Νατάσσα Μποφίλιου: Η ανάρτηση από το ταξίδι της στο Παρίσι και τη συναυλία της Σελίν Ντιόν

Η Νατάσσα Μποφίλιου ταξίδεψε στο Παρίσι πριν από μία εβδομάδα, όπου παρακολούθησε συναυλία της Σελίν Ντιόν. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία της στη «Πόλη του Φωτός» μέσω ανάρτησής της στο Instagram, τονίζοντας ότι «το έζησε αληθινά».

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Νατάσσα Μποφίλιου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Παρίσι ταξίδεψε πριν από μία εβδομάδα η Νατάσσα Μποφίλιου, όπου βρέθηκε σε συναυλία της Σελίν Ντιόν.
  • Η αγαπημένη τραγουδίστρια, με ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της ορισμένα στιγμιότυπα από τα όσα έζησε στη «Πόλη του Φωτός».
  • Μάλιστα, στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε τα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη συναυλία της σπουδαίας ερμηνεύτριας, τονίζοντας ότι: «Το έζησα αληθινά».

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Στο Παρίσι ταξίδεψε πριν από μία εβδομάδα η Νατάσσα Μποφίλιου, όπου βρέθηκε σε συναυλία της Σελίν Ντιόν. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, πριν από λίγες ώρες, με ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στη πλατφόρμα ορισμένα στιγμιότυπα από τα όσα έζησε στη «Πόλη του Φωτός».

Η Νατάσσα Μποφίλιου στις φωτογραφίες απεικονίζεται χαμογελαστή. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις φαίνεται να απόλαυσε τις ώρες που πέρασε στο Παρίσι, ενώ μία ξεχωριστή για εκείνη εμπειρία ήταν η συναυλία της Σελίν Ντιόν.

Νατάσσα Μποφίλιου
Φωτογραφία: Instagram/natassabofiliouofficial

Μάλιστα, στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε τα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη συναυλία της σπουδαίας ερμηνεύτριας, τονίζοντας ότι: «Το έζησα αληθινά». 

Νατάσσα Μποφίλιου
Φωτογραφία: Instagram/natassabofiliouofficial

Συγκεκριμένα, η Νατάσσα Μποφίλιου έγραψε: «Μια βδομάδα μετά, μια μέρα στο Παρίσι για την Celine. ΜΑΓΕΙΑ.  Υ.γ. Στη συναυλία κατάφερα να τραβήξω μόνο δυο βίντεο και δυο φωτογραφίες. Το έζησα αληθινά». 

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