Παύλος Μαρινάκης στη Realnews: Μοναδικός στόχος μας είναι η αυτοδυναμία

«Ξεκάθαρος και μοναδικός στόχος μας είναι η αυτοδυναμία». Αυτό τονίζει, στη συνέντευξή του στη Realnews ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΑΤΣΙΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Πιστεύουμε στον διάλογο αλλά χωρίς ποτέ να κάνουμε καμία υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις, πράττοντας ό,τι περισσότερο μπορούμε για να γίνεται η Ελλάδα καθημερινά όλο και πιο ισχυρή», επισημαίνει για τα ελληνοτουρκικά.

Τρίτη αυτοδύναμη θητεία ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Το επανέλαβε ο πρωθυπουργός στη γιορτή για τα 52 χρόνια της παράταξης. Εφόσον αυτός ο στόχος δεν επιτευχθεί, θα πάμε σε δεύτερες κάλπες; Σας ρωτώ γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να λέει «όχι» στο σενάριο της συγκυβέρνησης.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός στη γιορτή για την επέτειο της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας, η διαχρονική δύναμη της παράταξής μας είναι ότι μετατρέπει τη σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής και ανανεώνεται διαρκώς, κοιτάζοντας το παρόν και το μέλλον χωρίς τα γυαλιά του παρελθόντος. Αρα, δεν θεωρώ ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους πολίτες είναι να μετρούν θητείες, όσο ο τόπος να έχει μια κυβέρνηση που δίνει λύσεις στα προβλήματά τους, στην εντελώς αντίθετη λογική από αυτή που ζήσαμε τα περισσότερα χρόνια της Μεταπολίτευσης, με τα «δανεικά λεφτά» και τα ελλείμματα. Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν πρώτο και δεύτερο γύρο.

Ξεκάθαρος και μοναδικός στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και αυτό δεν το λέω αλαζονικά, αλλά γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι -με τα λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε- η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει στους πολίτες ένα συνολικό σχέδιο, με αρχή, μέση και τέλος και για την επόμενη τετραετία.

Πάντως, η Νέα Δημοκρατία απέχει ακόμη από το όριο της αυτοδυναμίας, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Ποια στρατηγική θα ακολουθήσετε για να ρίξετε γέφυρες σε πολίτες που έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα;

Μια νέα αυτοδύναμη διακυβέρνηση προφανώς δεν είναι εύκολος στόχος, είναι, όμως, εφικτός. Και αυτό θα εξαρτηθεί πρωτίστως από εμάς. Από το πόσο αποτελεσματικοί θα είμαστε μέχρι τις εκλογές και από το πόσο πειστικά θα απαντήσουμε στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Το τι θα γίνει στο τέλος θα το αποφασίσει ο μοναδικός μας κριτής, δηλαδή ο ελληνικός λαός.

Πόσο ενωμένο είναι ένα κόμμα από τα γενέθλια του οποίου απουσιάζουν τα τελευταία χρόνια δύο πρώην πρωθυπουργοί; Ο καθένας για διαφορετικούς λόγους…

Χωρίς να υποτιμώ την προσφορά κανενός στο παρελθόν της παράταξης, ειδικά οι επέτειοι και οι εκδηλώσεις αυτές τις ημέρες είναι αφιερωμένες σε όλες και σε όλους εκείνους που προσέφεραν ανιδιοτελώς στην παράταξη, όλα αυτά τα χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε τα 52 χρόνια της, ούσα επτά συναπτά έτη στη διακυβέρνηση του τόπου, έχοντας διαχειριστεί -και συνεχίζοντας να διαχειρίζεται- τις μεγαλύτερες κρίσεις που μπορούσε κανείς να φανταστεί να έχουν προκύψει αθροιστικά και έχοντας δυναμώσει ουσιαστικά την πατρίδα.

Ακούω στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς με τις κινήσεις του το μόνο που κάνει είναι να βλάπτει την υστεροφημία του. Εσείς τι θεωρείτε;

Δεν είναι δική μου δουλειά ούτε να ερμηνεύω ούτε να κρίνω κανέναν άλλον πολιτικό και πόσο μάλλον έναν πρώην πρωθυπουργό. Δική μας δουλειά είναι να προβάλλουμε το έργο μας, να αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες των πολιτών και να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται.

