Φον ντερ Λάιεν για Ουκρανία: «Ο πόλεμος μπήκε σε πιο σκοτεινή φάση – Η ΕΕ θα παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση για drones και πυραύλους»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας έχει εισέλθει σε μια «πιο σκοτεινή φάση» και ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΕ για drones και πυραύλους. Υποστήριξε την έκκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για «ενεργειακή εκεχειρία», μια θέση την οποία ενστερνίζεται και ο Εμανουέλ Μακρόν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με την επισήμανση ότι ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας «μπήκε σε πιο σκοτεινή φάση», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την στήριξή της στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφορικά με την «ενεργειακή εκεχειρία».
  • Η ΕΕ θα παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση για drones και πυραύλους, για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας και την προστασία των αιθέρων της.
  • Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι «η Ρωσία έχει κολλήσει στο πεδίο της μάχης και πλήττει αμάχους», με την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας.

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Με την επισήμανση ότι ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας «μπήκε σε πιο σκοτεινή φάση», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την στήριξή της στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφορικά με την «ενεργειακή εκεχειρία».

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Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η ίδια είπε: «Υποστήριξα πλήρως την έκκληση του Προέδρου Ζελένσκι για μια κατάπαυση του πυρός που θα προστατεύσει τις παγκόσμιες προμήθειες τροφίμων και τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε ότι «ο πόλεμος έχει εισέλθει σε μια νέα, πιο σκοτεινή φάση».
«Η Ρωσία έχει κολλήσει στο πεδίο της μάχης και πλήττει αμάχους πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου», υπογράμμισε για να εκφράσει την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον ουκρανικό λαό, καθώς και την πλήρη υποστήριξή μου στον Πρόεδρο Ζελένσκι, « ο οποίος ηγείται του αγώνα για την ελευθερία του λαού του».

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Υπενθυμίζοντας ότι «η Ουκρανία θα βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Θα συζητήσουμε τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για το επόμενο έτος και πώς θα κινητοποιήσουμε νέα παγκόσμια στήριξη».

«Αυτή την εβδομάδα, η ΕΕ θα παράσχει επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση για drones και πυραύλους. Για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας και την προστασία των αιθέρων της», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για να προσθέσει: «Αναμένεται επίσης να ανοίξουμε δύο ακόμη συστάδες κεφαλαίων στις διαπραγματεύσεις. Η δυναμική είναι πραγματική».

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Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι «υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την έκκληση για μία πραγματικά ενεργειακή εκεχειρία για την εφαρμογή της οποίας είναι διατεθειμένη η Ουκρανία». «Στην φάση αυτή, η Ρωσία συνεχίζει να την αρνείται κλιμακώνοντας τις τελευταίες ακόνη ώρες τις επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών», σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Η Γαλλία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και τους προέδρου Ζελένσκι», αποσαφήνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

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