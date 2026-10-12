Εθνική υπόθεση ο Κάθετος Διάδρομος

Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά οφέλη για τη χώρα μας όπως τα «διαβάζουν» η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του Διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου ΑΚΤΟR και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο.

Των ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΕΤΑΙΟΥ, ΜΑΙΡΗΣ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ανέδειξε τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου για την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας. Η αμερικανική πλευρά αντιμετωπίζει πλέον τη χώρα μας ως βασική πύλη εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική αυτονομία της Γηραιάς Ηπείρου, τον περιορισμό της ρωσικής επιρροής και την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας. Τα παραπάνω καθώς και οι συνέπειες που έχει σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο αλλά και για την ασφάλεια της χώρας καθιστούν τον Κάθετο Διάδρομο εθνική υπόθεση για την Ελλάδα. Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, μιλούν από μόνες τους.

«Ο Κάθετος Διάδρομος έχει εδραιώσει την Ελλάδα ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο, διευκολύνοντας την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών LNG προς την Ευρώπη», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη, ενώ και στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ καταγράφηκε η πρόθεση περαιτέρω εμβάθυνσης της ενεργειακής συνεργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο, δείχνοντας έτσι πόσο σημαντικός είναι για τους Αμερικανούς.

Για την κυβέρνηση, η στρατηγική επιλογή είναι σαφής. Όπως επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή, η Ελλάδα αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές της, τους αγωγούς και τους σταθμούς επαναεριοποίησης LNG, προκειμένου να τροφοδοτεί όχι μόνο την εγχώρια αγορά αλλά και τις βόρειες γειτονικές χώρες.

«Η Αμερική, η κυβέρνηση, αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδας. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας», σημείωσε ο πρωθυπουργός, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή της ελληνικής διαδρομής.

Η γεωπολιτική αξία του έργου ξεκινά από τη δυνατότητα της χώρας να μετατραπεί από απλό καταναλωτή ενέργειας σε κόμβο εισαγωγής και διανομής φυσικού αερίου. Η Ρεβυθούσα, ο πλωτός σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης, ο αγωγός TAP και ο ελληνοβουλγαρικός διασυνδετήριος αγωγός IGB συνθέτουν ένα δίκτυο που μπορεί να διοχετεύει φυσικό αέριο προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, με προοπτική εξυπηρέτησης και άλλων αγορών της κεντρικής Ευρώπης. Η Ελλάδα αποκτά έτσι μεγαλύτερη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές ενεργειακές συζητήσεις, καθώς η λειτουργία των υποδομών της επηρεάζει πλέον την ασφάλεια εφοδιασμού και άλλων κρατών.

Εναλλακτικές οδοί προμήθειας

Η αναβάθμιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις σχέσεις της χώρας μας με τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία του αμερικανικού LNG στην ευρωπαϊκή αγορά και να δημιουργήσει εναλλακτικές οδούς προμήθειας, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Μόσχας να χρησιμοποιεί την ενεργειακή εξάρτηση ως μέσο πολιτικής πίεσης. Η Ελλάδα προσφέρει την αναγκαία γεωγραφική θέση και τις υποδομές για την εξυπηρέτηση αυτού του σχεδιασμού. Η ενεργειακή συνεργασία αποκτά, επομένως, ευρύτερη στρατηγική διάσταση, καθώς δημιουργεί κοινά συμφέροντα μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η προοπτική τροφοδοσίας της Ουκρανίας. Η δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας αποκτά αυξημένη σημασία λόγω του πολέμου και των ζημιών στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Τον Ιανουάριο του 2026, η κοινοπραξία Atlantic See LNG Trade, στην οποία συμμετέχουν ο όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας, υπέγραψε την πρώτη εμπορική συμφωνία για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην ουκρανική Naftogaz, με την πρώτη παράδοση να προγραμματίζεται για τον Μάρτιο. Η εξέλιξη αυτή προσδίδει συγκεκριμένο περιεχόμενο στον ρόλο της Ελλάδας, καθώς η Αθήνα συμμετέχει πλέον και στην κάλυψη κρίσιμων ενεργειακών αναγκών του Κιέβου.

Παράλληλα, ο Κάθετος Διάδρομος εντάσσεται στον ανταγωνισμό για τον έλεγχο των ενεργειακών οδεύσεων προς την Ευρώπη και δημιουργεί πλεονέκτημα απέναντι στην Τουρκία, η οποία διαθέτει δικές της υποδομές LNG, αγωγούς και διασυνδέσεις και επιδιώκει να εδραιωθεί ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος. Η ελληνική διαδρομή ενισχύει τη θέση της βόρειας Ελλάδας και της Αλεξανδρούπολης. Το ζητούμενο για την Αθήνα είναι να εξασφαλίσει ότι οι υποδομές της θα αποκτήσουν σταθερή εμπορική χρήση, ώστε η γεωγραφική υπεροχή να μετατραπεί σε διαρκή πολιτική και οικονομική επιρροή.

