e-ΕΦΚΑ: Στον «αέρα» σήμερα η νέα πλατφόρμα για ερωτήματα και καταγγελίες – Πώς θα λειτουργεί

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Στον “αέρα” βγαίνει από σήμερα, η νέα ψηφιακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του φορέα.

Οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν μέσω της πλατφόρμας γενικά ερωτήματα αλλά και εξειδικευμένα, καθώς και αναφορές ή καταγγελίες, χωρίς να χρειάζεται να αποστέλλονται μηνύματα σε διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή η φυσική παρουσία τους στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Το αίτημα

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος, αυτό προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να εξεταστεί και να απαντήσει το τμήμα που είναι υπεύθυνο για τη διαχείρισή του.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η ενεργοποίηση της νέας λειτουργίας αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην πορεία ψηφιακού εκσυγχρονισμού του φορέα, με έμφαση στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και ο στόχος είναι: