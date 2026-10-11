Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 27 τραυματίες έπειτα από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με νταλίκα – ΒΙΝΤΕΟ

Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ λεωφορείου και νταλίκας στην περιοχή Akhisar της Τουρκίας οδήγησε στον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία, Τροχαίο, Λεωφορείο, Νταλίκα, Σύγκρουση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύγκρουση μεταξύ νταλίκας και λεωφορείου στην περιοχή Akhisar της Τουρκίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων.
  • Το λεωφορείο ανετράπη αφού συγκρούστηκε με φορτηγό, κοντά στην είσοδο του αυτοκινητόδρομου μεταξύ της Προύσας και της παραθαλάσσιας πόλης της Σμύρνης.
  • Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, να δηλώνει ότι «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση».

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Σύγκρουση μεταξύ νταλίκας και λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων, στην περιοχή Akhisar της Τουρκίας.

Το λεωφορείο ανετράπη αφού συγκρούστηκε με φορτηγό, κοντά στην είσοδο του αυτοκινητόδρομου μεταξύ της Προύσας και της παραθαλάσσιας πόλης της Σμύρνης, ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της τοπικής περιφέρειας Mανίσα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, στο X. «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, σε συντονισμό με όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα», ανέφερε, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το πρακτορείο ειδήσεων DHA δείχνει ότι το λεωφορείο ανετράπη πάνω στα κιγκλιδώματα ασφαλείας με το παρμπρίζ του σπασμένο.

 

 

 

 

Πηγές: ΕΡΤ, AFP, TRT HABER, DHA

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