση και ότι οι εμπλεκόμενοι διατηρούν το δικαίωμα υπεράσπισής τους.

Ο δήμος δεσμεύτηκε επίσης να ενισχύσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τον έλεγχο πρόσβασης στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.