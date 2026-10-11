Δανάη Μπάρκα: Η ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια της πεθεράς της και οι τρυφερές ευχές

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Τα γενέθλιά της έχει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η πεθερά της Δανάης Μπάρκα. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και ηθοποιός, πριν από λίγες ώρες έκανε μια νέα ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στη μητέρα του συζύγου της.

Συγκεκριμένα, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με την μορφή του story, μία πολύ γλυκιά φωτογραφία της πεθεράς της, στην οποία απεικονίζεται χαμογελαστή.

Στο Instagram story της, η καλλιτέχνις έχει γράψει: «Χρόνια πολλά στην πιο κούκλα πεθερά, γιαγιά και μαμά του κόσμου».

Αυτή, δεν είναι η πρώτη φορά που η Δανάη Μπάρκα μας δείχνει την πανέμορφη μητέρα του συζύγου της.

Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει στο TikTok, μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, η ηθοποιός και παρουσιάστρια είχε δείξει στους χρήστες της πλατφόρμας, το έθιμο που τήρησε με την πεθερά της.