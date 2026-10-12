Η απάντηση του Ολυμπιακού στη θέση του Παναθηναϊκού: «Σίγουρα δυο πολύ διαφορετικοί κόσμοι, της αλήθειας και του ψέματος» – ΒΙΝΤΕΟ

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Η ΠΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, η οποία και αφορούσε στην ανάρτηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο Instagram μετά το ντέρμπι, με ένα βίντεο από τη λανθασμένη μετάφραση στις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νέστρουπ, μετά το ντέρμπι “αιωνίων” της 6ης αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα, ο Δανός προπονητής ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός άξιζε να χάσει στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, με την μετάφραση να αποδίδει το ακριβώς αντίθετο στον αέρα της τηλεοπτικής μετάδοσης. Σχεδόν αμέσως υπήρξε διόρθωση από τον υπεύθυνο της μετάφρασης του Τζέικομπ Νέστρουπ, τονίζοντας τα όσα ανέφερε στη δήλωσή του.

Λίγες ώρες αργότερα και με αφορμή το αρχικό λάθος, η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει τα εξής: «Όταν πονάς, βογκάς και μετά παραμιλάς. Σίγουρα δυο πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος».

Παράλληλα, συνοδεύει την παραπάνω επίσημη θέση από το ακόλουθο βίντεο:

πηγή: ertsports.gr