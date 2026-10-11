Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αποθέωση στο ξενοδοχείο για τους Πράσινους πριν από το «αιώνιο» ντέρμπι – ΦΩΤΟ

Σε ρυθμούς ντέρμπι κινούνται οι φίλοι του Παναθηναϊκού, που έδωσαν δυναμικό «παρών» έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Οι οπαδοί του «τριφυλλιού» θέλησαν να εμψυχώσουν τον Τζέικομπ Νέστρουπ και τους ποδοσφαιριστές του, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα στήριξης ενόψει του μεγάλου αγώνα. Με συνθήματα και έντονο παλμό, δημιούργησαν θερμή ατμόσφαιρα, θέλοντας να ανεβάσουν την ψυχολογία των «πράσινων» πριν από τη σέντρα του ντέρμπι.

Το κλίμα στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού είναι ενθουσιώδες, με την ομάδα να θέλει να συνεχίσει την εξαιρετική της πορεία και να διευρύνει το νικηφόρο σερί της στην Ελλάδα.