Οι προοπτικές αυτές συνδέονται άμεσα και με την ασφάλεια της χώρας. Η ενεργειακή σημασία της Ελλάδας μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ και των συμμάχων του ΝΑΤΟ για την προστασία κρίσιμων υποδομών και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Η Αλεξανδρούπολη, με τον συνδυασμό ενεργειακών, λιμενικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων, αποκτά ιδιαίτερη αξία για την ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Η ελληνική αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ είχε διοργανώσει τον Ιανουάριο του 2026 συζήτηση για τη συμβολή του Κάθετου Διαδρόμου στην ενεργειακή ασφάλεια, στη στρατιωτική κινητικότητα και στην περιφερειακή ανθεκτικότητα. Η αυξημένη στρατηγική σημασία των ελληνικών υποδομών μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα κοινά συμφέροντα με τους συμμάχους, αλλά η προστασία τους απαιτεί συγκεκριμένα σχέδια, ανταλλαγή πληροφοριών και μέτρα αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων, σαμποτάζ και υβριδικών απειλών. Αντίστοιχα, η σύνδεση της ενεργειακής διαδρομής με τη στρατιωτική κινητικότητα προϋποθέτει επενδύσεις σε λιμάνια, σιδηροδρόμους και οδικούς άξονες.

Θετικά για τη σημασία του Kαθέτου Διαδρόμου εκφράζονται όμως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει υπογραμμίσει την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας, ενώ συνέδεσε τον Κάθετο Διάδρομο με τον σχεδιασμό της κυβέρνησής του, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της δυνατότητας προμήθειας φθηνότερου LNG από διαφορετικές χώρες, όπως η Αλγερία. Αντίστοιχα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης έχει αναδείξει τη συμβολή του έργου στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και στον ανταγωνισμό για τις οδεύσεις προς την Ευρώπη.

Έτσι, ο Κάθετος Διάδρομος προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά μιας στρατηγικής εθνικής επιλογής. Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση της ως ενεργειακής πύλης της Ευρώπης, να εμβαθύνει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ και να αποκτήσει ισχυρότερους δεσμούς με τις χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Ικανοποίηση για τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας

Πώς αποτιμά η Αθήνα την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Οι συμβολισμοί, οι συνομιλίες και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο

Με πολύ θετικό τρόπο αποτιμά η Αθήνα την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Το υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίσκεψη και επισημαίνει πως έχει διαμορφωθεί σταθερός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και ειδικότερα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανώτατη πηγή του υπουργείου Εξωτερικών, μεγάλη ικανοποίηση έχουν προκαλέσει οι επανειλημμένες αναφορές του Αμερικανού υπουργού στον ρόλο της Ελλάδας ως σημαντικού εταίρου των ΗΠΑ, αλλά και στο γεγονός ότι η επίσκεψή του δεν συνδυάστηκε με αντίστοιχη παρουσία στην Τουρκία. Η ίδια πηγή επισημαίνει, μάλιστα, ότι ο Μ. Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ευρώπη, δεν διανυκτέρευσε ούτε στην Ισλανδία ούτε στην Πορτογαλία, ενώ στην Ελλάδα παρέμεινε δύο βράδια.

Επίσης, η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ελληνα υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, διήρκεσε 45 λεπτά, αντί των 30 λεπτών που είχαν αρχικά προγραμματιστεί, με την ατζέντα να εκτείνεται σε όλα τα θέματα, διμερή, διεθνή και περιφερειακά. Βαρύνουσα σημασία πάντως για την επίσκεψη αλλά και για τις συνομιλίες έχει και το γεγονός πως ο Μ. Ρούμπιο δεν είναι μόνο υπουργός Εξωτερικών, αλλά ασκεί και καθήκοντα συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας. Μάλιστα, σε συνέντευξή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε πως ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν ταξιδεύει συχνά για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους: «Το έχει κάνει μία φορά μόνο, όταν πήγε πέρυσι στην Ινδία. Η δεύτερη φορά που το έκανε ήταν για να έρθει στην Ελλάδα».

Στο τραπέζι των συνομιλιών με τον Μ. Ρούμπιο βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, η Ουκρανία, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η Αφρική. Κατά την ελληνική πλευρά, διαπιστώθηκε κοινή κατανόηση σε σειρά ζητημάτων, ενώ η περαιτέρω αναβάθμιση των διμερών σχέσεων αποτυπώθηκε στον στρατηγικό διάλογο και στις τρεις συμφωνίες που συνδέθηκαν με την επίσκεψη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε συνέχεια της επίσκεψης Ρούμπιο αναμένεται να πυκνώσουν οι επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και ήδη αναμένεται να επισκεφθεί τη χώρα μας αντιπροσωπεία του Κογκρέσου.

