Η αιχμηρή απάντηση του Παναθηναϊκού στην ανάρτηση του Αλκγουαθίλ: «Η αλαζονεία και το οπαδιλίκι δεν συνιστούν μαγκιά»

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Ο Παναθηναϊκός απάντησε με μια αιχμηρή ανακοίνωση στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μετά τη νίκη της ομάδας του στο ντέρμπι των «αιωνίων» με 1-0 επί του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός στην ανακοίνωση του, εκφράζοντας την δυσαρέσκεια του τονίζει: «η αλαζονεία και το οπαδιλίκι δεν συνιστούν μαγκιά».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιό διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στον σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει το ποιόν, τη νοοτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων.

Η αλαζονεία, η ασέβεια και το «οπαδιλίκι» δεν συνιστούν ούτε μαγκιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού.

Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του, χωρίς να φοβάται κανέναν. Και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται (και) στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν.

Δύο κόσμοι, πράγματι. Και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική.

Η επίμαχη ανάρτηση του Αλκγουαθίλ