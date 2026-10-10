Παύλος Μαρινάκης: Εκλογές το 2027 με στόχο την αυτοδυναμία – Τι είπε για ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική και το δημογραφικό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία στις εθνικές εκλογές του 2027 εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο vidcast «POP Politics» της ιστοσελίδας Popaganda. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ επανέλαβε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να καλύψει τη δημοσκοπική απόσταση που τη χωρίζει από την αυτοδυναμία. Αναγνώρισε, πάντως, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ενώ χαρακτήρισε το δημογραφικό ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας.

Εκλογές το 2027 και στόχος η αυτοδυναμία

Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωση των κυβερνητικών θητειών συμβάλλει στην πολιτική σταθερότητα και επιτρέπει στους πολίτες να αξιολογούν συνολικά το έργο κάθε κυβέρνησης.

«Θεωρώ ότι μπορούμε να καταφέρουμε την αυτοδυναμία, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές, χειροπιαστές εναλλακτικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστά περίπου 30%-31%, ενώ απέχει από την αυτοδυναμία κατά 5 έως 7 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη διαφορά μπορεί να καλυφθεί μέχρι τις εκλογές.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα κόμματα παρουσιάζουν οικονομικά προγράμματα χωρίς επαρκή κοστολόγηση, ενώ άλλα εξετάζουν πολιτικές συνεργασίες που χαρακτήρισε μη ρεαλιστικές. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Πλεύση Ελευθερίας, το οποίο, όπως είπε, δεν αποκλείεται από ορισμένα στελέχη της αντιπολίτευσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε τον στόχο της νέας κυβερνητικής θητείας με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Υποστήριξε ότι η χώρα δεν πρέπει να μεταφέρει οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, όπως, κατά την εκτίμησή του, συνέβη με πολιτικές που εφαρμόστηκαν από τη δεκαετία του 1980 και μετά.

Στις μεταρρυθμίσεις που παρουσίασε ως σημαντικότερες συμπεριέλαβε την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου.

Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

Αναφερόμενος στα σενάρια περί ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε πρόωρη τη σχετική συζήτηση.

Παραδέχθηκε ότι η δημιουργία νέου κόμματος από έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έχει τιμηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα αποτελούσε ευχάριστη εξέλιξη για την παράταξη.

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι η εμπειρία της οικονομικής κρίσης έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αξιολογούν τις πολιτικές επιλογές τους. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την άποψη ότι οι ψηφοφόροι δύσκολα θα εμπιστευτούν ξανά προσωποπαγή κόμματα ή πολιτικούς σχηματισμούς που στηρίζονται κυρίως στη διαμαρτυρία.

Ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ενεργειακές συμφωνίες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, αποδίδοντας σημαντική διπλωματική και συμβολική αξία στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν.

Στάθηκε στις συμφωνίες και τις διμερείς συναντήσεις, με έμφαση στη συνάντηση του Αμερικανού αξιωματούχου με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά την εκτίμησή του, η επίσκεψη επιβεβαίωσε τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ως συνδετικού κρίκου μεταξύ της Δύσης και της Μέσης Ανατολής, σε μια περίοδο διεθνών κρίσεων και πολεμικών συγκρούσεων.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο της ιστορίας τους, ενώ χαρακτήρισε τις δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο στην «Καθημερινή», την επομένη της επίσκεψης, απάντηση σε όσους είχαν σπεύσει να διατυπώσουν αρνητικές εκτιμήσεις για τις διμερείς σχέσεις.

Ο Παύλος Μαρινάκης συνέδεσε την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας με τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια.

Υπενθύμισε ότι πριν από περίπου μία δεκαετία η χώρα βρισκόταν σε ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική και διπλωματική θέση, ενώ σήμερα, όπως υποστήριξε, συμμετέχει ενεργά σε σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες.

Ως παραδείγματα ανέφερε τις συμφωνίες οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με την Ιταλία και την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

Στον αμυντικό τομέα, αναφέρθηκε στην απόκτηση των φρεγατών Belharra και των μαχητικών Rafale, στον εκσυγχρονισμό των F-16 στην έκδοση Viper και στη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι συγκεκριμένες επιλογές έχουν ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει πλέον σε εξοπλιστικά προγράμματα από τα οποία απουσίαζε τα προηγούμενα χρόνια, σε αντίθεση με τη γειτονική Τουρκία.

Στο πεδίο της ενέργειας, στάθηκε στο επενδυτικό ενδιαφέρον αμερικανικών εταιρειών, όπως η ExxonMobil και η Chevron, καθώς και στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου Ενέργειας για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Επιπλέον, παρουσίασε την εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών στην προεδρία του Eurogroup ως ένδειξη της αποκατάστασης του διεθνούς κύρους της χώρας, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα θεωρούνταν αδιανόητη κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Ακρίβεια, φορολογία και ενδεχόμενα νέα μέτρα στήριξης

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια, το υψηλό κόστος στέγασης και οι αυξημένες τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά.

