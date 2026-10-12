Μαρινάκης: Τι είπε για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας και την πρωτοβουλία «Rebrain Greece»

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Δευτέρα (12/10) ανέφερε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας».

Παράλληλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για καίριας σημασίας έργα τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκισή της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις».

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μία ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων».

Ανέφερε στη συνέχεια ότι «οι κινητές μονάδες υγείας είναι μια πρωτοβουλία καθοριστικής σημασίας καθώς φέρνουν τις υπηρεσίες υγείας κοντά στους ανθρώπους που δυσκολεύονται να έχουν εύκολη πρόσβαση στις υγειονομικές δομές, προσφέροντας δωρεάν φροντίδα και προληπτικό έλεγχο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνέχεια στις δράσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, την επιστροφή εξειδικευμένων Ελλήνων του εξωτερικού, τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Στο πεδίο της πρόληψης, περισσότερες από 70.000 επισκέψεις έχουν πραγματοποιήσει οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 15.500 κατ’ οίκον και 54.500 σε σταθερά σημεία της κοινότητας, καλύπτοντας σχεδόν το 50% της επικράτειας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, που υλοποιείται σε συνεργασία με τη UNICEF, περισσότερες από 2.000 οικογένειες έλαβαν δωρεάν διατροφική συμβουλευτική, ενώ το 80% των παιδιών που συμμετείχαν και ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα απέκτησε φυσιολογικό βάρος. Στόχος είναι η μείωση του ποσοστού παχυσαρκίας στα παιδιά από 37,5% το 2019 σε 24,5% έως το 2030, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναγνωρίζει τον ρόλο της Ελλάδας στην εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε, επίσης, στην πρωτοβουλία «Rebrain Greece», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο, με στόχο τη σύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης που εργάζονται στο εξωτερικό με επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Στις έξι προηγούμενες δράσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 9.500 επαγγελματίες, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με 120 μεγάλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, την περίοδο 2010-2024 έφυγαν από τη χώρα 773.000 Έλληνες πολίτες, ενώ 473.000 επέστρεψαν, στοιχεία που αναδεικνύουν τη σημασία των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των δεσμών με την ελληνική αγορά εργασίας.

Σχετικά με την εκπαίδευση, υπογράμμισε ότι η πρόσβαση όλων των παιδιών στο σχολείο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, περίπου το 95% των σχολικών τμημάτων λειτουργεί με έως 25 μαθητές, ενώ για τη φετινή σχολική χρονιά εγκρίθηκαν σχεδόν 4.100 ολιγομελή τμήματα Λυκείου, ακόμη και με τέσσερις έως έξι μαθητές σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση στις ομάδες προσανατολισμού και τις ειδικότητες χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές. Παράλληλα, τα τελευταία επτά χρόνια πραγματοποιήθηκαν περίπου 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ενώ οι προσλήψεις αναπληρωτών έχουν φτάσει τις 40.000 και αναμένεται να ανέλθουν στις 45.000 έως τον Μάιο. Στο πεδίο των υποδομών, έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία, με στόχο να φτάσουν τα 2.000 έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ περισσότερα από 500 σχολεία προγραμματίζεται να ανακαινιστούν το καλοκαίρι του 2027 μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Επιπλέον, προβλέφθηκε για πρώτη φορά προϋπολογισμός 7,45 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Ολοκληρώνοντας, αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθούνται για τη λειτουργία των βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των οικογενειών. Με τη νέα ρύθμιση, το ηλικιακό όριο μετάβασης από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό μειώθηκε από τα 2,5 στα 2 έτη, ενώ στην Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης προβλέπεται δυνατότητα εγγραφής παιδιών έως και 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητα, έναντι 10% που ισχύει γενικά. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και στην αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, αποκλειστικά για την Ελλάδα, το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους.

Πρόκειται για καίριας σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν, ουσιαστικά, στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκισή της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα, που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποτελούν μια πρωτοβουλία καθοριστικής σημασίας, καθώς φέρνουν τις υπηρεσίες υγείας κοντά στους ανθρώπους που δυσκολεύονται να έχουν εύκολη πρόσβαση στις υγειονομικές δομές, προσφέροντας δωρεάν φροντίδα και προληπτικό έλεγχο.

Μέχρι σήμερα, οι ΚΟΜΥ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 70.000 επισκέψεις σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 15.500 κατ’ οίκον και 54.500 σε σταθερά σημεία της κοινότητας, καλύπτοντας σχεδόν το 50% της επικράτειας.

Η δράση λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μετατρέποντας την πρόληψη από απλή ενημέρωση σε έμπρακτη φροντίδα.

Η χώρα μας πρωτοπορεί, με συνέπεια και απτά αποτελέσματα, στην πρόληψη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, με στελέχη του να τονίζουν ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στις ελάχιστες χώρες, παγκοσμίως, που δεν περιορίζονται στην υιοθέτηση κατευθυντήριων οδηγιών, αλλά προχωρούν στην εφαρμογή τους στην πράξη, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, δείχνοντας τον δρόμο και σε άλλα κράτη-μέλη.

Η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας υλοποιείται σε συνεργασία με τη UNICEF και υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με σαφή στόχο τη μείωση του ποσοστού υπερβαρότητας και παχυσαρκίας στα παιδιά, από 37,5% το 2019 σε 24,5% έως το 2030.

Περισσότερες από 2.000 οικογένειες έχουν, ήδη, λάβει δωρεάν διατροφική συμβουλευτική. Από τα 2.000 παιδιά που αντιμετώπιζαν υπερβαρότητα ή παχυσαρκία και έλαβαν τη δωρεάν υπηρεσία, το 80% απέκτησε φυσιολογικό βάρος. Η ελληνική προσέγγιση συνδυάζει την πρόληψη με την εξατομικευμένη υποστήριξη, μετατρέποντας την επιστημονική γνώση σε καθημερινές, υγιεινές συνήθειες.

Σε λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece», την οποία διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στο Μόναχο της Γερμανίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή Έλληνες επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό με σημαντικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για θέσεις αυξημένης ευθύνης.

Στις έξι προηγούμενες δράσεις εξωστρέφειας του Υπουργείου συμμετείχαν, συνολικά, περισσότεροι από 9.500 επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά εργασίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, διερευνώντας τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, κατά την περίοδο 2010-2024 έφυγαν από την Ελλάδα 773.000 Έλληνες πολίτες, ενώ 473.000 επέστρεψαν στη χώρα. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία των πρωτοβουλιών που επιδιώκουν να ενισχύσουν τους δεσμούς των Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια αγορά εργασίας και να διευκολύνουν την επαγγελματική τους επιστροφή στην Ελλάδα.

Η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Περίπου το 95% των σχολικών τμημάτων στην Ελλάδα λειτουργεί με έως 25 μαθητές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές δεν ξεπερνούν τους 13 ή 14.

Για τη φετινή σχολική χρονιά έχουν εγκριθεί σχεδόν 4.100 ολιγομελή τμήματα στα Λύκεια, ακόμη και με τέσσερις έως έξι μαθητές σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, όπου η δημογραφική συρρίκνωση δυσχεραίνει τη λειτουργία των σχολείων.

Η λειτουργία αυτών των τμημάτων επιτρέπει στους μαθητές να έχουν πρόσβαση στις διαθέσιμες ομάδες προσανατολισμού και ειδικότητες, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή. Ταυτόχρονα, η διατήρηση των σχολικών μονάδων στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και τη δυνατότητα των οικογενειών να παραμένουν στον τόπο τους.

Καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία των σχολείων είναι και η επαρκής στελέχωσή τους. Τα τελευταία επτά χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου με σταθερό ανθρώπινο δυναμικό.

Σήμερα υπηρετούν περίπου 150.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ οι προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών έχουν ήδη φτάσει, περίπου, τις 40.000 και αναμένεται να ανέλθουν στις 45.000 έως τον Μάιο.

Στο πεδίο των σχολικών υποδομών, έχουν ήδη ανακαινιστεί 669 σχολεία, με στόχο να φτάσουν τα 2.000 έως το καλοκαίρι του 2028. Επιπλέον, περισσότερα από 500 σχολεία προγραμματίζεται να ανακαινιστούν το καλοκαίρι του 2027, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Παράλληλα, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη προβλέπεται για πρώτη φορά προϋπολογισμός, ύψους 7,45 εκατ. ευρώ, ώστε η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών να αποκτήσει τη δική της φοιτητική εστία.

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική σημασία σε μία περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για φοιτητές και οικογένειες. Η δημιουργία φοιτητικής εστίας ενισχύει τις δυνατότητες στήριξης των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και παράλληλα προσθέτει μία μόνιμη υποδομή στην περιουσία της Σχολής.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, θεσπίζοντας ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση αναπροσαρμόζονται τα ηλικιακά όρια, η δυναμικότητα, οι προδιαγραφές των χώρων και οι κανόνες στελέχωσης των σταθμών, για την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων φιλοξενίας, κυρίως για βρέφη.

Το ηλικιακό όριο για τη μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό διαμορφώνεται, πλέον, στα 2 έτη αντί για τα 2,5. Αυτό σημαίνει πως οι βρεφικοί σταθμοί μπορούν να φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών έως 2 ετών και οι παιδικοί από 2 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Παράλληλα, στην Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης οι μονάδες μπορούν να εγγράφουν παιδιά έως και 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, έναντι 10% που ισχύει γενικά, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση για θέσεις.

Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην αύξηση των διαθέσιμων θέσεων φιλοξενίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των οικογενειών, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, όπου η πυκνή δόμηση περιορίζει τις δυνατότητες δημιουργίας νέων σταθμών».