Νατάσσα Μποφίλιου: Η ανάρτηση από το ταξίδι της στο Παρίσι και τη συναυλία της Σελίν Ντιόν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο Παρίσι ταξίδεψε πριν από μία εβδομάδα η Νατάσσα Μποφίλιου, όπου βρέθηκε σε συναυλία της Σελίν Ντιόν. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, πριν από λίγες ώρες, με ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στη πλατφόρμα ορισμένα στιγμιότυπα από τα όσα έζησε στη «Πόλη του Φωτός».

Η Νατάσσα Μποφίλιου στις φωτογραφίες απεικονίζεται χαμογελαστή. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις φαίνεται να απόλαυσε τις ώρες που πέρασε στο Παρίσι, ενώ μία ξεχωριστή για εκείνη εμπειρία ήταν η συναυλία της Σελίν Ντιόν.

Μάλιστα, στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε τα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη συναυλία της σπουδαίας ερμηνεύτριας, τονίζοντας ότι: «Το έζησα αληθινά».

Συγκεκριμένα, η Νατάσσα Μποφίλιου έγραψε: «Μια βδομάδα μετά, μια μέρα στο Παρίσι για την Celine. ΜΑΓΕΙΑ. Υ.γ. Στη συναυλία κατάφερα να τραβήξω μόνο δυο βίντεο και δυο φωτογραφίες. Το έζησα αληθινά».