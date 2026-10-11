Ζελένσκι για δηλώσεις Τραμπ: «Πείτε στον Πούτιν να μας δώσει 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός και θα προκηρύξουμε εκλογές»

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Διεθνή Νέα

Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ουκρανία
Φωτογραφία: @ZelenskyyUa/X
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, αντιδρώντας στα σχόλια κριτικής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι θα οργανώσει εκλογές στην Ουκρανία αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφωνήσει σε μία εκεχειρία 60 ημερών.

«Παρακαλώ πείτε στον Πούτιν, να μας δώσει δύο μήνες, 60 ημέρες συνολικής εκεχειρίας, 60 ημέρες και θα οργανώσουμε εκλογές», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου ABC “This Week”.

 

 

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