Στον ενεργειακό τομέα, η ανώτατη διπλωματική πηγή έκανε λόγο για κοινή αντίληψη ως προς την ανάγκη μεγαλύτερης διαφοροποίησης των ενεργειακών οδεύσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε περιόδους κρίσεων. Όπως υποστήριξε η ίδια πηγή, ο Ρούμπιο εξέφρασε με σαφήνεια την υποστήριξή του σε αγωγούς και ενεργειακές διασυνδέσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

Το Κυπριακό τέθηκε αυτοτελώς στις συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, με την ανώτατη διπλωματική πηγή να επισημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την ατζέντα. Ο Μ. Ρούμπιο είναι γνώστης του ζητήματος και υπάρχει κοινή επιθυμία να προχωρήσει η διαδικασία επίλυσής του. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία και τα ζητήματα της ανατολικής Μεσογείου, από ελληνικής πλευράς έγινε εκτενέστατη ενημέρωση.

Τις δημόσιες δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, η Αθήνα τις «διαβάζει» ως σαφές μήνυμα αμερικανικής στήριξης στο έργο. Μάλιστα, ανώτατη διπλωματική πηγή απορρίπτει την ερμηνεία ότι ο Αμερικανός υπουργός περιορίστηκε σε μια γενική προτροπή προς την Ελλάδα και την Τουρκία να επιλύσουν τις διαφορές τους, ενώ υποστηρίζει ότι ο ίδιος υπήρξε σαφής ως προς τη δέσμευση των ΗΠΑ υπέρ του έργου.

Ποικιλομορφία

Η ελληνική πλευρά σημειώνει την απάντηση που έδωσε ο Αμερικανός υπουργός στη συνέντευξή του στην «Καθημερινή», όπου αναφέρει ότι «αν υπάρχει κάτι που κατέστη σαφές τους τελευταίους μήνες, αυτό είναι ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος προμηθεύεται ενέργεια. Χρειαζόμαστε ποικιλομορφία στις αλυσίδες εφοδιασμού» και προσθέτει:

«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για εμάς και ένα ακόμη παράδειγμα του πώς τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ελλάδας αλληλοεπικαλύπτονται. Είμαστε, λοιπόν, πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό. Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό. Και ελπίζω να βρούμε λύσεις».

Χωρίς να επικαλείται το περιεχόμενο των κατ’ ιδίαν συζητήσεων και χωρίς να επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική πλευρά ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αποτροπή ενός επεισοδίου αντίστοιχου με εκείνο της Κάσου, η ανωτέρω πηγή απέφυγε να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο των συνομιλιών. Η Αθήνα επιμένει ότι η αμερικανική θέση είναι υπέρ της υλοποίησης του έργου. Μάλιστα, αφήνει να εννοηθεί ότι ο Μ. Ρούμπιο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα φροντίσουν να υπηρετήσουν την αμερικανική θέση στήριξης προς την Ελλάδα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, όσον αφορά το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αναφέρθηκε την Παρασκευή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Νομίζω ότι και ο κύριος Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς γιατί το καλώδιο αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ», είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας σε ό,τι αφορά τις προοπτικές υλοποίησής του:

«Δεν θέλω να υπεισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω, όμως, ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Στα εναέρια μέσα τα 4 δισ. δολάρια

Η Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και η Αεροπορία Στρατού, ενισχύονται από το νέο πρόγραμμα που υπέγραψαν Ελλάδα και ΗΠΑ

Η Ελλάδα αλλάζει μοντέλο διαχείρισης των Ενόπλων Δυνάμεων, έχοντας διδαχθεί από τις πικρές επιλογές του παρελθόντος. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα δεν έφερε κάποια εμβληματική παραγγελία οπλικού συστήματος, αλλά «δώρα» κόστους 4 δισ. δολαρίων, που θα μετατρέψουν το υπάρχον οπλοστάσιο σε πολλαπλασιαστή ισχύος.

Το πακέτο του νέου εξοπλιστικού προγράμματος χωρίζεται σε 3+1 κατηγορίες: στους πυραύλους, στα κιτ αναβάθμισης, στα πακέτα συνεχούς υποστήριξης, αλλά και στις παραχωρήσεις από το απόθεμα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το σύνολο του νέου εξοπλιστικού περιλαμβάνει την ενίσχυση των εναέριων μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία και λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος, όσο και του Πολεμικού Ναυτικού και της Αεροπορίας Στρατού.

Στο κείμενο της κοινής δήλωσης, η Ελλάδα και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν συμφωνίες ύψους 4 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο του προγράμματος Πωλήσεων Στρατιωτικού Υλικού σε Ξένες Χώρες (FMS), προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και για την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας.

