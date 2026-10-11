Ζελένσκι στο Axios: «Δεν γνωρίζω για τη συμφωνία ενεργειακής εκεχειρίας με τη Ρωσία – Αν ισχύει, θα την αποδεχθούμε»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι δεν είναι ενημερωμένος για ενεργειακή εκεχειρία με την Ρωσία που ανακοινώθηκε νωρίτερα από τον Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία.

«Η ανακοίνωση για εκεχειρία είναι κάτι καινούργιο για μένα. Αλλά αν οι Ρώσοι αποδεχθούν την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία να συμφωνήσει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ, που δημοσιεύει τις δηλώσεις του στο Χ.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ την διαπραγματεύθηκε με τον Πούτιν, πείτε μας πότε θα τεθεί σε ισχύ αυτή η εκεχειρία. Είμαστε έτοιμοι και θα την αποδεχθούμε», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο μεταξύ, σε μπαράζ επαφών έχει επιδοθεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να ενημερώσει τους συμμάχους ότι αναμένει λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά. Σε ανάρτησή του στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, τον πρωθυπουργό της Φιλανδίας, Άλεξ Στούμπ και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε σχετικά «με την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός και είναι σημαντικό να την υποστηρίξει και η Ρωσία. Αναμένουμε λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Από την πλευρά μας, η Ουκρανία υποστηρίζει πάντα ΠΛΗΡΩΣ τα βήματα προς την αποκλιμάκωση, την προστασία των ζωών και τις αποφάσεις που απαιτούνται για τον τερματισμό του πολέμου και τη διασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης», κατέληξε.