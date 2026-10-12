e-ΕΦΚΑ: Στον «αέρα» σήμερα η νέα πλατφόρμα για ερωτήματα και καταγγελίες – Πώς θα λειτουργεί

Ο e-ΕΦΚΑ θέτει σε λειτουργία μια νέα ψηφιακή υπηρεσία για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών, στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του φορέα. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους πολίτες να επικοινωνούν εξ αποστάσεως, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και την ανάγκη για φυσική παρουσία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον “αέρα” βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών.
  • Οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν μέσω της πλατφόρμας γενικά και εξειδικευμένα ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες, χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία στις υπηρεσίες.
  • Στόχος της νέας λειτουργίας είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων και η διευκόλυνση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στον  “αέρα” βγαίνει από σήμερα, η νέα ψηφιακή υπηρεσία του  e-ΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών, στο πλαίσιο ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του φορέα.

Οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν μέσω της πλατφόρμας γενικά ερωτήματα αλλά και εξειδικευμένα, καθώς και αναφορές ή καταγγελίες, χωρίς να  χρειάζεται να αποστέλλονται μηνύματα σε διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή η φυσική παρουσία τους στις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Το αίτημα

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος, αυτό προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να εξεταστεί και να απαντήσει το τμήμα που είναι υπεύθυνο για τη διαχείρισή του.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η ενεργοποίηση της νέας λειτουργίας αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην πορεία ψηφιακού εκσυγχρονισμού του φορέα, με έμφαση στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και ο στόχος είναι:

  • να περιοριστεί η γραφειοκρατία,
  • να γίνεται με αποτελεσματικότερο τρόπο η διαχείριση των αιτημάτων,
  • να υπάρξει διευκόλυνση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας με τις υπηρεσίες. Και αυτά τον τρόπο μειώνεται και η  ανάγκη για άσκοπες μετακινήσεις.

 

 

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