Το FMS είναι ο διακρατικός μηχανισμός μέσω του οποίου η αμερικανική κυβέρνηση οργανώνει προμήθειες αμυντικού υλικού για συμμάχους. Δεν πρόκειται για απευθείας αγορά από τον κατασκευαστή, αλλά για πώληση από κράτος σε κράτος, με επιστολές αποδοχής (LOA) που υπογράφονται κατά περίπτωση. Στρατιωτικοί κύκλοι διευκρινίζουν στη Realnews ότι πρόκειται επί της ουσίας για επικαιροποίηση προγραμμάτων του ΜΠΑΕ (Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών), το επίσημο 12ετές (με προοπτική 20ετίας) πρόγραμμα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για τον σχεδιασμό και την προμήθεια των αμυντικών εξοπλισμών.

Οι πύραυλοι

Η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων σπεύδει πριν ακόμη παραλάβει τα F-35 να παραγγείλει τους πυραύλους που απαιτούνται για να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητές τους, αλλά και για τα F-16 Viper, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η λίστα, ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, περιλαμβάνει κυρίως τα εξής οπλικά συστήματα:

AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile): Ακρως απόρρητος πύραυλος αέρος-αέρος μεγάλου βεληνεκούς (άνω των 200 χλμ.). Εχει σχεδιαστεί για να χωρά στις εσωτερικές αποθήκες οπλισμού των F-35, επιτρέποντάς τους να πλήττουν στόχους χωρίς να χάνουν τα stealth χαρακτηριστικά τους.

AGM-158 JASSM-ER: Στρατηγικοί πύραυλοι Cruise μακράς ακτίνας δράσης (σχεδόν 1.000 χλμ.) για πλήγματα ακριβείας βαθιά σε εχθρικό έδαφος.

AIM-120D AMRAAM: Η πλέον εξελιγμένη έκδοση του γνωστού πυραύλου αέρος-αέρος μέσης/ μακράς εμβέλειας.

AIM-9X Block II Sidewinder: Σύγχρονοι πύραυλοι αέρος-αέρος μικρού βεληνεκούς, με προηγμένο υπέρυθρο αισθητήρα για κλειστές αερομαχίες.

AGM-84 Harpoon: Αντιπλοϊκοί πύραυλοι (κατά στόχων επιφανείας) για την ενίσχυση της αποτροπής στο περιβάλλον του Αιγαίου.

GBU-53/B StormBreaker (Small Diameter Bomb II): Κατευθυνόμενες «έξυπνες» βόμβες ακριβείας μικρής διαμέτρου, ικανές να πλήττουν κινούμενους στόχους κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

AARGM/ AGM-88E (Advanced Anti-Radiation Guided Missile): Είναι ο διάδοχος του HARM. Πρόκειται για υπερηχητικό πύραυλο αέρος-εδάφους επόμενης γενιάς, ειδικά σχεδιασμένο για την καταστροφή των εχθρικών ραντάρ και των συστημάτων αεράμυνας. Ο εφιάλτης του αντίπαλου «θόλου».

Περισσότερα Viper

Η αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50 σε Viper «κλείδωσε» με τιμή 1,050 δισ. δολαρίων. Οι εργασίες αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ και υπολογίζεται έως το 2030 η Πολεμική Αεροπορία να έχει συνολικά 121 «οχιές του Αιγαίου». Παράλληλα οι «οχιές» θα μπορούν να χρησιμοποιούν και πυραύλους από το οπλοστάσιο των F-35.

Υποστήριξη

Ένα από τα θέματα που ταλανίζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι οι συμβάσεις συνεχούς υποστήριξης – Follow on Support (FOS). Στο «πακέτο Ρούμπιο» υπάρχει πρόβλεψη για 1,6 δισ. δολάρια υποστήριξης τόσο των F-16 block 30 που θα υποστούν και ένα πρόγραμμα αναβάθμισης, όσο και των 11 ελικοπτέρων Aegean hawk S-70B του Πολεμικού Ναυτικού, μαζί με το πρόγραμμα επέκτασης της υποστήριξης των Romeo αλλά και των Black Hawk, που αναμένεται να παραλάβει ο Στρατός.

Παραχωρήσεις

Ξεχωριστή θέση κατέχει η υπογραφή Επιστολής Προθέσεων για τη στενή συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα, μια συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για κοινές ασκήσεις, εξειδικευμένη εκπαίδευση στην αεράμυνα, καθώς και για συνεργασία σε τομείς αιχμής όπως το Διάστημα και οι κυβερνοεπιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program) του γραφείου εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα».

