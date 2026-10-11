Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μεγάλη νίκη για τους Πολίτες μέσα στην «κόλαση» του «Άνφιλντ»

Μεγάλη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι μέσα στην «κόλαση» του «Ανφιλντ», καθώς επικράτησε στο ντέρμπι της Λίβερπουλ με επιβλητικό τρόπο (3-0), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League, φθάνοντας στην 6η στη σειρά επιτυχία της.

Η ομάδα του Εντσο Μαρέσκα εκμεταλλλεύτηκε τις πολλές απουσίες των «κόκκινων» και έφθασε σε μια τεράστια νίκη με τα γκολ των Χάαλαντ (65′), Ντοκού (68′) και Σερκί (78′). Επιπλέον εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Χράφενμπεργκ στο 62ο λεπτό. Αυτή ήταν η κομβική στιγμή του ματς, καθώς στη συνέχεια η Λίβερπουλ κατέρρευσε υπό την πίεση της Σίτι.

Πρέπει να σημειωθεί πάντως πως το ντέρμπι έγινε μέσα σε έντονα ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να σηκώνουν υβριστικά πανό κατά της Σίτι, λόγω της πρόσφατης καταδικαστικής απόφασης εναντίον της για παραβίαση 114 οικονομικών κανονισμών της Premier League.

Η ομάδα του Μάντσεστερ κρίθηκε ένοχη για 114 παραβιάσεις οικονομικών κανονισμών της αγγλικής λίγκας στο διάστημα από το 2009 μέχρι το 2018 και το γεγονός αυτό την έχει φέρει σε εξαιρετικά άβολη θέση. Μάλιστα αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο να υποστεί σοβαρές κυρώσεις, που αγγίζουν ακόμη και τον υποβιβασμό, αλλά και την αφαίρεση τίτλων στην Premier League!

«Ένοχοι για 114 αδικήματα», «Κλέφτες» και «Όλα τα αστέρια σας ξεθωριάζουν» ήταν μερικά από τα πανό. Η Σίτι πάντως νίκησε με εντυπωσιακό τρόπο, παραμένει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας και θα υποδεχθεί με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία την -πρωταθλήτρια Ευρώπης- Παρί Σεν Ζερμέν στο «Έτιχαντ Στέιντιουμ» (14/10), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής για τη league phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Νωρίτερα, μεγάλη νίκη πέτυχε η Κρίσταλ Πάλας. Η ομάδα του Λονδίνου υποδέχτηκε τη Νότιγχαμ, η οποία κατάφερε να αιφνιδιάσει με το γρήγορο γκολ του Ντόι μόλις στο 3ο λεπτό, αλλά στη συνέχεια κυριάρχησε στο γήπεδο και πήρε τη νίκη με 3-1, κάνοντας την ανατροπή με τα τέρματα των Καμάντα (41′), Λέρμα (45’+) και Πίνο (59′).

Στο μεταξύ και η Χαλ, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να πραγματοποιεί μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια της, προηγήθηκε στο γήπεδο της κόντρα στην Εβερτον με τον Γκέλχαρντ (48′), αλλά στη συνέχεια τα «ζαχαρωτά» έκαναν την ανατροπή με τα γκολ των Ντιούσμπερι-Χολ (55′), Μπάρι (68′). Η Χαλ όμως δεν οπισθοχώρησε και κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης με τον Μπελουμί στο 74ο λεπτό (2-2).

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Άρσεναλ-Λιντς 2-1 (62′ Καλαφιόρι, 70′ Γκιμαράες-55′ Τζάστιν)

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 2-2 (12′ Τζάκσον, 77′ ΜακΓκιν-10′ Γιάρμολιουκ, 79′ Αγέρ)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 5-1 (2′, 70′ Χέντερσον, 3′ Ρότζερς, 46′, 67′ Πέδρο)

Ίπσουιτς-Φούλαμ 2-1 (88′ Ουατάρα, 90’+ 90’+ Ο’ Σι-55′ Σεσενιόν)

Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-2 (53′ Ντε Κάιπερ, 90’+ Χαντζάμ)

Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 1-1 (73′ Εμπεμό – 90’+2 Σολάνκε)

Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 (41′ Καμάντα, 45’+ Λέρμα, 59′ Πίνο-3′ Ντόι)

Χαλ-Έβερτον 2-2 (48′ Γκέλχαρντ, 74′ Μπελουμί-55′ Ντιούσμπερι-Χολ, 68′ Μπάρι)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 0-3 (65′ Χάαλαντ, 68′ Ντοκού, 78′ Σερκί)

Κόβεντρι-Νιούκαστλ 12/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 18

Άρσεναλ 15

Μπράιτον 13

Τσέλσι 10

Μπρέντφορντ 10

Έβερτον 10

Λιντς 9

Λίβερπουλ 9

Ίπσουιτς 9

Χαλ 9

Νιούκαστλ 8 -5αγ.

Κρίσταλ Πάλας 7

Μάντσεστερ Γ. 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Άστον Βίλα 5

Σάντερλαντ 4

Μπόρνμουθ 3

Τότεναμ 3

Κόβεντρι 3 -5αγ.

Φούλαμ 2