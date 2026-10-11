Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 27 τραυματίες έπειτα από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με νταλίκα – ΒΙΝΤΕΟ

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Σύγκρουση μεταξύ νταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων, στην περιοχή Akhisar της Τουρκίας.

Το λεωφορείο ανετράπη αφού συγκρούστηκε με φορτηγό, κοντά στην είσοδο του αυτοκινητόδρομου μεταξύ της Προύσας και της παραθαλάσσιας πόλης της Σμύρνης, ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της τοπικής περιφέρειας Mανίσα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, στο X. «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, σε συντονισμό με όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα», ανέφερε, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το πρακτορείο ειδήσεων DHA δείχνει ότι το λεωφορείο ανετράπη πάνω στα κιγκλιδώματα ασφαλείας με το παρμπρίζ του σπασμένο.

📌 Manisa’da korkunç kaza: Çekici ile yolcu otobüsü çarpıştı; 11 ölü, 27 yaralı! ⚖️ Adalet Bakanı Akın Gürlek: Kazaya ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan adli soruşturma üç Cumhuriyet savcımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. https://t.co/zd2RrtgljA https://t.co/EVuqivGTz0 https://t.co/Clx1oLviG5 — T24 (@T24_com_tr) October 11, 2026

MANİSA’DA FECİ KAZA: 11 ÖLÜ, 27 YARALI 📍 Manisa’nın Akhisar ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. https://t.co/9CMyt9bQIS — Dijital Haber Dünya (DHD) (@DijitalHaberD) October 11, 2026

Πηγές: ΕΡΤ, AFP, TRT HABER, DHA