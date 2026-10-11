Associated Press: Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν τo ενδεχόμενο αποπομπής της Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εξετάζουν το ενδεχόμενο της αποπομπής της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ , έπειτα από μια σειρά αναφορών που ισχυρίζονται ότι ενήργησε με ακατάλληλο και ενδεχομένως παράνομο τρόπο πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε την Κυριακή ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι «εξαιρετικά εξοργισμένοι» από τη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ , όπως αυτή έχει αναφερθεί, και πιθανότατα θα αποφασίσουν για τα μέτρα που θα λάβουν αυτή την εβδομάδα, μετά την αργία της Δευτέρας για την Ημέρα του Κολόμβου.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι ο Ρούμπιο ήταν ιδιαίτερα εξοργισμένος, κυρίως επειδή επισκέφθηκε την Αθήνα μόλις την περασμένη εβδομάδα και η Γκίλφοϊλ παρευρέθηκε στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις εκδηλώσεις του, ενώ τον υποδέχτηκε κατά την άφιξή του με μια θερμή αγκαλιά, εν μέσω των φημών που κυκλοφορούσαν.

Σε μια σειρά άρθρων, η εφημερίδα «The Wall Street Journal» ανέφερε αμφισβητήσιμη συμπεριφορά εκ μέρους της Γκίλφοϊλ , συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης απειλής προς αξιωματούχο της χώρας υποδοχής, της αποδοχής ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών, καθώς και της προσφοράς να χρησιμοποιήσει την επιρροή της εντός της κυβέρνησης σε αντάλλαγμα για την εξόφληση ενός μεγάλου λογαριασμού πιστωτικής κάρτας.

Η Γκίλφοϊλ δεν έχει σχολιάσει άμεσα τις αναφορές, αν και ο δικηγόρος της έχει δηλώσει ότι δεν έκανε τίποτα λάθος, ενώ η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα έχει εκφράσει σιωπηρά την υποστήριξή της προς αυτήν. Αφού υπερασπίστηκε τη Γκίλφοϊλ μετά την πρώτη αναφορά, ο Ρούμπιο αρνήθηκε να σχολιάσει δημοσίως τις αυξανόμενες κατηγορίες. Την Τετάρτη, ο Ρούμπιο δήλωσε: «Η πρέσβειρά μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εδώ».