Με αυτή τη συμφωνία, η Ελλάδα θα αποκτήσει περίπου 250 με 300 τεθωρακισμένα 8Χ8 τροχοφόρα Stryker με πυροβόλο 105 mm. Θα έρθουν με τη μορφή της παραχώρησης από το πλεόνασμα του αμυντικού υλικού των ΗΠΑ και θα διατεθούν για την προστασία των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Υπενθυμίζεται ότι με αυτή τη μορφή οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν παραλάβει και 1.200 τεθωρακισμένα Μ1117 Guardian, πάλι από την εθνοφρουρά των ΗΠΑ.

Μια επίσκεψη που ενόχλησε πολύ…

Ξεσάλωσαν τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία για την παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια υποβάθμισης των πολιτικών μηνυμάτων που εξέπεμψε

Eκτεταμένα κάλυψαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, με εμφανή όμως διάθεση να την απαξιώσουν και να υποβαθμίσουν τα πολιτικά μηνύματα και τα γεωπολιτικά αποτελέσματά της. Η τουρκική κυβέρνηση έδειξε εμμέσως την ενόχλησή της αποφεύγοντας κάθε σχόλιο, πλην όμως τα φιλικά της μέσα ξεσάλωσαν, υποστηρίζοντας από τη μία ότι η Ελλάδα δεν εξασφάλισε την αμερικανική στήριξη την οποία προσδοκούσε έναντι της Τουρκίας και από την άλλη, παρουσιάζοντας την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ ως ένδειξη εξάρτησης της Αθήνας από την Ουάσιγκτον, ενώ παράλληλα υπογράμμισαν τη γεωγραφική εγγύτητα των νέων εξοπλισμών με την Τουρκία.

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της «Hürriyet» με τίτλο «Διπλωματική απογοήτευση για την Αθήνα». Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, παρά την τιμητική υποδοχή του Ρούμπιο και τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αναδείξει τις διαφορές με την Αγκυρα, ο Αμερικανός υπουργός απέφυγε να υιοθετήσει πλήρως τις ελληνικές θέσεις και διατήρησε ισορροπημένη στάση απέναντι στις δύο χώρες. Η εφημερίδα εκτιμά ότι η Αθήνα δεν απέσπασε την πολιτική υποστήριξη που επεδίωκε, ενώ αντιμετωπίζει τις δηλώσεις του Ρούμπιο για τα τουρκικά F-35 ως θετικό μήνυμα προς την Αγκυρα.

Οι S-400

Ο Αμερικανός υπουργός επανέλαβε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί, εφόσον καταστεί δυνατό, να συνεχιστούν οι παραδόσεις των αεροσκαφών στην Τουρκία, η οποία έχει ήδη καταβάλει χρήματα για μέρος του προγράμματος. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι παραμένει σε εξέλιξη η προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος των ρωσικών συστημάτων S-400. Η «Hürriyet» αξιοποιεί τις αναφορές αυτές για να υποστηρίξει ότι οι ελληνικές προσδοκίες δεν επιβεβαιώθηκαν, χωρίς ωστόσο να προκύπτει από τις δηλώσεις απόφαση για την άρση των περιορισμών ή την παράδοση των μαχητικών.

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, η εφημερίδα συνοψίζει την επίσκεψη στον τίτλο «Πούλησε όπλα αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων και έφυγε», παρουσιάζοντας την αμυντική συμφωνία ως το βασικό απτό αποτέλεσμα της παρουσίας του Ρούμπιο στην Αθήνα. Ανάλογη γραμμή ακολουθούν και άλλα τουρκικά μέσα, τα οποία αναφέρονται σε συμφωνία εξοπλισμών ύψους περίπου 4 δισ. δολαρίων. Η «Yeni Safak» υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα παραδόθηκε αυτή τη φορά στις ΗΠΑ», ενώ το Haber 7 προβάλλει τη στρατιωτική ενίσχυση ως εξέλιξη που συντελείται δίπλα στην Τουρκία.

Η «Milliyet» εστιάζει στους επαίνους του Ρούμπιο για την Ελλάδα και στη σημασία της για την αμερικανική στρατηγική στην ανατολική Μεσόγειο, δίνοντας έμφαση και στη στρατιωτική συνεργασία. Στον αντίποδα, η φιλοκυβερνητική «Yeni Akit» και η «Aydinlik» επιχειρούν να δείξουν την ελληνική αμυντική παρουσία ως προέκταση των αμερικανικών επιδιώξεων. Ειδικότερα, συνδέουν την προοπτική ελληνικής συμμετοχής σε ενδεχόμενη επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ με την ευρύτερη στρατιωτική παρουσία της χώρας, από τη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη έως την Κύπρο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Η αναφορά στο Ορμούζ προκαλεί ειρωνικά σχόλια σε μέσα όπως η «Yeniçag» και η «Sözcü», τα οποία παρουσιάζουν την Ελλάδα ως χώρα που φιλοδοξεί να αναλάβει ρόλο δυσανάλογο προς τις δυνατότητές της. Η «Yeni Akit» χρησιμοποιεί ακόμη πιο απαξιωτική γλώσσα, σχολιάζοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει «ούτε αϊράν να πιει» και αντιμετωπίζοντας σαρκαστικά την προοπτική συμμετοχής της σε μια τέτοια επιχείρηση. Σε αρκετά δημοσιεύματα, πάντως, η ενδεχόμενη εμπλοκή εμφανίζεται ως υπό όρους, ενώ οι τίτλοι τη μετατρέπουν σε ειλημμένη απόφαση.

