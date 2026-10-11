Politico: Η ΕΕ αυστηροποιεί τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για Ρώσους πολίτες στο έδαφός της

Οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών ολοκληρώνουν τα σχέδια για την αυστηροποίηση των κανόνων έκδοσης βίζας για εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσους που επισκέπτονται χώρες της ΕΕ ως τουρίστες κάθε χρόνο, με σκοπό να ενισχύσουν την άμυνα της Ένωσης έναντι υβριδικών επιθέσεων, όπως αναφέρει το Politico.

Πέρυσι, εκδόθηκαν περίπου 478.000 τουριστικές βίζες σε Ρώσους πολίτες για είσοδο στο χώρο Σένγκεν, πολλές από τις οποίες ήταν βίζες πολλαπλών εισόδων, οι οποίες επιτρέπουν στους κατόχους τους να εισέρχονται και να εξέρχονται επανειλημμένα από ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση κάθε φορά.

«Αυτό το σύστημα αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης σε μια στιγμή αυξημένης ανησυχίας για πράξεις δολιοφθοράς, εμπρησμού και άλλων μορφών υβριδικού πολέμου που χρηματοδοτούνται από τη Μόσχα», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Σουηδίας, Γκούναρ Στρόμερ, που συνέχισε αναφέροντας ότι «έχουμε τρωτά σημεία στο σύστημά μας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εχθρούς μας». Καταλήγοντας, χαιρέτισε την αυξανόμενη υποστήριξη για ένα αυστηρότερο καθεστώς θεωρήσεων.

Άλλες χώρες σκοπεύουν να προωθήσουν το ζήτημα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Δευτέρας (12/10), ενώ σχεδιάζουν επίσης να προτείνουν περισσότερους περιορισμούς για τους Ρώσους διπλωμάτες στην ΕΕ.

Η Εσθονία πρότεινε την πλήρη απαγόρευση της πρόσβασης στην ΕΕ σε πρώην στρατιώτες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχουν περίπου 650.000 από αυτούς τους πρώην μαχητές, σύμφωνα με τον Εσθονό υπουργό Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα, ο οποίος υπογράμμισε ότι μια αυστηρότερη ευρωπαϊκή προσέγγιση σ’ αυτό το θέμα είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του μπλοκ.

«Νομίζω ότι ένας μεγάλος αριθμός αυτών των πρώην μαχητών θα έρθει, με την υποστήριξη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, στην Ευρώπη», είπε ο Τσάκνα. «Και θα αναλάβουν τον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος στις χώρες μας, θα εξοπλιστούν με σύγχρονα όπλα και θα υποστηριχθούν από τη Ρωσία για να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις ή επιθέσεις εναντίον των κοινωνιών μας. Επομένως, αυτό είναι πολύ σοβαρό».

Μετά από μια αρχική μείωση στον αριθμό των Ρώσων υπηκόων που λαμβάνουν ταξιδιωτικές βίζες για την ΕΕ, «οι αριθμοί δεν μειώνονται πλέον», δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ. «Προτρέπουμε τα κράτη μέλη να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις αιτήσεις βίζας και να χορηγούν λιγότερες στους Ρώσους πολίτες», είπε, καθώς «στην πραγματικότητα, ποτέ δεν ξέρεις ποιοι είναι αυτοί οι τουρίστες».

Τον Ιούνιο, μια ομάδα υπουργών από εννέα χώρες της ΕΕ, καθώς και από την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ζήτησε από την Κομισιόν «μια πιο ομοιόμορφη και συντονισμένη προσέγγιση» για τις ρωσικές βίζες σε όλα τα κράτη μέλη.

«Μια περιοριστική πολιτική θεωρήσεων προς τους Ρώσους πολίτες είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας της ζώνης Σένγκεν», δήλωσαν. «Μια διχασμένη προσέγγιση κινδυνεύει να υπονομεύει τελικά την πίεση που επιδιώκουμε να ασκήσουμε κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας».