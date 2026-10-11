Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Ο Ραφαέλ Γκλυκσμάν υποψήφιος της σοσιαλδημοκρατικής αριστεράς

Ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυκσμάν εξελέγη σήμερα υποψήφιος της σοσιαλδημοκρατικής αριστεράς για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, συγκεντρώνοντας ποσοστό άνω του 66% των ψήφων στον πρώτο γύρο των προκριματικών εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν 120.787 ψηφοφόροι, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές της ψηφοφορίας
Ο επικεφαλής του κόμματος Place Publique επικράτησε με μεγάλη διαφορά του ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ, ο οποίος συγκέντρωσε το 14%. Οι άλλοι τρεις υποψήφιοι, η Σεγκολέν Ρουαγιάλ, ο Ζερόμ Γκετζ και ο Εμανουέλ Μορέλ, έλαβαν όλοι ποσοστά κάτω του 10% των ψήφων.
Je serai le candidat la justice sociale et fiscale, de la révolution écologique, de la démocratie.
Le candidat de la rupture avec le macronisme.
Le candidat qui pourra battre notre ennemi de toujours, l’extrême droite. https://t.co/2r9NhGWaJl
— Raphael Glucksmann (@rglucks1) October 11, 2026