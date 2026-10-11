Πώς βλέπουν οι αναλυτές τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ

Η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προσωρινή άρση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ θα έχει ελάχιστη «ουσιαστική» επίδραση στους οδηγούς και τις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και το εξωτερικό, όπως προβλέπουν αναλυτές ενέργειας και εξωτερικής πολιτικής στον Guardian.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξόργισε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι όταν ανακοίνωσε τη συμφωνία την Παρασκευή, γράφοντας στο Truth Social ότι η συμφωνία με τον Ρώσο ομόλογό του για την προμήθεια εκατομμυρίων τόνων ντίζελ ήταν απαραίτητη για τη μείωση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ, οι οποίες εκτινάχθηκαν μετά την απόφασή του να εμπλακεί σε πόλεμο κατά του Ιράν.

Το πακέτο που ανακοίνωσε ο Τραμπ περιλαμβάνει 300.000 τόνους ντίζελ που θα διατεθούν άμεσα «στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά», ενώ θα ακολουθήσουν 500.000 τόνοι τον Νοέμβριο και επιπλέον 1 εκατομμύριο τόνοι στη συνέχεια. Ο αριθμός των 300.000 τόνων ισοδυναμεί με περίπου τα три τέταρτα των ποσοτήτων που καταναλώνουν οι ΗΠΑ σε μία ημέρα, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται σε στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA).

«Οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, πράγματι, για τον κόσμο, θα ΠΕΣΟΥΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ-ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ! Οι χαμηλότερες τιμές για τους Αμερικανούς, ειδικά για τους σπουδαίους Αγρότες, Κτηνοτρόφους και Φορτηγατζήδες μας, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μου», ανάρτησε ο Τραμπ.

Κίνηση Τραμπ μόνο για τις δημοσκοπήσεις

Ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενες ποσότητες – καθώς και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να φτάσουν τα φορτία στις ΗΠΑ – είναι «πολύ λίγες και πολύ αργά» για να επηρεάσουν τις τρέχουσες υψηλές τιμές του ντίζελ, τις οποίες παρατηρητές συνδέουν με τις δύσκολες δημοσκοπήσεις του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου μήνα.

Οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο

Οι τιμές στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 70% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, φτάνοντας τα 6,30 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μέση τιμή του ντίζελ σκαρφάλωσε στο ρεκόρ των 2 στερλίνες το λίτρο νωρίτερα τον Οκτώβριο, παραμένοντας μόλις κάτω από αυτό το όριο την Παρασκευή.

Ο Άσλεϊ Κέλτι, αναλυτής ενέργειας στην επενδυτική τράπεζα Panmure Liberum, δήλωσε: «Δεν πρόκειται να έχει καμία επίπτωση στις τιμές. Η πρώτη ποσότητα – που προγραμματίζεται να σταλεί στις ΗΠΑ – είναι πάρα πολύ μικρή. Θα πρέπει να ναυλώσουν πλοία, να τα φορτώσουν και να μεταφέρουν το φορτίο στις ΗΠΑ. Αυτό θα διαρκέσει περίπου τρεις εβδομάδες — επομένως θα βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος του μήνα και περίπου μία εβδομάδα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές».

Στηρίζοντας το αφήγημα Τραμπ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έσπευσε να δηλώσει την Κυριακή: «Αυτό είναι καλό για τον αμερικανικό λαό… ρίχνει τις τιμές του ντίζελ». Ωστόσο, ο Άσλεϊ Κέλτι ανέφερε ότι τα φορτία ντίζελ θα προκαλέσουν επίσης επιπλοκές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να διακριβώσουν ποιες από τις προμήθειές τους προέρχονται από τη Ρωσία και ενδέχεται να παραβιάζουν τις κυρώσεις σε άλλες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανέστειλε τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ έως τις 7 Απριλίου στο πλαίσιο της συμφωνίας, διατηρώντας παράλληλα σε ισχύ άλλες κυρώσεις σε ρωσικά προϊόντα.

«Αδειάζοντας» τον Ζελένσκι…

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία του Τραμπ ως «αδύναμη απόφαση», λέγοντας ότι θα ενθαρρύνει τη Ρωσία να συνεχίσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο Τραμπ επέρριψε στη συνέχεια την ευθύνη για τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων στα πλήγματα του Κιέβου κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται «έναν νέο ηγέτη». Την Κυριακή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήταν έτοιμος να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου εάν η Ρωσία περιόριζε τις επιθέσεις της στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Ο Τραμπ δημοσίευσε αργότερα στο Truth Social: «Με άμεση ισχύ, τίθεται σε εφαρμογή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ στον Πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα».

H πολιτική πτυχή της συμφωνίας Τραμπ – Πούτιν

Ο Μαξιμίλιαν Χες, ιδρυτής της εταιρείας συμβούλων πολιτικού κινδύνου Enmetena Advisory και ερευνητής στο Foreign Policy Research Institute, δήλωσε: «Δεν θα έχει καμία ουσιαστική εγχώρια ή διεθνή επίπτωση στις ΗΠΑ, δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να εκπληρωθούν οι πλήρεις όροι της, ως αποτέλεσμα των πληγμάτων από ουκρανικά drones στα ρωσικά διυλιστήρια που έχουν περιορίσει την παραγωγή ντίζελ. Όλο το νόημα της συμφωνίας για τον Πούτιν είναι να αποτύχει, ώστε να μπορεί να κατηγορήσει την Ουκρανία και έτσι να πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι. Πράγματι, αυτό ήδη λειτουργεί».