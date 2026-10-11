Τραγωδία στη Βρετανία: «Bγάλε με φωτογραφία με την τίγρη» είπε ο άτυχος άνδρας πριν μπει στον περιφραγμένο χώρο – Δεν θα θανατωθεί το ζώο

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Τραγωδία σημειώθηκε σε πάρκο άγριας ζωής στη Βρετανία, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση τίγρης, αφού εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο όπου βρισκόταν το ζώο. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και την εκκένωση του πάρκου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού.

Σύμφωνα με το BBC, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (10/10) στο Yorkshire Wildlife Park, κοντά στην πόλη Ντόνκαστερ, στη βόρεια Αγγλία. Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι ο άνδρας εθεάθη να εισέρχεται στον χώρο όπου φιλοξενούνται οι τίγρεις, λίγο πριν οι αρχές ειδοποιηθούν, στις 13:35 τοπική ώρα.

Ακολούθησε η επίθεση από την τίγρη, με αποτέλεσμα ο άνδρας να υποκύψει στα τραύματά του επί τόπου.Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το ζώο δεν τραυματίστηκε και παρέμεινε στον περιφραγμένο χώρο του μετά το περιστατικό.

Η διοίκηση του πάρκου ανακοίνωσε ότι οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν κλειστές για το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου.

«Ακούσαμε ήχους σαν πυροβολισμούς» – Οι μαρτυρίες των επισκεπτών

Η 39χρονη Καρμέλ Πέλαμ, από το Γουόρκσοπ, βρισκόταν στο πάρκο μαζί με την οικογένειά της όταν το προσωπικό ενημέρωσε τους επισκέπτες ότι έπρεπε να απομακρυνθούν.

Όπως περιέγραψε στο BBC, άκουσε ήχους που έμοιαζαν με πυροβολισμούς, ενώ ένα ελικόπτερο-ασθενοφόρο πετούσε πάνω από την περιοχή.

«Υπήρχε ένας μεγάλος μαύρος μουσαμάς πάνω από τον χώρο της τίγρης», ανέφερε.

Η ίδια επαίνεσε το προσωπικό του πάρκου για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την εκκένωση, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ιδιαίτερα καλά οργανωμένη.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Yorkshire Wildlife Park γνωστοποίησε ότι τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ενεργοποιήθηκαν αμέσως μετά την επίθεση.

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι του πάρκου συνεργάζονται στενά με τις αρχές για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Βίντεο πριν από τη φονική επίθεση – Ζήτησε να τον φωτογραφίσουν με την τίγρη

Την ίδια ώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που φέρεται να καταγράφηκε ελάχιστες στιγμές πριν από την τραγωδία. Στα πλάνα, ο άνδρας ακούγεται να ζητά από ένα ζευγάρι επισκεπτών να τον φωτογραφίσει μαζί με την τίγρη. «Μπορείτε να με βγάλετε μια φωτογραφία με την τίγρη; Ευχαριστώ πολύ. Άλλη μία, άλλη μία, άλλη μία», φέρεται να λέει, λίγο πριν βρεθεί μέσα στον περιφραγμένο χώρο του ζώου.

🚨WATCH: Footage taken moments before a man entered the lions enclosure at Yorkshire Wildlife Park reportedly catch the man asking a couple if they can take a picture of him and the tiger 🇬🇧 “Can you grab a shot of myself, with the tiger? Thank you very much. One more one more one more.” — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) October 11, 2026

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η οικογένεια του θύματος λαμβάνει υποστήριξη από εξειδικευμένους αστυνομικούς.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται μαζί τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Τη βαθιά θλίψη του εξέφρασε και ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας και βουλευτής της περιοχής Ντόνκαστερ Νορθ, Εντ Μίλιμπαντ.

Ο Μίλιμπαντ απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το προσωπικό του πάρκου για την ανταπόκρισή τους.

Αντίστοιχο μήνυμα εξέδωσε ο βουλευτής Λι Πίτσερ, εκφράζοντας τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό και ευχαριστώντας τα σωστικά συνεργεία για την ταχύτητα και τον επαγγελματισμό τους.

Το πάρκο φιλοξενεί απειλούμενες τίγρεις Αμούρ

Το Yorkshire Wildlife Park άνοιξε τις πύλες του το 2009, ενώ η ειδικά διαμορφωμένη περιοχή «Land of the Tigers», όπου φιλοξενούνται οι τίγρεις, εγκαινιάστηκε το 2011.

Ο χώρος εκτείνεται σε περίπου οκτώ στρέμματα και φιλοξενεί τίγρεις Αμούρ, ένα απειλούμενο υποείδος, με περίπου 500 ζώα να απομένουν στην άγρια φύση, σύμφωνα με το BBC.

Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν υπερυψωμένο διάδρομο για τους επισκέπτες και περίφραξη που διαχωρίζει το κοινό από τον χώρο όπου κινούνται οι τίγρεις.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο παραμένουν υπό διερεύνηση.

Δεν θα θανατωθεί η τίγρη Αλτάι μετά τη φονική επίθεση

Το Yorkshire Wildlife Park επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι η τίγρη Αλτάι, η οποία επιτέθηκε και σκότωσε τον άνδρα που εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο της, δεν πρόκειται να υποβληθεί σε ευθανασία.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της, σύμφωνα με την Independent, η διοίκηση του πάρκου ευχαρίστησε όσους εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ζώο, διευκρινίζοντας ότι παραμένει σώο και καλά στην υγεία του.

«Πολλοί άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί μας για την Αλτάι, την τίγρη. Μπορούμε να τους διαβεβαιώσουμε όλους ότι είναι ασφαλής και καλά στην υγεία της και ότι δεν θα υποβληθεί σε ευθανασία εξαιτίας αυτού του περιστατικού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πάρκο θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή, ενώ στο προσωπικό που επηρεάστηκε από το τραγικό συμβάν θα παρασχεθεί εξειδικευμένη υποστήριξη.

Βίντεο από την επίθεση – Προσοχή σκληρές εικόνες