Κάρνεϊ: Η συμφωνία Ουάσινγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ υπονομεύει την ειρήνη στην Ουκρανία

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Τη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ καταδίκασε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, κατά τη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς την αντίθετη στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Ο πρωθυπουργός δήλωσε ξεκάθαρα ότι η συμφωνία αυτή αντιβαίνει προς τις προσπάθειες της Ουκρανίας, του Καναδά και των συμμάχων μας για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ευρώπη», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε στην Οτάβα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία.

«Η συμφωνία αυτή θα δώσει στην Ρωσία επιπλέον έσοδα που θα συμβάλουν στην χρηματοδότηση του παράνομου και αδικαιολόγητου πολέμου κατά της Ουκρανίας», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.