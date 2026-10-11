Δανάη Μπάρκα: Η ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια της πεθεράς της και οι τρυφερές ευχές

Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε δημόσια στην πεθερά της για τα γενέθλιά της μέσω ανάρτησης στο Instagram, κοινοποιώντας μια γλυκιά φωτογραφία της και τρυφερές ευχές. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε δημόσια στην πεθερά της για τα γενέθλιά της, κάνοντας μια νέα ανάρτηση στο Instagram.
  • Συγκεκριμένα, μοιράστηκε ένα story με μια γλυκιά φωτογραφία της πεθεράς της, γράφοντας: «Χρόνια πολλά στην πιο κούκλα πεθερά, γιαγιά και μαμά του κόσμου».
  • Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η παρουσιάστρια δείχνει την πανέμορφη μητέρα του συζύγου της, καθώς είχε δημοσιεύσει βίντεο και στο TikTok με ένα έθιμο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα γενέθλιά της έχει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η πεθερά της Δανάης Μπάρκα. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και ηθοποιός, πριν από λίγες ώρες έκανε μια νέα ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στη μητέρα του συζύγου της.

Συγκεκριμένα, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με την μορφή του story, μία πολύ γλυκιά  φωτογραφία της πεθεράς της, στην οποία απεικονίζεται χαμογελαστή.

Στο Instagram story της, η καλλιτέχνις έχει γράψει: «Χρόνια πολλά στην πιο κούκλα πεθερά, γιαγιά και μαμά του κόσμου».

Δανάη Μπάρκα

Αυτή, δεν είναι η πρώτη φορά που η Δανάη Μπάρκα μας δείχνει την πανέμορφη μητέρα του συζύγου της.

Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει στο TikTok, μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, η ηθοποιός και παρουσιάστρια είχε δείξει στους χρήστες της πλατφόρμας, το έθιμο που τήρησε με την πεθερά της.

@danaibarka__ Πόσο αγαπώ τα έθιμα μας! ⭐️ Με την καλύτερη πεθερά 🧿 #proventa #greekwedding #theDayAfter ♬ Zorba The Greek – Kostas Papadopoulos

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