Αρνητική είναι και η ανάγνωση της ομιλίας του Ρούμπιο στην Πνύκα από τη «Serbestiyet», η οποία, με τον τίτλο «Μόνο σταυροφορία δεν κήρυξε», την ερμηνεύει ως διακήρυξη δυτικής ανωτερότητας. Η ιστορική αναφορά στην αρχαία Αθήνα, στη Ρώμη και στον ευρωπαϊκό χριστιανισμό, σε συνδυασμό με τις αναφορές σε κατακτητές και στην ανάγκη επιστροφής στην εθνική και στρατιωτική ισχύ, παρουσιάζεται ως ιδεολογικό μήνυμα της κυβέρνησης Τραμπ. Το δημοσίευμα, ωστόσο, δεν αναδεικνύει ρητά την ομιλία ως απειλή κατά της Τουρκίας.

Το Κυπριακό παραμένει επίσης στο κάδρο. Η «Cumhuriyet» καταγράφει τη θέση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, υπέρ της επανένωσης στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, ενώ αναφέρεται και στις διαδηλώσεις στην Αθήνα κατά των αμερικανικών βάσεων, των εξοπλισμών και της στρατιωτικής συνεργασίας. Σε συνέντευξη του Ρούμπιο στην «Καθημερινή», τουρκικά μέσα ξεχωρίζουν την προειδοποίηση ότι ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος δεν θα ωφελούσε κανέναν, αλλά και την επισήμανση ότι το πρόβλημα των F-35 παραμένει άλυτο. Αντίστοιχα, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου προβάλλουν την αναφορά του σε διπλωματικές προσπάθειες προς όλες τις πλευρές και στην προτίμηση για διακριτικές συνομιλίες.

Η κριτική δεν περιορίζεται στα δημοσιεύματα για την επίσκεψη. Σε άρθρο της «Cumhuriyet», ο απόστρατος υποστράτηγος Ντογού Σιλαχτσίογλου χρησιμοποιεί την Ελλάδα και την Κύπρο ως παραδείγματα των αποκλίσεων μεταξύ Αγκυρας και Ουάσιγκτον, αμφισβητώντας στην πράξη τον χαρακτηρισμό της σχέσης ως στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Η εικόνα που αναδύεται από τον τουρκικό Τύπο είναι διττή: από τη μία η προσπάθεια να παρουσιαστεί η επίσκεψη ως περιορισμένης πολιτικής αξίας για την Αθήνα και, από την άλλη, η ανησυχία για την εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και για τον ρόλο που διεκδικεί η Ελλάδα στην ανατολική Μεσόγειο και πέρα από αυτήν.

Πυλώνας ανάπτυξης ο Κάθετος Διάδρομος

Ποια είναι τα οικονομικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και ποιος είναι ο ρόλος του ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ σε αυτό το εμβληματικό έργο που καθιστά τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο

Η παγκόσμια ενεργειακή σκακιέρα επαναδιατάσσεται με ταχύτητα και η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο αυτού του νέου παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη. Η εξέλιξη της χώρας σε κρίσιμο περιφερειακό κόμβο εισαγωγής, μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) συνιστά μια βαθιά ανατροπή του γεωοικονομικού σκηνικού, με αιχμή του δόρατος τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο (Vertical Gas Corridor). Πρόκειται για ένα στρατηγικό εγχείρημα που αναγνωρίζεται πλέον καθολικά ως μια γνήσια εθνική υπόθεση, η οποία τέμνει οριζόντια τις κομματικές γραμμές και εξασφαλίζει τη συμπόρευση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

Οι επιχειρηματικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Πρόσφατα, η ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. (η κοινή εταιρεία του ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας) προχώρησε σε μια κίνηση-ματ, διπλασιάζοντας τις συμβατικές ποσότητες LNG που θα προμηθεύεται από την αμερικανική Venture Global, «κλειδώνοντας» ένα εκατομμύριο τόνους ετησίως (MTPA), δηλαδή 1,3 δισ. κυβικά μέτρα αερίου, για τα επόμενα 20 χρόνια, με έναρξη το 2030.