Οι πρόσφατες δηλώσεις στελεχών, που όρισαν grosso modo την κίνηση στους δρόμους ως δείκτη ευημερίας, δεν θεωρείτε ότι προκαλούν την κοινωνία; Ακουσα παράγοντες της αντιπολίτευσης να εγκαλούν την κυβέρνηση ότι έχει χάσει την επαφή της με τα πραγματικά προβλήματα.

Το αν έχει η κυβέρνηση επαφή με τα πραγματικά προβλήματα, αυτό, πρωτίστως, φαίνεται από τις πολιτικές που εφαρμόζει. Δεν λέω ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα, ούτε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Τα προβλήματα δεν λύνονται πατώντας ένα κουμπί σε ένα υπουργείο. Σκεφτείτε, όμως, ότι μόνο τους τελευταίους μήνες, που ξέσπασε μια νέα κρίση λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη, συναρτήσει του ΑΕΠ της, σε μέτρα στήριξης υπέρ των πολιτών και μάλιστα όλα αυτά τα μέτρα έχουν στόχευση κυρίως στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Ωστόσο, πέραν όσων λέμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία και το ύφος. Όπως είπε και ο πρωθυπουργός, όλους μας κρίνουν οι πολίτες και οφείλουμε να αγωνιζόμαστε με σεμνότητα και ταπεινότητα, για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους και στις επόμενες εκλογές.

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Η επανάληψη ενός διπόλου, απέναντι στο οποίο οι ψηφοφόροι τοποθετήθηκαν και το 2019 και το 2023, κατά πόσο βοηθά την επιδίωξη της επανασυσπείρωσης; Ποια διλήμματα θα θέσετε στους πολίτες;

Σεβόμαστε απολύτως όλους τους πολιτικούς αντιπάλους μας και το ποιος θα είναι δεύτερος θα το αποφασίσουν οι ψηφοφόροι. Δεν θεωρώ ότι η επίτευξη του στόχου μας στις εκλογές εξαρτάται από το ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας. Αντιθέτως, αυτό θα προκύψει από δύο παράγοντες: πρώτον, πόσο συνεπείς θα φανούμε στα μάτια των πολιτών, στο τέλος της διαδρομής αυτής της τετραετίας, σε σχέση με αυτά που λέγαμε στις προηγούμενες εκλογές και, δεύτερον, πόσο πειστικό και ρεαλιστικό θα είναι το πρόγραμμά μας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ενα είναι το δίλημμα: αν η χώρα, παρά τα προβλήματα που ακόμα πρέπει να αντιμετωπίσει, θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά και να ισχυροποιείται ή αν θα επιστρέψει σε αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος.

Ενέργεια και ακρίβεια. Δύο κορυφαία ζητήματα για την καθημερινότητα. Πόσες εφεδρείες στήριξης υπάρχουν ακόμα; Και ποιες θέσεις θα προτάξει ο πρωθυπουργός στη Σύνοδο των «27» την Πέμπτη;

Υπάρχουν εφεδρείες. Πρώτον, γιατί φροντίσαμε, ενώ μειώνουμε όσο περισσότερους φορολογικούς συντελεστές μπορούμε, μέσω της ανάπτυξης της οικονομίας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα και δεύτερον, γιατί δεν παρασυρθήκαμε από τις «σειρήνες» της αντιπολίτευσης να δώσουμε εμπροσθοβαρώς όλα τα αποθέματα, όταν ξέσπασε μια νέα κρίση. Σίγουρα, όμως, έχει πολύ μεγάλη σημασία η Ευρώπη να ανταποκριθεί στο αίτημα του Έλληνα πρωθυπουργού και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη να προβούν σε επιπλέον μέτρα στήριξης για αυτόν τον δύσκολο χειμώνα, χωρίς τα μέτρα αυτά να υπολογίζονται στις οροφές δαπανών.

Ουσιαστική πρόοδος στις σχέσεις με την Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου, δηλώνει ο πρωθυπουργός. Αλλάζει η πολιτική μας απέναντι στην Αγκυρα;

Η πολιτική μας ήταν, είναι και παραμένει απολύτως ξεκάθαρη. Εχουμε απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, ενισχύουμε συνεχώς την αποτρεπτική ισχύ μας και τη χώρα σε επίπεδο εξοπλισμών. Πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά χωρίς ποτέ να κάνουμε καμία υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις, κάνοντας ό,τι περισσότερο μπορούμε για να γίνεται η Ελλάδα καθημερινά όλο και πιο ισχυρή.