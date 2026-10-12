Ανδρουλάκης: «Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή οικονομία χωρίς να στηρίξουμε πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» – Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις» στη φορολογία, στο ιδιωτικό χρέος, στη χρηματοδότηση και στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τον χαιρετισμό του στο 1ο συνέδριο των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει στη Βουλή, ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, με τις παρεμβάσεις για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αφού επεσήμανε τα προβλήματα και τις αγωνίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλά για ισχυρή ανάπτυξη, όταν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της παραγωγικής οικονομίας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Σημείωσε ότι για το κόμμα του είναι ξεκάθαρο πως «δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ελληνική οικονομία χωρίς να στηρίξουμε πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ούτε βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει, όταν οι ευκαιρίες και οι διαθέσιμοι πόροι συγκεντρώνονται στους λίγους», υπογράμμισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε κατώτερες των περιστάσεων τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, καθώς:

«Δεν προχώρησε στη θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, ενός μέτρου χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Διατήρησε το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις στην Αττική, όπου βρίσκεται σχεδόν το ήμισυ των επιχειρήσεων της χώρας. Στην προκαταβολή φόρου περιορίστηκε σε μείωση μόλις πέντε ποσοστιαίων μονάδων για τις ατομικές επιχειρήσεις, μεταθέτοντας τη μείωση στο 50% για τα νομικά πρόσωπα σε βάθος εξαετίας», συμπλήρωσε.

Υπογράμμισε ότι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, περιλαμβάνει «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις» στη φορολογία, στο ιδιωτικό χρέος, στη χρηματοδότηση και στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, τις οποίες και ανέπτυξε.

Οι προτάσεις Ανδρουλάκη

Συγκεκριμένα, ως προς το σκέλος της φορολογικής δικαιοσύνης, επανέλαβε τις δεσμεύσεις του για κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, μειώνοντας το φορολογικό και διοικητικό βάρος για χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες.

Παράλληλα, πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, χωρίς καμία γεωγραφική εξαίρεση και μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% μέσα σε μία τετραετία.

Για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, επέμεινε στην πρόταση του κόμματός του για 120 δόσεις, και αφού άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη δική της ρύθμιση «που περιορίζεται σε παλαιότερες οφειλές και διατηρεί υψηλό επιτόκιο 5,84%», ανέφερε:

«Εμείς προτείνουμε μια πραγματικά βιώσιμη ρύθμιση, με επιτόκιο 3%, δυνατότητα ένταξης για όσους πραγματικά έχουν ανάγκη. Γιατί στόχος δεν είναι απλώς να ενταχθεί κάποιος σε μια ρύθμιση, αλλά να μπορεί και να την τηρήσει και να είναι βιώσιμη η ρύθμιση του».

Παράλληλα με την πρότασή του επέμεινε στην επαναφορά της «ουσιαστικής προστασίας» της πρώτης κατοικίας, στα πρότυπα του νόμου 3869/2010 του ΠΑΣΟΚ, με σύγχρονα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Επίσης, πρότεινε την κατοχύρωση του δικαιώματος προτίμησης και προαίρεσης των δανειοληπτών στην αγορά του δανείου τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την υποχρεωτική υποβολή πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές στον εξωδικαστικό μηχανισμό και αυστηρές κυρώσεις για τα funds και τους servicers που παραβιάζουν τη νομοθεσία. Επανέλαβε, δε, τη δέσμευση για θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ώστε κάθε επιχείρηση να μπορεί να εξασφαλίζει τα στοιχειώδη μέσα για τη λειτουργία της.

Ως προς το σκέλος της χρηματοδότησης, σημείωσε τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για: Δημιουργία ενός ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας, με μία αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου για τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις της χώρας.

Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε ο κατώτατος μισθός να καθορίζεται μέσα από τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Σταδιακή μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ώστε να στηριχθούν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις.

Όσον αφορά το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και την ακρίβεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά χωρίς σύγκρουση με τα ολιγοπώλια και τις πρακτικές των καρτέλ που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Σχολίασε ότι «δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια ούτε οι περιστασιακές συμφωνίες κυρίων».

Αντίθετα, όπως είπε, χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες.

«Κι αυτό μπορεί να το πετύχει μια κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις», πρόσθεσε. Ακόμη, επανέλαβε και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για θεσμοθέτηση και Συνήγορο του μικρομεσαίου προμηθευτή και εμπόρου.

Αναφορικά με το ενεργειακό κόστος, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας για το αυξημένο κόστος ενέργειας, για να σχολιάσει πως «η μείωση του παραγωγικού κόστους είναι αναγκαία, αλλά η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Έθεσε το ερώτημα τι γίνεται με τα μικρά εργαστήρια, τις βιοτεχνίες, τα καταστήματα της γειτονιάς, υπογραμμίζοντας ότι την προηγούμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό αυτόματης μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, κατά το ιταλικό πρότυπο.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αφορά το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, ενώ αναφέρθηκε και στο σχέδιο του κόμματος «Παράγουμε στην Ελλάδα», ένα σχέδιο «που κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις σε ολόκληρη τη χώρα: Στην αγροδιατροφή, στη μεταποίηση, στη βιοτεχνία, στις νέες τεχνολογίες και στις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για την οικοδόμηση μίας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τον κόσμο της παραγωγής, «που θα στηρίζεται όχι στις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες, αλλά στις πράξεις», καθώς «στην Ελλάδα που εμείς οραματιζόμαστε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο», επεσήμανε ολοκληρώνοντας την ομιλία του.