Η κίνηση αυτή ήρθε σε συνέχεια των δεσμευτικών συμφωνιών που υπεγράφησαν την άνοιξη του 2026 με την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για συνολικό όγκο 1,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου κάθε χρόνο, στοχεύοντας στην ενίσχυση των προοπτικών του Κάθετου Διαδρόμου. Οι παραπάνω συμφωνίες επιβεβαιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας στην προσπάθεια, την ώρα που το ίδιο το έργο φιλοδοξεί να μετατρέψει τη γεωγραφική θέση της χώρας σε ένα ισχυρό εθνικό πλεονέκτημα.

Γεωπολιτική ανατροπή

Η στρατηγική βαρύτητα αυτού του νέου ενεργειακού χάρτη επιβεβαιώθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ. Ο Μ. Ρούμπιο συνέδεσε ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια με τις γεωπολιτικές ισορροπίες, χαρακτηρίζοντας τον Κάθετο Διάδρομο ως τη «ραχοκοκαλιά» για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.

Η Ουάσιγκτον βλέπει πλέον στην Αθήνα έναν «απαραίτητο σύμμαχο» και έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο που ανοίγει τον δρόμο για την ανεξαρτητοποίηση της ανατολικής Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτή η ισχυρή αμερικανική στήριξη αντανακλά τη διακομματική σύμπνοια που καταγράφεται στην εγχώρια πολιτική σκηνή γύρω από τη γεωστρατηγική θωράκιση της χώρας.

Η κυβέρνηση προωθεί μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις που θωρακίζουν τη χώρα με τη σύμφωνη γνώμη και των ιστορικών πολιτικών παρατάξεων. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, για την πολλαπλή σημασία του Κάθετου Διαδρόμου ως μείζονος εθνικού ζητήματος μίλησε πρόσφατα και ο πρώην υπουργός Ενέργειας και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης. Μάλιστα, ο ίδιος είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον αρχικό σχεδιασμό του έργου υπογράφοντας την πρώτη διακρατική συμφωνία το 2014, γεγονός που επιβεβαιώνει περίτρανα τη διαχρονική γεωπολιτική αξία του άξονα αυτού.

Η ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου βασίζεται, άλλωστε, σε μια ξεκάθαρη συνέχεια του κράτους. Από τη φάση του αρχικού σχεδιασμού έως την υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών υποδομών, τα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα κινήθηκαν διαχρονικά με κοινό βηματισμό, τοποθετώντας την ενέργεια ως βασικό πυλώνα εθνικής ασφάλειας.

Πίεση

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να απαντήσει σε μια μακροχρόνια γεωπολιτική πίεση. Για χρόνια, η Μόσχα και η Αγκυρα επεδίωκαν να εγκλωβίσουν τη νοτιοανατολική και την κεντρική Ευρώπη σε ένα μονοπώλιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιώντας ως βασικό μοχλό τον αγωγό TurkStream. Ο σχεδιασμός προέβλεπε τη διοχέτευση ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Βουλγαρίας, καθιστώντας την Τουρκία τον απόλυτο ρυθμιστή των ευρωπαϊκών ροών.

Ο Κάθετος Διάδρομος ανατρέπει πλήρως αυτή τη στρατηγική. Κινούμενος αντίστροφα, λειτουργεί ευθέως ανταγωνιστικά στον TurkStream και προσφέρει στην Ευρώπη μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση: τη μεταφορά μη ρωσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά, περιορίζοντας δραστικά τη γεωπολιτική επιρροή της Ρωσίας και της Τουρκίας στην περιοχή.

Η αφετηρία

Για να κατανοήσει κανείς τη σημερινή γεωοικονομική δυναμική αυτού του άξονα, είναι απαραίτητο να ανατρέξει στην ιστορική αφετηρία του επιχειρηματικού σκέλους του, η οποία εκκίνησε τον Νοέμβριο του 2025. Ήταν η χρονική συγκυρία που ο όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας ένωσαν τις δυνάμεις τους, προχωρώντας στη σύσταση της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. με σκοπό την εισαγωγή LNG στην Ελλάδα και την περαιτέρω μεταπώλησή του εκτός των εθνικών συνόρων.

Η εταιρεία επέδειξε ταχύτατα αντανακλαστικά, προχωρώντας σε μια κομβική συμφωνία με την οποία κορυφώθηκε η Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) στο Ζάππειο Μέγαρο. Εκεί υπεγράφη η πρώτη εικοσαετής συμφωνία αγοραπωλησίας (SPA) με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Venture Global Inc., η οποία αποτελεί την πρώτη μακροχρόνια σύμβαση προμήθειας LNG με αμερικανικό πάροχο στα ελληνικά χρονικά. Ταυτόχρονα, υπεγράφησαν μνημόνια συνεργασίας με δημόσιες εταιρείες αερίου από την ανατολική Ευρώπη.