Υποστήριξε ότι οι διαδοχικές διεθνείς κρίσεις έχουν περιορίσει το όφελος που αισθάνονται οι πολίτες από την οικονομική ανάπτυξη και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί 83 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αριθμός που, όπως ανέφερε, αναμένεται να φτάσει τις 91 έως το 2027.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί υπερφορολόγησης, εξήγησε ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών μπορεί να συνδυαστεί με αύξηση των δημοσίων εσόδων, εφόσον διευρύνεται η οικονομική δραστηριότητα.

Για να υποστηρίξει τη θέση του, χρησιμοποίησε ένα αριθμητικό παράδειγμα: Σε εισόδημα 100 ευρώ, με φορολογικό συντελεστή 29%, το κράτος εισπράττει 29 ευρώ. Εάν το εισόδημα αυξηθεί στα 150 ευρώ και ο συντελεστής μειωθεί στο 20%, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται στα 30 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με χαμηλότερο συντελεστή, ενώ το Δημόσιο εισπράττει περισσότερα χρήματα λόγω της αύξησης του εισοδήματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε την ενίσχυση των εσόδων στην αύξηση του μέσου μισθού κατά 30%, στη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Πρόσθεσε ότι η πολιτική σταθερότητα και η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης συνέβαλαν στην προσέλκυση ελληνικών και ξένων επενδύσεων.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν αναιρεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ιδιαίτερα μετά τις έντονες πληθωριστικές και ενεργειακές πιέσεις των τελευταίων ετών.

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ειδικότερα, εξέφρασε επιφυλάξεις για την υιοθέτηση μέτρων που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, τονίζοντας ότι κάθε οικονομία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και δημοσιονομικές δυνατότητες.

ΦΠΑ, υπερκέρδη και ευρωπαϊκά όρια δαπανών

Αναφερόμενος στη φορολόγηση των υπερκερδών, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς δεν είχαν προχωρήσει σε αντίστοιχες παρεμβάσεις όταν συμμετείχαν στη διακυβέρνηση της χώρας.

Αντίθετα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επέβαλε έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και των ενεργειακών εταιρειών, όταν διαμορφώθηκε το σχετικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με όσα είπε, τα διυλιστήρια συνεισφέρουν από την άνοιξη περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα, ποσό που αξιοποιείται για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης.

Σχετικά με το ενδεχόμενο νέων μειώσεων στον ΦΠΑ και σε άλλους έμμεσους φόρους, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει στη μείωση 25 έμμεσων φόρων.

Εξήγησε, ωστόσο, ότι κάθε πρόσθετη παρέμβαση πρέπει να εξετάζεται ως προς την αποτελεσματικότητά της, ώστε η μείωση της φορολογίας να μεταφέρεται πράγματι στις τελικές τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους περιορισμούς που επιβάλλουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες και ειδικότερα στα ανώτατα όρια αύξησης των δαπανών.

Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαιρεθούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας από τον υπολογισμό των συγκεκριμένων ορίων.

Εφόσον εγκριθεί το αίτημα, εκτίμησε ότι θα δημιουργηθούν μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ των νοικοκυριών, χωρίς να απαιτηθεί η επιβολή νέων φόρων.

Δημογραφικό και στεγαστικό: Οι παρεμβάσεις για τους νέους

Ως τη σημαντικότερη μακροπρόθεσμη πρόκληση για την Ελλάδα χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης το δημογραφικό πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπισή του απαιτεί διαρκείς και ουσιαστικές πολιτικές.

Υποστήριξε ότι το πολιτικό σύστημα θα έχει αποτύχει συνολικά εάν δεν καταφέρει να περιορίσει τις συνέπειες της δημογραφικής συρρίκνωσης.

Συνέδεσε το ζήτημα με τη στεγαστική κρίση και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεότερες ηλικίες, τονίζοντας ότι οι πολίτες ηλικίας 30 έως 40 ετών πρέπει να αποκτήσουν ξανά τη δυνατότητα να αγοράσουν κατοικία και να δημιουργήσουν οικογένεια.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στα φορολογικά μέτρα που προβλέπουν μηδενικό φόρο εισοδήματος για νέους έως 25 ετών, με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και συντελεστή 9% για νέους έως 30 ετών.

Μίλησε επίσης για τη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, την οποία ενέταξε στις παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης των νεότερων πολιτών.

Τόνισε ότι οι σχετικές πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε εφαρμόσιμες λύσεις και ειλικρινείς δεσμεύσεις, χωρίς υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

Η συμμετοχή των νέων στην πολιτική και η κριτική στην τοξικότητα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε εκτενώς στην παρουσία των νεότερων στελεχών στην πολιτική, επισημαίνοντας ότι η ηλικιακή ανανέωση δεν αρκεί από μόνη της για να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του πολιτικού συστήματος.

Κατά την άποψή του, οι νέοι πολιτικοί πρέπει να αποδεικνύουν με τη συμπεριφορά και τις πράξεις τους ότι εκπροσωπούν διαφορετική νοοτροπία.

Επέκρινε παλαιότερες αντιλήψεις που περιόριζαν τις δυνατότητες εξέλιξης των νεότερων στελεχών, αναφέροντας χαρακτηριστικά το στερεότυπο σύμφωνα με το οποίο ένας νέος θεωρούνταν «ταλέντο έως τα 25 και παλαίμαχος στα 30».

Ως παράδειγμα αξιοποίησης της νέας γενιάς παρουσίασε την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας σε ηλικία 33 ετών.

Αναφέρθηκε επίσης στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και σε άλλα νεότερα στελέχη που έχουν αναλάβει κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Αναγνώρισε, παράλληλα, ότι νέα πρόσωπα αναδεικνύονται και σε άλλους πολιτικούς χώρους, όπως το ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην ανάγκη αλλαγής της πολιτικής συμπεριφοράς, επικρίνοντας αντιλήψεις που αντιμετωπίζουν την ενασχόληση με τα κοινά ως προνόμιο ή ισόβια επαγγελματική ιδιότητα.

Υποστήριξε ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους ανώτερο από τους πολίτες ούτε να αντιμετωπίζουν τη συμμετοχή του κόσμου στις πολιτικές εκδηλώσεις ως προσωπική εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, διαχώρισε την έντονη πολιτική αντιπαράθεση, όταν στηρίζεται σε επιχειρήματα, από τις προσωπικές επιθέσεις και τις προσβολές.

Αφορμή για την αναφορά του στην πολιτική συμπεριφορά αποτέλεσε και το επεισόδιο μεταξύ της Άννας Παπαδοπούλου και του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Ο Παύλος Μαρινάκης καταδίκασε τέτοιου είδους συμπεριφορές, τονίζοντας ότι τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να τις αποδοκιμάζουν.

Επέκρινε επίσης τη χρήση χαρακτηρισμών και προσωπικών επιθέσεων στον δημόσιο διάλογο, αναφερόμενος σε περιστατικά των τελευταίων ετών.

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών που συνέδεσαν τον πρωθυπουργό με απώλειες ανθρώπινων ζωών, για κατηγορίες περί «ενορχηστρωτή συγκάλυψης», καθώς και για αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή σχετικά με τον μηχανοδηγό που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε προσβλητική τη συγκεκριμένη αναφορά στη μνήμη του μηχανοδηγού και εξέφρασε την επιθυμία η επόμενη προεκλογική περίοδος να διεξαχθεί με πολιτικά επιχειρήματα, χωρίς προσωπικές επιθέσεις.

Η δικηγορική εταιρεία και η επαγγελματική ανεξαρτησία

Σε διαφορετικό σημείο της συνέντευξης, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για τη σημασία της επαγγελματικής αυτονομίας των πολιτικών προσώπων.

Εξήγησε ότι, όταν ανέλαβε κυβερνητικά καθήκοντα, φρόντισε να εξασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας της δικηγορικής του εταιρείας, παρά την αναστολή της προσωπικής του επαγγελματικής δραστηριότητας.

Όπως ανέφερε, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό ένας πολιτικός να έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στο επάγγελμά του όταν ολοκληρωθεί η θητεία του.

Υποστήριξε ότι η ύπαρξη επαγγελματικής διεξόδου προσφέρει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και επιτρέπει σε ένα κυβερνητικό στέλεχος να διατυπώνει ελεύθερα τις απόψεις του.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επαφή με τον επαγγελματικό του χώρο τον βοηθά να αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες της αγοράς και να μεταφέρει στον πρωθυπουργό προβληματισμούς που δεν προέρχονται αποκλειστικά από το κυβερνητικό περιβάλλον.

Αναφερόμενος στις απαιτήσεις της πολιτικής, υποστήριξε ότι δεν είναι σωστό οι πολιτικοί να διαμαρτύρονται για τον φόρτο εργασίας τους, όταν υπάρχουν πολίτες που αναγκάζονται να εργάζονται σε δύο ή και τρεις δουλειές για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η οικογένεια, ο ελεύθερος χρόνος και η καθημερινότητα

Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε, τέλος, για την καθημερινότητά του εκτός των κυβερνητικών του υποχρεώσεων.

Ανέφερε ότι επιδιώκει να αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του στη σύζυγο και το παιδί του, αλλά και στους στενούς φίλους του.

Στις δραστηριότητες που προτιμά περιλαμβάνονται οι οικογενειακές βόλτες, η παρακολούθηση αγώνων ποδοσφαίρου και μπάσκετ, καθώς και οι τηλεοπτικές σειρές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αισθάνεται άνετα να κυκλοφορεί ανάμεσα στους πολίτες, διατηρώντας την ελάχιστη προβλεπόμενη συνοδεία ασφαλείας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην οικογενειακή του προέλευση, επισημαίνοντας ότι μεγάλωσε σε περιβάλλον μεσαίας τάξης. Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη εμπειρία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της κοινωνίας και αποτελεί βασικό κριτήριο για την πολιτική του δραστηριότητα.