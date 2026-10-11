Σαουδική Αραβία: Νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Αναχαιτίστηκε πύραυλος

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Τρίτη κατά σειρά μέσα σε μια εβδομάδα επίθεση δέχθηκε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Η τρίτη επίθεση σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα με πύραυλο cruise, ο οποίος αναχαιτίστηκε.

Ο υπό την Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός που υποστηρίζει την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης έκανε λόγο σήμερα για νέα επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ, που έγινε χθες στόχος πολύνεκρης επίθεσης.

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού στρατηγός Τουρκί αλ – Μάλικι δηλώνει σε ανακοίνωσή του ότι «επίθεση μέσω αγνώστου βλήματος πραγματοποιήθηκε κατά του επιβατικού τερματικού σταθμού 4 στον διεθνές αεροδρόμιο King Khalid και προκάλεσε πυρκαγιά».

Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε πύραυλο cruise στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid, δηλώνει επίσης ο εκπρόσωπος του συνασπισμού σε άλλη ανακοίνωση που ανάρτησε στο Χ.

Υπενθυμίζουμε ότι από την χθεσινή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 300.