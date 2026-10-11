Συνελήφθη 38χρονος που είχε κλέψει τουλάχιστον 150 καλύμματα φρεατίων σε Πειραιά, Κερατσίνι και Δραπετσώνα

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 38χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την αφαίρεση τουλάχιστον 150 μεταλλικών καλυμμάτων φρεατίων όμβριων υδάτων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

φρεάτιο
φωτογραφία αρχείου: intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 38χρονου, που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύμματα φρεατίων όμβριων υδάτων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.
  • Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη και ένας 46χρονος σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στον Βοτανικό, όπου ο 38χρονος μετέφερε τα κλεμμένα καλύμματα.
  • Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12 κλεμμένα καλύμματα φρεατίων, ρουχισμός και το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 38χρονος. Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός 38χρονου, που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύμματα φρεατίων όμβριων υδάτων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη και ένας 46χρονος σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων (scrap) στον Βοτανικό, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 38χρονος μετέφερε τα κλεμμένα καλύμματα προκειμένου να οδηγηθούν προς διάλυση.

Η σύλληψη του 38χρονου έγινε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στην επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στον Βοτανικό, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12 κλεμμένα καλύμματα φρεατίων, ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 38χρονος κατά τη διάπραξη των κλοπών, καθώς και το όχημα με το οποίο πραγματοποιούσε τις παράνομες ενέργειες.

Στην ίδια επιχείρηση, συνελήφθη ο 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 38χρονος φέρεται να είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύμματα φρεατίων όμβριων υδάτων από δρόμους του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, ενώ και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