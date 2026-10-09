Νίκος Ανδρουλάκης από το Καστελλόριζο: «Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο είναι αδιαπραγμάτευτα»

«Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα», τόνισε από το Καστελλόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιοδεύει από το πρωί στο Καστελλόριζο συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Νίκο Ασβέστη, τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη και τοπικά στελέχη. Ο πρώτος του σταθμός ήταν το σχολείο του νησιού, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και έπαιξε με τα παιδιά μπάσκετ. Στη συνέχεια ο μετέβη στο στρατόπεδο «Λοχία πεζικού Νικολάου Σάββα» και στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο.

Σε δηλώσεις του ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε: «Στεκόμαστε στο ανατολικότερο άκρο της χώρας. Από εδώ, λοιπόν, που ξεκινά η πατρίδα μας, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις».

«Στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών, σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να προσθέσει: «Κανένα δήθεν ‘ευαίσθητο ζήτημα’ τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες». «Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε …καιρικές συνθήκες, παρά μόνο από ένα πράγμα: τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο από όλους», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.