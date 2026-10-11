Κάρνεϊ: Η συμφωνία Ουάσινγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ υπονομεύει την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, καταδίκασε τη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή αντίθετη στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και ανέφερε ότι θα προσφέρει στη Ρωσία επιπλέον έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ καταδίκασε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • «Ο πρωθυπουργός δήλωσε ξεκάθαρα ότι η συμφωνία αυτή αντιβαίνει προς τις προσπάθειες της Ουκρανίας, του Καναδά και των συμμάχων μας για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ευρώπη», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε στην Οτάβα.
  • «Η συμφωνία αυτή θα δώσει στην Ρωσία επιπλέον έσοδα που θα συμβάλουν στην χρηματοδότηση του παράνομου και αδικαιολόγητου πολέμου κατά της Ουκρανίας», συμπλήρωσε ο Κάρνεϊ.

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Τη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ καταδίκασε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, κατά τη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς την αντίθετη στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Ο πρωθυπουργός δήλωσε ξεκάθαρα ότι η συμφωνία αυτή αντιβαίνει προς τις προσπάθειες της Ουκρανίας, του Καναδά και των συμμάχων μας για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ευρώπη», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε στην Οτάβα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία.

«Η συμφωνία αυτή θα δώσει στην Ρωσία επιπλέον έσοδα που θα συμβάλουν στην χρηματοδότηση του παράνομου και αδικαιολόγητου πολέμου κατά της Ουκρανίας», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

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