Νέες πλημμύρες στο Νεπάλ: Καταστράφηκαν σπίτια και γέφυρες – Τουλάχιστον 5 αγνοούμενοι – ΒΙΝΤΕΟ

Νέο κύμα πλημμυρών πλήττει τις τελευταίες ώρες το Νεπάλ καθώς ένα μεγάλο ποτάμι υπερχείλισε με συνέπεια σπίτια και γέφυρες να παρασυρθούν, ενώ υπάρχουν και αγνοούμενοι. Οι Αρχές αναφέρουν ζημιές και σε τμήμα υδροηλεκτρικού σταθμού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περίπου 50 άνθρωποι διασώθηκαν κατά μήκος της όχθης του ποταμού Μπούντι Γκαντάκι στην κεντρική επαρχία Γκόρκχα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ωστόσο πέντε άνθρωποι αγνοούνται.

Βίντεο από την πλημμύρα καταγράφει τη στιγμή που ορμητικά νερά κατεβαίνουν μια κοιλάδα και παρασύρουν ένα ολόκληρο συγκρότημα κτιρίων. Το Νεπάλ βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού και προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τις συνοριακές πόλεις του με το Θιβέτ πριν από δύο μήνες, αφήνοντας πίσω τους περισσότερους από 1.400 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

Η πλημμύρα της Κυριακής σάρωσε την επαρχία Γκόρκχα την ώρα που παιδιά και τοπικές κοινωνίες ετοιμάζονταν να γιορτάσουν την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ Ντασάιν, μιας σημαντικής γιορτής στο ημερολόγιο του Νεπάλ. Οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με πολλούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα για το πού θα βρουν ασφαλές καταφύγιο και πρόσβαση σε βασικά αγαθά.

Απότομη αύξηση της στάθμης του ποταμού

Η πλημμύρα παρέσυρε περίπου 12 σπίτια και αρκετές κρεμαστές γέφυρες, ενώ υπέστη ζημιές ένα υδροηλεκτρικό έργο, με το ρεύμα του νερού να παρασύρει μέρος του κατασκευαστικού εξοπλισμού, δήλωσε η Εθνική Αρχή Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών και Διαχείρισης. Μέσα σε λίγες ώρες, η στάθμη του ποταμού, Μπούντι Γκαντάκι σε μία περιοχή ανέβηκε από τα δύο μέτρα σε σχεδόν 8,5 μέτρα, ανέφεραν αξιωματούχοι. Να σημειωθεί ότι ο ποταμός Μπούντι Γκαντάκι είναι παραπόταμος του ποταμού Τρισούλι, σε χαμηλότερο σημείο από έναν άλλο παραπόταμο όπου η κατάρρευση ενός παγετώνα είχε προκαλέσει την προηγούμενη καταστροφή.

नेपाल में बाढ़ का कहर! बूढ़ी गंडकी नदी का रौद्र रूप, गोरखा जिले में 3 पुल बह गए और कई घरों में घुसा पानी। नदी किनारे रहने वालों पर मंडराया खतरा। प्रकृति का प्रचंड प्रहार।@nepal https://t.co/G9dQcWkAXI — Proxsh Choudharry (@ProxshC66782) October 11, 2026

Τι προκάλεσε την πλημμύρα;

Ο Μπινόντ Παρατζούλι, μετεωρολόγος που συνεργάζεται με την κυβέρνηση του Νεπάλ, δήλωσε: «Ο υδρολογικός μας σταθμός παρασύρθηκε και δεν λαμβάνουμε δεδομένα από εκείνη την τοποθεσία».

Ωστόσο, οι ειδικοί αναφέρουν ότι η ροή φερτών υλικών είναι πολύ μικρότερη και κινήθηκε πιο αργά σε σύγκριση με τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες του Αυγούστου. Η αιτία της τελευταίας πλημμύρας παραμένουν ασαφή. Ορισμένοι αναφέρουν ότι μια κατολίσθηση ενδέχεται να έφραξε τον ποταμό ή κάποιον παραπόταμό του για κάποιο διάστημα, προκαλώντας το βίαιο σπάσιμο του φυσικού φράγματος, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι ντόπιοι στις ορεινές περιοχές είδαν μια χιονοστιβάδα πάγου.

Η οργάνωση Save the Children κινητοποιεί μια ομάδα έκτακτης ανάγκης για να συνδράμει μετά την πλημμύρα της Κυριακής. «Οι ζωές των παιδιών καταστράφηκαν μέσα σε μια στιγμή για άλλη μια φορά», δήλωσε η διευθύντρια της οργάνωσης στο Νεπάλ, Τάρα Τσέτρι.

«Δεν έχουμε δει ακόμη την πλήρη έκταση της ζημιάς, αλλά ενδέχεται να έχουν χάσει τα σπίτια, τα σχολεία και τις κοινότητές τους», τόνισε η Τάρα Τσέτρι. «Πολλά παιδιά στη Γκόρκχα θα βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση σοκ και ψυχικής οδύνης μετά τις τεράστιες πλημμύρες του Αυγούστου, έχοντας μόλις που προλάβει να σταθούν ξανά στα πόδια τους», υπογράμμισε.