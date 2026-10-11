Μίλτος Μητσιάς για Άννα Βίσση: «Αν πάει και κάνει συναυλία στο ΟΑΚΑ με άλλα τραγούδια έκτος του Καρβέλα, πάλι θα το γεμίσει»

Το πρωί της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, προβλήθηκε στο «Μια Ελλάδα παρέα», η συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ο Μίλτος Μητσιάς. Ανάμεσα σε άλλα, τοποθετήθηκε και για την υπόθεση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, που τις τελευταίες ημέρες απασχολεί έντονα τα φώτα της δημοσιότητας.

Σχετικά με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ο Νίκος Καρβέλας, στο οποίο ανακοινώθηκε ότι ο καλλιτέχνης θα διαχειρίζεται πλέον αποκλειστικά τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών του έργων, συμπεριλαμβανομένων όσων έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση, ο Μίλτος Μητσιάς ανέφερε πως: «Για να βγει αυτή η ανακοίνωση από τον Νίκο προς την Άννα, που έχουν κάνει τόσες δεκαετίες μαζί, μάλλον τα κίνητρα είναι άλλα και όχι πολιτιστικά».

Ακόμα, είπε στη συνέντευξή του ότι: «Θα ήθελα πάρα πολύ να δώσω στην Άννα Βίσση ένα τραγούδι, να σου πω την αλήθεια. Την αγαπώ πολύ. Όμως, θα σου απαντήσω κάτι. Η Άννα δε μπορεί να μείνει χωρίς τραγούδια, γιατί ανήκει στις μεγάλες τραγουδίστριες και ό,τι και να πει, θα το κάνει μεγάλο».

«Πίστεψέ με, αν η Άννα πάει και κάνει συναυλία στο ΟΑΚΑ με άλλα τραγούδια έκτος του Καρβέλα, πάλι θα το γεμίσει. Θα έχει δυο ΟΑΚΑ έξω», τόνισε.