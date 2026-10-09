Νίκος Ανδρουλάκης από το Καστελλόριζο: «Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο είναι αδιαπραγμάτευτα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε από το Καστελλόριζο ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, βασισμένα στο διεθνές δίκαιο. Στέλνοντας μήνυμα κατά του αναθεωρητισμού, επισήμανε ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

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ΠΑΣΟΚ - ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ - ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα», τόνισε από το Καστελλόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
  • Από το Καστελλόριζο, ο κ. Ανδρουλάκης έστειλε το μήνυμα ότι «η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις».
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό» και τόνισε πως οι καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία εξαρτώνται «από τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο από όλους».

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«Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα», τόνισε από το Καστελλόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιοδεύει από το πρωί στο Καστελλόριζο συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Νίκο Ασβέστη, τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη και τοπικά στελέχη. Ο πρώτος του σταθμός ήταν το σχολείο του νησιού, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και έπαιξε με τα παιδιά μπάσκετ. Στη συνέχεια ο μετέβη στο στρατόπεδο «Λοχία πεζικού Νικολάου Σάββα» και στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο.

ΠΑΣΟΚ - ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ – ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ

Σε δηλώσεις του ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε: «Στεκόμαστε στο ανατολικότερο άκρο της χώρας. Από εδώ, λοιπόν, που ξεκινά η πατρίδα μας, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις».

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«Στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών, σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να προσθέσει: «Κανένα δήθεν ‘ευαίσθητο ζήτημα’ τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες». «Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε …καιρικές συνθήκες, παρά μόνο από ένα πράγμα: τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο από όλους», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

 

ΠΑΣΟΚ - ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ – ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ

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