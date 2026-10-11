Φον ντερ Λάιεν για Ουκρανία: «Ο πόλεμος μπήκε σε πιο σκοτεινή φάση – Η ΕΕ θα παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση για drones και πυραύλους»

Με την επισήμανση ότι ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας «μπήκε σε πιο σκοτεινή φάση», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την στήριξή της στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφορικά με την «ενεργειακή εκεχειρία».
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η ίδια είπε: «Υποστήριξα πλήρως την έκκληση του Προέδρου Ζελένσκι για μια κατάπαυση του πυρός που θα προστατεύσει τις παγκόσμιες προμήθειες τροφίμων και τις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία».
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε ότι «ο πόλεμος έχει εισέλθει σε μια νέα, πιο σκοτεινή φάση».
«Η Ρωσία έχει κολλήσει στο πεδίο της μάχης και πλήττει αμάχους πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου», υπογράμμισε για να εκφράσει την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον ουκρανικό λαό, καθώς και την πλήρη υποστήριξή μου στον Πρόεδρο Ζελένσκι, « ο οποίος ηγείται του αγώνα για την ελευθερία του λαού του».
Υπενθυμίζοντας ότι «η Ουκρανία θα βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Θα συζητήσουμε τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για το επόμενο έτος και πώς θα κινητοποιήσουμε νέα παγκόσμια στήριξη».
«Αυτή την εβδομάδα, η ΕΕ θα παράσχει επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση για drones και πυραύλους. Για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας και την προστασία των αιθέρων της», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για να προσθέσει: «Αναμένεται επίσης να ανοίξουμε δύο ακόμη συστάδες κεφαλαίων στις διαπραγματεύσεις. Η δυναμική είναι πραγματική».
Good call with @ZelenskyyUa today.
Fully supported the call of President Zelenskyy for a ceasefire that would protect global food supplies and energy infrastructure in Ukraine and Russia
The war has entered a new, grimmer phase.
Russia is stalling on the battlefield and striking civilians far behind the front lines.
I conveyed our solidarity with the Ukrainian people.
And my full support for President Zelenskyy as he leads the fight for his people’s freedom.
Ukraine will be front and centre at this week’s European Council.
We will discuss its funding needs for the year ahead and how to mobilise fresh global support.
This week, the EU will also provide further funding for drones and missiles.
To strengthen Ukraine’s defences and protect its skies.
We are also due to open two further clusters of chapters in the negotiations.
The momentum is real.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 11, 2026
Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι «υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την έκκληση για μία πραγματικά ενεργειακή εκεχειρία για την εφαρμογή της οποίας είναι διατεθειμένη η Ουκρανία». «Στην φάση αυτή, η Ρωσία συνεχίζει να την αρνείται κλιμακώνοντας τις τελευταίες ακόνη ώρες τις επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών», σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. «Η Γαλλία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και τους προέδρου Ζελένσκι», αποσαφήνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.
La France soutient sans réserve l’appel à une vraie trêve énergétique, à laquelle l’Ukraine est disposée. À ce stade la Russie continue de la refuser en intensifiant ces dernières heures encore ses frappes contre les infrastructures ukrainiennes. La France continuera de se tenir aux côtés de l’Ukraine et du Président Zelensky.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 11, 2026