Αυτό το ορόσημο έφερε και τα επόμενα βήματα. Τέλος Ιανουαρίου του 2026, η εταιρεία υπέγραψε την εναρκτήρια εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην ουκρανική Naftogaz (σε συνεργασία με την BP).

Το πρώτο αυτό φορτίο (έως 1 TWh) παραδόθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο του 2026 μέσω του «Route 1» (Ελλάδα – Βουλγαρία – Ρουμανία – Μολδαβία – Ουκρανία). Λίγο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2026, στο πλαίσιο της υπουργικής συνόδου στην Ουάσιγκτον, από τον Λευκό Οίκο και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (NEDC) εξασφαλίστηκαν νέα μνημόνια συνεργασίας, εδραιώνοντας την Αθήνα ως την επίσημη πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Και ακολούθησαν οι δεσμευτικές συμφωνίες με την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που έδωσαν υπόσταση στον Κάθετο Διάδρομο.

Διεθνείς συμφωνίες

Οι εξελίξεις αυτές έχουν πλέον αποκτήσει αξιόλογη κλίμακα στο πεδίο των διεθνών εμπορικών δεσμεύσεων. Πέρα από τη διευρυμένη συμφωνία με τη Venture Global που τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2030, το πλέγμα των Μνημονίων Κατανόησης (MoU) που έχει συνάψει η ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. με χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης στοχεύουν συνολικά σε ποσότητες LNG που αγγίζουν τα 3,7 δισ. κυβικά μέτρα (BCM).

Επενδυτικό πλάνο

Πέραν της γεωπολιτικής υπεραξίας, ο Κάθετος Διάδρομος παράγει απτά οικονομικά οφέλη. Όπως επισημαίνει ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου AKTOR, οι μακροχρόνιες συμβάσεις αποτελούν τον μοναδικό δρόμο για τη διασφάλιση σταθερότητας και προβλεψιμότητας των τιμών στην αγορά, ενώ παράλληλα βελτιώνουν θεαματικά την τραπεζική ελκυστικότητα (bankability) των νέων έργων υποδομής.

Μιλώντας σε συνέδριο, ο Αλ. Εξάρχου επεσήμανε τη σημασία που έχει η Ελλάδα, για το εγχείρημα του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς η γεωγραφική θέση της τής προσφέρει μια ιστορική ευκαιρία ώστε να λειτουργήσει ως διεθνής ενεργειακός κόμβος. Και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας να αποτελέσει πυλώνα γεωπολιτικής σταθερότητας, το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάσει, καθώς δεν θα είναι διαθέσιμο για πάντα.

Αναφερόμενος στο LNG, σημείωσε ότι δεν αποτελεί ευκαιρία μόνο για τον όμιλο, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, καθώς αλλάζει τη γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή υπέρ της χώρας. Και προσέθεσε ότι ο Κάθετος Διάδρομος μπορεί να διασφαλίσει την επαρκή τροφοδοσία της Ευρώπης με σημαντικές ποσότητες αμερικανικού LNG ενόψει της απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου και των τυχόν προσμείξεων αυτού με εισαγωγές αζερικού φυσικού αερίου.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, το LNG αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διαφοροποίηση των εσόδων, μακριά από την αποκλειστική εξάρτηση από τις κατασκευές. Ο όμιλος AKTOR δρομολογεί ένα ευρύ επενδυτικό πλάνο ύψους 3 δισ. ευρώ, διοχετεύοντας το 10% στην εμπορία LNG και το 40% στην ενέργεια γενικότερα.

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας LNG με κρίσιμες υποδομές. Μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τον όμιλο MOTOR OIL, έχει συμφωνηθεί η απόκτηση από τον όμιλο AKTOR του 50% της εταιρείας Dioriga Gas, η οποία αναπτύσσει το δεύτερο FSRU της Ελλάδας και προσφέρει απόλυτο έλεγχο στην αλυσίδα αξίας. Ο όμιλος AKTOR έχει θέσει μακροπρόθεσμο στόχο EBITDA για τον τομέα LNG μεταξύ 75 εκατ. έως 125 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενος από στοχευμένες επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ.

Εθνική υποχρέωση

Ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος αποδεικνύει ότι η ισχύς μιας χώρας στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον δεν μετριέται στενά με οικονομικούς δείκτες, αλλά και συμπληρώνεται και από το αποτύπωμα της γεωπολιτικής της χρησιμότητας. Η Ελλάδα, ευρισκόμενη «ένα βήμα μπροστά», έχει πλέον ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας να λειτουργήσει ως πυλώνας σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη την Ευρώπη. Η διαφύλαξη αυτού του πλεονεκτήματος, μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις, αποτελεί ύψιστη εθνική υποχρέωση σήμερα και στο μέλλον.