Θεσσαλονίκη: Κλειστό έως την Παρασκευή το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά την πτώση σοβά που τραυμάτισε μαθητή

Κλειστό έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης, μετά την αποκόλληση τμήματος σοβά από την οροφή αίθουσας την περασμένη Παρασκευή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μαθητής.

Ο Δήμος Θέρμης αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του σχολείου, καθώς από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία της αποκόλλησης του επιχρίσματος. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης για το διάστημα που η σχολική μονάδα θα παραμείνει κλειστή.

Νέα αυτοψία στο σχολικό κτίριο

Κλιμάκιο του Δήμου Θέρμης μετέβη το πρωί της Δευτέρας εκ νέου στο σχολείο, προκειμένου να εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες αποκολλήθηκε τμήμα επιχρίσματος από την οροφή της αίθουσας καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Απόστολος Τσολάκης, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων, Στέλιος Αποστόλου, πέντε μηχανικοί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θέρμης, καθώς και εκπρόσωπος του εργολάβου που υλοποιεί το έργο συντήρησης και επισκευών των σχολικών μονάδων του δήμου.

Στην ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης αναφέρεται:

«Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Θέρμης, στην αίθουσα όπου συνέβη το δυσάρεστο συμβάν αποκολλήθηκε τμήμα επιχρίσματος από την οροφή, πάχους 1 έως 1,5 cm, σε τμήμα ακτίνας περίπου 2,00 m. Η επιφάνεια της πλάκας οροφής που αποκαλύφθηκε δεν παρουσιάζει εξωτερικά σημεία αποσάθρωσης, “διόγκωσης” του υλικού σκυροδέματος, ρωγμές ή αποκάλυψη των οπλισμών της. Επίσης, δεν διαπιστώθηκαν στο σημείο αυτό και σε όλη την υπόλοιπη επιφάνεια της οροφής της αίθουσας ίχνη υγρασίας (σκιές, κιτρινίλες ή μούχλα) ή άλλα σημεία εμφανούς αποκόλλησης ή ρηγμάτωσης του επιχρίσματος της οροφής της αίθουσας. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στις υπόλοιπες αίθουσες του συγκεκριμένου σχολικού κτιρίου, τόσο στον όροφο όσο και στο ισόγειο. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι σε ορισμένα σημεία του κτιρίου, εκτός αιθουσών, υπάρχουν τοπικά ίχνη υγρασίας».

Δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία της αποκόλλησης

Οι έλεγχοι δεν ανέδειξαν εμφανή αιτία για την αποκόλληση και την πτώση του επιχρίσματος στην αίθουσα καλλιτεχνικών μαθημάτων. Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση του Δήμου Θέρμης αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία του σχολείου έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και παρεμβάσεις.

«Η απόφαση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να προσδιοριστούν και να υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του σχολείου», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ο Δήμος Θέρμης έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες γνωστοποίησαν ότι τα μαθήματα στο Γυμνάσιο Βασιλικών θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.