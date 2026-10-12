Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη έπειτα από μάχη με τον καρκίνο – Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Η γνωστή ηθοποιός της δεκαετίας του '80, Μαριαλένα Κάρμπουρη, έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στην καριέρα της στο θέατρο και την τηλεόραση, καθώς και στην καταγωγή της από τον Πειραιά

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ΚΑΡΜΠΟΥΡΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέθανε η γνωστή ηθοποιός της δεκαετίας του ’80 Μαριαλένα Κάρμπουρη, μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.
  • Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφέροντας πως «ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο» έφυγε από τη ζωή.
  • Η Μαριαλένα Κάρμπουρη έλαμψε στην δεκαετία του ’80 στο θέατρο και στην τηλεόραση, παίρνοντας μέρος σε πολλές παραστάσεις, ταινίες και σειρές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα απώλεια για τον χώρο της τέχνης. Πέθανε η γνωστή ηθοποιός της δεκαετίας των 80 Μαριαλένα Κάρμπουρη.

Την είδηση του θανάτου της ηθοποιού έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας σήμερα Δευτέρα, αποκαλύπτοντας ότι η Μαριαλένα Κάρμπουρη έδωσε τη μάχη με τον καρκίνο.

«Ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο, ένα αιθέριο πανέμορφο κορίτσι, παλιά Πειραιωτισσα κι έτσι σαν Πειραιωτακια γνωριστήκαμε, η Μαριαλένα Κάρμπουρη που έλαμπε στην δεκαετία του ΄80 στο θέατρο και στην τηλεόραση κι αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα έφυγε από την ζωή μετά από μάχη που έδινε με την επάρατη νόσο. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας φίλη και καλή συνάδελφε…», έγραψε στην ανακοίνωσή του στο Instagram o Σπύρος Μπιμπίλας

Η Μαριαλένα Κάρμπουρη είχε καταγωγή από τον Πειραιά και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον χώρο της υποκριτικής τέχνης, παίρνοντας μέρος σε πολλές παραστάσεις, κάποιες ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές.

ΚΑΡΜΠΟΥΡΗ

Οι ταινίες που έχει πάρει μέρος:

  • «Πονηρό θηλυκό… Κατεργάρα γυναίκα!» (1980)
  • «Στο δρόμο του Θεού» (1982)
  • «Ένα παιχνίδι που δεν τελείωσε» (1986)Οι τηλεοπτικές σειρές που έχει παίξει:
  • «Το Ταξίδι» (1976, ΥΕΝΕΔ)
  • «Κόντρα στον άνεμο» (1980, ΕΡΤ)
  • «Η Κραυγή των Λύκων» (1981, ΥΕΝΕΔ)
  • «Ο Κίτρινος Φάκελλος» (1981, ΕΡΤ)
  • «Τα Λαυρεωτικά» (1982, ΕΡΤ)
  • «Το ξεκίνημα της φωτιάς: Ρόκκος Χοϊδάς» (1982, ΕΡΤ)
  • «Ο κατάδικος» (1983, ΕΡΤ)
  • «Νυχτερινό δελτίο» (1998, ΕΤ1)
  • «Στα φτερά του έρωτα» (1999, ΕΤ1)
  • «Ξέχασέ με» (2004, Alpha)
  • «1 Μήνας και Κάτι» (2007, Mega)
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