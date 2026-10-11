Ζελένσκι για δηλώσεις Τραμπ: «Πείτε στον Πούτιν να μας δώσει 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός και θα προκηρύξουμε εκλογές»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, αντιδρώντας στα σχόλια κριτικής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι θα οργανώσει εκλογές στην Ουκρανία αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφωνήσει σε μία εκεχειρία 60 ημερών.
«Παρακαλώ πείτε στον Πούτιν, να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες συνολικής εκεχειρίας, 60 ημέρες και θα οργανώσουμε εκλογές», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου ABC “This Week”.
Zelensky:
If Trump really wants to have elections in Ukraine, please tell Putin: Give us two months, 60 days of total ceasefire — 60 days — and we will organize elections.
Of course, we will be ready for any choice of our people. https://t.co/0S2VsDDxXA
— Clash Report (@clashreport) October 11, 2026