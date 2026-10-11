Θεσσαλονίκη: Ερωτική συνεύρεση κατέληξε σε αιματηρό καβγά – Τρανς άτομο χτύπησε 21χρονο με τούβλο

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Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται ένας 21χρονος άνδρας από τη Σιέρα Λεόνε, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Γιαννιτσών, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε διαπληκτισμός ανάμεσα στον παθόντα κι ενός 25χρονου τρανς ατόμου. Αφορμή φέρεται να στάθηκε διαφωνία σχετικά με τους όρους ερωτικής συνεύρεσης έναντι αμοιβής.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, το 25χρονο άτομο φέρεται να χτύπησε τον αλλοδαπό στο κεφάλι με τούβλο, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας “Ζ”, ενώ ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων – Μενεμένης.