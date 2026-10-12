Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη έπειτα από μάχη με τον καρκίνο – Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

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Νέα απώλεια για τον χώρο της τέχνης. Πέθανε η γνωστή ηθοποιός της δεκαετίας των 80 Μαριαλένα Κάρμπουρη.

Την είδηση του θανάτου της ηθοποιού έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας σήμερα Δευτέρα, αποκαλύπτοντας ότι η Μαριαλένα Κάρμπουρη έδωσε τη μάχη με τον καρκίνο.

«Ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο, ένα αιθέριο πανέμορφο κορίτσι, παλιά Πειραιωτισσα κι έτσι σαν Πειραιωτακια γνωριστήκαμε, η Μαριαλένα Κάρμπουρη που έλαμπε στην δεκαετία του ΄80 στο θέατρο και στην τηλεόραση κι αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα έφυγε από την ζωή μετά από μάχη που έδινε με την επάρατη νόσο. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας φίλη και καλή συνάδελφε…», έγραψε στην ανακοίνωσή του στο Instagram o Σπύρος Μπιμπίλας

Η Μαριαλένα Κάρμπουρη είχε καταγωγή από τον Πειραιά και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον χώρο της υποκριτικής τέχνης, παίρνοντας μέρος σε πολλές παραστάσεις, κάποιες ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές.

Οι ταινίες που έχει πάρει μέρος: